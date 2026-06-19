Sulyok Tamás aláírta a Lex Orbánt

A Köztársasági Elnök hivatala közleményt adott ki az Országgyűlés által 2026. június 15-én elfogadott Alaptörvény tizenhatodik módosításával kapcsolatban. A módosítás a miniszterelnöki megbízatás időtartamát korlátozza: azt rögzíti, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig töltötte be ezt a tisztséget.

A köztársasági elnök az Alaptörvényben foglalt eljárási szabályok szerint vizsgálta a módosítást, és megállapította, hogy az megfelel a megalkotására vonatkozó alkotmányos követelményeknek. Nem álltak fenn az előzetes normakontroll kezdeményezésének feltételei, így a Köztársasági Elnök aláírta a törvényt és elrendelte annak kihirdetését a Magyar Közlönyben.

Az Országgyűlés döntésének indokolása szerint a változás a jogállamiság és a demokrácia védelmét szolgálja. Ugyanakkor a Sándor-palota közleménye rámutat: ez a szabályozási megoldás európai és világviszonylatban is egyedülállónak számít. Sem korábban Magyarországon, sem a jelenlegi európai parlamentáris demokráciákban nem tartották szükségesnek a miniszterelnöki ciklusok ilyen jellegű korlátozását.