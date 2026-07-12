Az esemény rendkívülisége indokolja néhány kérdés megfogalmazását. A képviselők nem csak Magyarország, de a modernkori Európa történelmében is egyedülálló döntést hoznak, ezért fontos, hogy az alábbi kérdésekre legalább önmaguknak tudjanak válaszolni.

1. Kétségtelen, hogy a Fidesz-KDNP koalíció a 2/3-os parlamenti többséget alkotmányozó többségnek tekintve számos esetben a „választói felhatalmazásra” hivatkozva visszaélt alkotmányozói és törvényhozói hatalmával. Ezen visszaélések során számos ponton gyengítette a jogállamiságot, a jogbiztonságot, a fékek és ellensúlyok rendszerét. Az április 12-e óta eltelt időszakban úgy tűnik, hogy az új többség ugyanezen érveléssel ugyanezen gyakorlatot folytatja. Miben különbözik a mostani gyakorlat az elmúlt 16 év gyakorlatától? Az előző időszak gyakorlatának másolásából hogyan fog más eredmény létrejönni? Hogyan erősödik meg a jogállam ezen döntések után?

2. Az előző 16 évben több „független” közjogi tisztségviselő kinevezése a jogállami normák megsértésével történt. Ez a megállapítás nem igaz a köztársasági elnökre, amely tisztség esetében sem a megválasztás módjában, sem az elmozdítás módjában nem történt változás a Fidesz-KDNP kormány alatt, tehát semmi olyan nem történt, amivel a Fidesz a korábbi szabályok változtatásával juttatta pozícióba jelöltjét, vagy „betonozta volna be”, tette volna elmozdíthatatlanná az Országgyűlés által megválasztott elnököt. A jelenlegi elnök megválasztása és elmozdításának lehetősége érdemben azonos az 1990 óta megválasztott valamennyi elnöknél érvényesített szabályokkal. A gyakran ismételt politikai érveken túl milyen közjogi érvet tudnak a javaslat támogatói felhozni az alkotmányos kereteken kívüli megoldás mellett?