Orbán új vétóra biztatja Magyar Pétert, Brüsszel fellélegezhetett, Vitézy magyarázkodott Mandiner-ügyben

Orbán Viktor szerint még a már elveszettnek hitt uniós milliárdok is visszaszerezhetők lennének, Brüsszelben közben örömmel fogadták a magyar kormányváltást, Magyar Pétert pedig első európai tanácsi szereplése során a Szőlő utcai botrányról is kérdezték. Ezek a hírek mozgatták meg legjobban a Mandiner olvasóit csütörtökön.

Orbán Viktor újabb vétót javasolna

A Világgazdaság beszámolója alapján Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy korábbi stratégiája révén Magyarország akár a Brüsszel által elveszettnek tekintett kétmilliárd eurót is megszerezhette volna. A volt miniszterelnök szerint a következő, 2028–2034-es uniós költségvetés elfogadását kellett volna feltételekhez kötni.