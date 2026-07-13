Czeglédy Csaba: Sulyok Tamás leszedése nem jogállami módon történik

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A képviselői mandátum korlátozásának pedig semmi köze nincsen a jogállam helyreállításához – írta a Demokratikus Koalíció szombathelyi képviselője.
A jogállamot jogállami eszközökkel kell helyreállítani – írta a közösségi oldalán Czeglédy Csaba, a Demokratikus Koalíció szombathelyi képviselője.
A köztársasági elnök - aki szögezzük le, méltatlan a tisztségére - „leszedése” önkényesen, nem jogállami módon történik – tette hozzá. A képviselői mandátum korlátozásának pedig semmi köze nincsen a jogállam helyreállításához – írta.
Nyitókép: Czeglédy Csaba/Facebook-oldala