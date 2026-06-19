Orbán új vétóra biztatja Magyar Pétert, Brüsszel fellélegezhetett, Vitézy magyarázkodott Mandiner-ügyben

Orbán Viktor utolsó nagy húzása: a vétója milliárdokat hozna Magyarországnak
A volt miniszterelnöknek kész terve van arra vonatkozóan, hogyan lehet megszerezni a Magyarországnak járó összes uniós forrást.
Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb hírei csütörtökön.
Orbán Viktor szerint még a már elveszettnek hitt uniós milliárdok is visszaszerezhetők lennének, Brüsszelben közben örömmel fogadták a magyar kormányváltást, Magyar Pétert pedig első európai tanácsi szereplése során a Szőlő utcai botrányról is kérdezték. Ezek a hírek mozgatták meg legjobban a Mandiner olvasóit csütörtökön.
A Világgazdaság beszámolója alapján Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy korábbi stratégiája révén Magyarország akár a Brüsszel által elveszettnek tekintett kétmilliárd eurót is megszerezhette volna. A volt miniszterelnök szerint a következő, 2028–2034-es uniós költségvetés elfogadását kellett volna feltételekhez kötni.
Mi azt várjuk el a mostani magyar kormánytól, hogy egyetlen fillért se hagyjon itt, ezt a kétmilliárdot se hagyja itt”
– fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint a jövőbeni büdzséből a kondicionalitási elemeket is ki kellene venni.
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A volt miniszterelnöknek kész terve van arra vonatkozóan, hogyan lehet megszerezni a Magyarországnak járó összes uniós forrást.
Az Euractiv szerint az uniós fővárosokban megkönnyebbülést hozott Orbán Viktor áprilisi veresége. A portál arról írt, hogy Magyar Péter hivatalba lépése után gyorsan megindult Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak előkészítése, illetve az újabb oroszellenes szankciók elfogadása.
Brüsszel emellett még a 2027-es választási ciklus előtt szeretné lezárni a következő hétéves költségvetésről szóló vitát.
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Közben versenyt fut az idővel az EU: még a jobboldali fordulat előtt lezárnák a legfontosabb ügyeket.
A kormányzati sajtótájékoztatón a Telex kérdésére Vitézy Dávid reagált Magyar Péter azon kijelentésére, miszerint a jövőben a kormány határozná meg egyes médiumok, így a Mandiner tartalmát. A miniszter szerint a kormányfő „csak a vita hevében” fogalmazott így.
Vitézy hangsúlyozta, hogy az állam „nem akar főszerkesztősdit játszani”, és szerinte jelenleg fontosabb kérdések is vannak, például az uniós források lehívása vagy a félbemaradt beruházások sorsa.
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Ismert, a miniszterelnök a napokban úgy fogalmazott: „mi leszünk a kiadók, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni”.
Az Európai Tanács ülésére érkező Magyar Péter azt mondta, kizárólag a magyar érdekeket kívánja képviselni. A miniszterelnök szerint sikerült politikai megállapodást kötni hatezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozataláról, és történelmi áttörésről beszélt a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak ügyében is.
A sajtó ugyanakkor a Szőlő utcai ügy legújabb fejleményeiről is kérdezte. A kormányfő erre úgy reagált:
Ne használjanak pénzért más embereket, Pócs Jánostól is ezt kérem.”
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A miniszterelnök először vesz részt az Európai Tanács ülésén.
A Borsnak adott interjújában a június elején leváltott egykori mentőszóvivő arról beszélt, hogy most elsősorban a családjára és a nyári pihenésre szeretne koncentrálni.
Már a nyarat tervezem, hiszen van négy gyermekem, egy feleségem, egy kutyusunk és három teknősünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy amíg lehet, együtt legyünk és értékes perceket töltsünk el közösen”
– mondta Győrfi Pál.
A volt szóvivő felidézte, hogy a pályafutása során átélt tragédiák közül különösen a balatonkeresztúri buszbaleset, a siófoki vonat–autóbusz ütközés és a Hableány-katasztrófa hagyott benne mély nyomot.
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A család és a pihenés kerül a középpontba.
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Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP