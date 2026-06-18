Győrfi Pál elárulta, mit tervez az elbocsátása után

Az interjúban szóba került Medárd története is, annak a kisfiúnak az esete, aki tavaly cukorbeteg édesanyja segítségére hívta a mentőket. Győrfi szerint ez az eset jól mutatja, mennyire fontos, hogy vészhelyzetben az emberek bátran és tudatosan kérjenek segítséget. „Medárd példája most még inkább rávilágított arra, hogy mennyire fontos tudni és merész segítséget kérni. Bízunk benne, hogy ma már egyre több családban téma, miért lényeges, hogy segítségkéréskor pontosan be tudjuk mondani a címet és el tudjuk mondani, mi a probléma. Ez sok felnőtt számára is óriási kihívást jelent” – fogalmazott a volt szóvivő.

Győrfi Pál összesen 25 évet töltött az Országos Mentőszolgálatnál. Pályafutása során számos tragédiával szembesült, de elmondása szerint a legnehezebb mindig az, amikor gyermekek is érintettek egy balesetben. Különösen mély nyomot hagyott benne a balatonkeresztúri buszbaleset, ahol több ember, köztük gyerekek is életüket vesztették, valamint a siófoki vonat–autóbusz ütközés és a Hableány hajókatasztrófa is. Ezeket az eseményeket máig nehezen dolgozza fel.