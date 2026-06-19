Sulyok Tamás aláírta a Lex Orbánt

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A köztársaság elnöki hivatal közleménye szerint nem álltak fenn az előzetes normakontroll kezdeményezésének feltételei.
A Köztársasági Elnök hivatala közleményt adott ki az Országgyűlés által 2026. június 15-én elfogadott Alaptörvény tizenhatodik módosításával kapcsolatban. A módosítás a miniszterelnöki megbízatás időtartamát korlátozza: azt rögzíti, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig töltötte be ezt a tisztséget.
A köztársasági elnök az Alaptörvényben foglalt eljárási szabályok szerint vizsgálta a módosítást, és megállapította, hogy az megfelel a megalkotására vonatkozó alkotmányos követelményeknek. Nem álltak fenn az előzetes normakontroll kezdeményezésének feltételei, így a Köztársasági Elnök aláírta a törvényt és elrendelte annak kihirdetését a Magyar Közlönyben.
Az Országgyűlés döntésének indokolása szerint a változás a jogállamiság és a demokrácia védelmét szolgálja. Ugyanakkor a Sándor-palota közleménye rámutat: ez a szabályozási megoldás európai és világviszonylatban is egyedülállónak számít. Sem korábban Magyarországon, sem a jelenlegi európai parlamentáris demokráciákban nem tartották szükségesnek a miniszterelnöki ciklusok ilyen jellegű korlátozását.
A közlemény hangsúlyozza a parlamentáris kormányforma alapelveit:
a miniszterelnök és a Kormány megbízatása az Országgyűlés bizalmán alapul, amely szorosan összefügg a Kormány parlamenti felelősségével. Az Országgyűlés ellenőrző szerepe miatt a cikluskorlátozást korábban sem látták indokoltnak.
A demokrácia alkotmányos elvével kapcsolatban a Sándor-palota kiemeli: az Országgyűlés döntése a miniszterelnök személyéről a népakarat egyik legfontosabb, közvetett megnyilvánulása. A miniszterelnöki ciklusok korlátozása ezzel együtt e döntés korlátozását is jelenti. A közlemény emlékeztet arra, hogy a közhivatalviseléshez való jog alkotmányosan nem korlátozhatatlan, ugyanakkor az új szabályozás nem érinti a hivatalban lévő miniszterelnök jelenlegi megbízatását. Csak a jövőbeni választásokra vonatkozik, és a rendszerváltás óta betöltött miniszterelnöki időszakokat veszi figyelembe. Mindezek figyelembevételével a köztársasági elnök az Alaptörvényben foglalt kötelezettségének megfelelően eljárva aláírta a módosítást – zárul a közlemény.
Nyitókép forrása: Bodnár Boglárka / MTI
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