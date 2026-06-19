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sulyok tamás sándor - palota országgyűlés magyar közlöny köztársasági elnök

Sulyok Tamás aláírta a Lex Orbánt

2026. június 19. 13:44

A köztársaság elnöki hivatal közleménye szerint nem álltak fenn az előzetes normakontroll kezdeményezésének feltételei.

2026. június 19. 13:44
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A Köztársasági Elnök hivatala közleményt adott ki az Országgyűlés által 2026. június 15-én elfogadott Alaptörvény tizenhatodik módosításával kapcsolatban. A módosítás a miniszterelnöki megbízatás időtartamát korlátozza: azt rögzíti, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig töltötte be ezt a tisztséget.

A köztársasági elnök az Alaptörvényben foglalt eljárási szabályok szerint vizsgálta a módosítást, és megállapította, hogy az megfelel a megalkotására vonatkozó alkotmányos követelményeknek. Nem álltak fenn az előzetes normakontroll kezdeményezésének feltételei, így a Köztársasági Elnök aláírta a törvényt és elrendelte annak kihirdetését a Magyar Közlönyben.

Az Országgyűlés döntésének indokolása szerint a változás a jogállamiság és a demokrácia védelmét szolgálja. Ugyanakkor a Sándor-palota közleménye rámutat: ez a szabályozási megoldás európai és világviszonylatban is egyedülállónak számít. Sem korábban Magyarországon, sem a jelenlegi európai parlamentáris demokráciákban nem tartották szükségesnek a miniszterelnöki ciklusok ilyen jellegű korlátozását.

A közlemény hangsúlyozza a parlamentáris kormányforma alapelveit:

a miniszterelnök és a Kormány megbízatása az Országgyűlés bizalmán alapul, amely szorosan összefügg a Kormány parlamenti felelősségével. Az Országgyűlés ellenőrző szerepe miatt a cikluskorlátozást korábban sem látták indokoltnak.

Demokrácia és a népakarat

A demokrácia alkotmányos elvével kapcsolatban a Sándor-palota kiemeli: az Országgyűlés döntése a miniszterelnök személyéről a népakarat egyik legfontosabb, közvetett megnyilvánulása. A miniszterelnöki ciklusok korlátozása ezzel együtt e döntés korlátozását is jelenti. A közlemény emlékeztet arra, hogy a közhivatalviseléshez való jog alkotmányosan nem korlátozhatatlan, ugyanakkor az új szabályozás nem érinti a hivatalban lévő miniszterelnök jelenlegi megbízatását. Csak a jövőbeni választásokra vonatkozik, és a rendszerváltás óta betöltött miniszterelnöki időszakokat veszi figyelembe. Mindezek figyelembevételével a köztársasági elnök az Alaptörvényben foglalt kötelezettségének megfelelően eljárva aláírta a módosítást – zárul a közlemény. 

Nyitókép forrása: Bodnár Boglárka / MTI

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Összesen 122 komment

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corluc
2026. június 19. 15:54
1977 nek elfogyott a gyógyszere és pelenkát is kellene cserélni.
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corluc
2026. június 19. 15:53
Tiszarok húzzatok a f@szba innen, menjetek a kormányinfóra katasztrófa turistának. Megvan a 3 majom? Nem lát, nem hall, nem beszél. Ezek a gráciák.
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Magyarorszag-elveszett
2026. június 19. 15:53
Mondjuk elég vicces egy olyan ragaszkodik ehhez a korlátozáshoz, aki lehet, hogy 1 évet sem lesz.
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magyar-1977
2026. június 19. 15:53
Még egy parazita cigányfos ment a kukába!:DDDDDDDDDD Orbán Balázs lemondott az MCC vezetéséről Rájött, hogy azzal segít a legtöbbet az alapítványnak, ha nem vesz részt a túlélésről szóló tárgyalásokban.
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