Czeglédy Csaba: Sulyok Tamás leszedése nem jogállami módon történik

A jogállamot jogállami eszközökkel kell helyreállítani – írta a közösségi oldalán Czeglédy Csaba, a Demokratikus Koalíció szombathelyi képviselője.

A köztársasági elnök - aki szögezzük le, méltatlan a tisztségére - „leszedése” önkényesen, nem jogállami módon történik – tette hozzá. A képviselői mandátum korlátozásának pedig semmi köze nincsen a jogállam helyreállításához – írta.