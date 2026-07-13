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Demokratikus Koalíció (DK) sulyok tamás czeglédy csaba jogállam

Czeglédy Csaba: Sulyok Tamás leszedése nem jogállami módon történik

2026. július 13. 16:57

A képviselői mandátum korlátozásának pedig semmi köze nincsen a jogállam helyreállításához – írta a Demokratikus Koalíció szombathelyi képviselője.

2026. július 13. 16:57
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A jogállamot jogállami eszközökkel kell helyreállítani – írta a közösségi oldalán Czeglédy Csaba, a Demokratikus Koalíció szombathelyi képviselője. 

A köztársasági elnök - aki szögezzük le, méltatlan a tisztségére - „leszedése” önkényesen, nem jogállami módon történik – tette hozzá. A képviselői mandátum korlátozásának pedig semmi köze nincsen a jogállam helyreállításához – írta. 

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Nyitókép: Czeglédy Csaba/Facebook-oldala

 

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Összesen 18 komment

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Sorrend:
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2026. július 13. 18:36 Szerkesztve
Mivel a Tisza javára lépett vissza nálam a faszi hiteltelen ! Nem tudom elképzelni, hogy ennyi esze van...de sajnos ennyi !
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reciprofi
2026. július 13. 18:04
Érdekes, mert amikor az Fidesznek volt 2/3 többsége akkor senki nem jött azzal hogy ez már nem demokrácia. Pedig az aztán igazán nem volt az! Orbán Viktor irányított mindent kézi vezérléssel, még ha a Fidesz álcája mögé is bújt, mindenhol az ő döntése és akarata volt. Orbán sosem hozott volna olyan törvényeket amivel a saját hatalmát korlátozta volna
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reciprofi
2026. július 13. 18:04
.Soha nem szavaztam a Fideszre. Már az első Orbán kormány alatt lehetett látni milyen emberek ezek. Székház Tokaj hegyalja Kaja ibrahim, és stb, stb fecsuti Juhász halála., és még van milliónyi förtelem. Nem mindenki amnéziás feltételezem, és emlékeznek ezekre a dolgokra💙Méltatlan a legmagasabb közjogi státusz betöltésére, pártkinevezett, aki önmagáért naponta megszólal , mig a fideszes rezsimhez szótlanul asszisztált, a gyűlölet propagandát, a demokratikus értékek folyamatos sértését szótlanul nézte. Az alaptörvény módositása jogi alapon távolitja el, mert méltatlan a tisztség betöltésére.Lehet itt most fanyalogni hogy ez így nem szép és nem demokratikus, de amikor a Fidesz páros lábbal tiport mindent valahogy nem igazán voltak ezek a hangok. Olyan rendszert építettek fel amit nem lehet apró lépésekkel leépíteni, mert az rengeteg ideig tartana.
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reciprofi
2026. július 13. 18:01
Ne legyünk álszentek. A fidesz azt hitte, örökre maradnak, de ha netán mégsem, akkor ahol csak fontos, hogy hozzájuk lojális ember legyen, mindenütt szép, hosszú időre szóló kinevezéssel próbálták a helyzetet nyugiban tartani. Vagyis azt gondolták, hiába vesztenek, érinthetetlenek maradnak továbbra is. Azt már elfelejtették, hogy ahogyan ők 16 alkalommal voltak képesek a 2/3 tudatában alkotmányt módosítani (igen, azt a beton szilárdságút), úgy ez az utánuk következő kormánynak is megadatik. Egy percre se legyen senkinek sem kétsége: ők nem a jogállamiságot (haha), vagy a demokráciát féltik, hanem önmagukat. Attól félnek - jogosan - hogy netán mégis felelősségre lehet majd vonni őket a sok mutyiért
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