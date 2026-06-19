Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
06. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Magyar Péter Fidesz Győrfi Pál Orbán Viktor Vitézy Dávid Európai Unió

Orbán új vétóra biztatja Magyar Pétert, Brüsszel fellélegezhetett, Vitézy magyarázkodott Mandiner-ügyben

2026. június 19. 05:50

Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb hírei csütörtökön.

2026. június 19. 05:50
null

Orbán Viktor szerint még a már elveszettnek hitt uniós milliárdok is visszaszerezhetők lennének, Brüsszelben közben örömmel fogadták a magyar kormányváltást, Magyar Pétert pedig első európai tanácsi szereplése során a Szőlő utcai botrányról is kérdezték. Ezek a hírek mozgatták meg legjobban a Mandiner olvasóit csütörtökön.

Orbán Viktor újabb vétót javasolna

A Világgazdaság beszámolója alapján Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy korábbi stratégiája révén Magyarország akár a Brüsszel által elveszettnek tekintett kétmilliárd eurót is megszerezhette volna. A volt miniszterelnök szerint a következő, 2028–2034-es uniós költségvetés elfogadását kellett volna feltételekhez kötni.

Mi azt várjuk el a mostani magyar kormánytól, hogy egyetlen fillért se hagyjon itt, ezt a kétmilliárdot se hagyja itt”

– fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint a jövőbeni büdzséből a kondicionalitási elemeket is ki kellene venni.

Ezt is ajánljuk a témában

Brüsszelben fellélegeztek Orbán távozása után

Az Euractiv szerint az uniós fővárosokban megkönnyebbülést hozott Orbán Viktor áprilisi veresége. A portál arról írt, hogy Magyar Péter hivatalba lépése után gyorsan megindult Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak előkészítése, illetve az újabb oroszellenes szankciók elfogadása.

Brüsszel emellett még a 2027-es választási ciklus előtt szeretné lezárni a következő hétéves költségvetésről szóló vitát.

Ezt is ajánljuk a témában

Vitézy szerint nem akar „főszerkesztősdit játszani” az állam

A kormányzati sajtótájékoztatón a Telex kérdésére Vitézy Dávid reagált Magyar Péter azon kijelentésére, miszerint a jövőben a kormány határozná meg egyes médiumok, így a Mandiner tartalmát. A miniszter szerint a kormányfő „csak a vita hevében” fogalmazott így.

Vitézy hangsúlyozta, hogy az állam „nem akar főszerkesztősdit játszani”, és szerinte jelenleg fontosabb kérdések is vannak, például az uniós források lehívása vagy a félbemaradt beruházások sorsa.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter első brüsszeli csúcsa

Az Európai Tanács ülésére érkező Magyar Péter azt mondta, kizárólag a magyar érdekeket kívánja képviselni. A miniszterelnök szerint sikerült politikai megállapodást kötni hatezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozataláról, és történelmi áttörésről beszélt a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak ügyében is.

A sajtó ugyanakkor a Szőlő utcai ügy legújabb fejleményeiről is kérdezte. A kormányfő erre úgy reagált:

Ne használjanak pénzért más embereket, Pócs Jánostól is ezt kérem.”

Ezt is ajánljuk a témában

Győrfi Pál a családjára koncentrál

A Borsnak adott interjújában a június elején leváltott egykori mentőszóvivő arról beszélt, hogy most elsősorban a családjára és a nyári pihenésre szeretne koncentrálni.

Már a nyarat tervezem, hiszen van négy gyermekem, egy feleségem, egy kutyusunk és három teknősünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy amíg lehet, együtt legyünk és értékes perceket töltsünk el közösen”

– mondta Győrfi Pál.

A volt szóvivő felidézte, hogy a pályafutása során átélt tragédiák közül különösen a balatonkeresztúri buszbaleset, a siófoki vonat–autóbusz ütközés és a Hableány-katasztrófa hagyott benne mély nyomot.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Magyarorszag-elveszett
2026. június 19. 07:54
Csakhogy ez a tökfej Ursulára fog hallgatni.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. június 19. 07:53
Ki hiszi el, hogy Magyar Péter és társai rövidnadrágos kiscserkészek fehér liliommal a kezükben? Nem, nem azok. A hatalomra és a pénzre hajtanak. Magyar Péter és a Tisza el akarja lopni az EU pénzeket! Korrupt Tisza. Lopós Magyar Péter.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. június 19. 07:47
Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar emberek jövedelem növekedése. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Az ellenőrizhető referenciával nem rendelkező állításokat nem szabad elhinni! Aki, az ellenőrizhető adatok, tények helyett érzelmekre, indulatokra apellál, az demagóg és hazudik. Magyar Péter hazudik.
Válasz erre
1
0
bigfater73
2026. június 19. 07:42
Vitézke a napi hazudozásból, ígérgetésből él és jelesre vizsgázik fosospöti vezérénél! Tiszafos szavazók imádják a hülyítést! De hát mit is lehetne várni tőlük?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!