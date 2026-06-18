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család győrfi pál Országos Mentőszolgálat

Győrfi Pál elárulta, mit tervez az elbocsátása után

2026. június 18. 09:28

A család és a pihenés kerül a középpontba.

2026. június 18. 09:28
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Győrfi Pál 22 éven át, 2004-től volt az Országos Mentőszolgálat szóvivője és legismertebb arca. Június elején azonban váratlanul leváltották posztjáról. A Bors azt írja, a kommunikációs szakember jelenleg elsősorban a családjára és a nyári időszakra koncentrál. Győrfi négy gyermek édesapja: legidősebb fia, Dani már önálló életet él, míg Ádám, Alíz és Lilla még otthon lakik. Számára különösen fontos, hogy minél több minőségi időt töltsenek együtt a családdal.

Már a nyarat tervezem, hiszen van négy gyermekem, egy feleségem, egy kutyusunk és három teknősünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy amíg lehet, együtt legyünk és értékes perceket töltsünk el közösen”

– mondta. Hozzátette, hogy egyre gyakrabban gondol arra, a gyerekek hamarosan kirepülnek a családi fészekből, ezért minden együtt töltött pillanatot kincsnek tekint. A család egy hosszabb balatoni pihenést is szervez, de számára ugyanolyan értékesek az otthoni, nyugodt közös programok is.

Az interjúban szóba került Medárd története is, annak a kisfiúnak az esete, aki tavaly cukorbeteg édesanyja segítségére hívta a mentőket. Győrfi szerint ez az eset jól mutatja, mennyire fontos, hogy vészhelyzetben az emberek bátran és tudatosan kérjenek segítséget. „Medárd példája most még inkább rávilágított arra, hogy mennyire fontos tudni és merész segítséget kérni. Bízunk benne, hogy ma már egyre több családban téma, miért lényeges, hogy segítségkéréskor pontosan be tudjuk mondani a címet és el tudjuk mondani, mi a probléma. Ez sok felnőtt számára is óriási kihívást jelent” – fogalmazott a volt szóvivő.

Győrfi Pál összesen 25 évet töltött az Országos Mentőszolgálatnál. Pályafutása során számos tragédiával szembesült, de elmondása szerint a legnehezebb mindig az, amikor gyermekek is érintettek egy balesetben. Különösen mély nyomot hagyott benne a balatonkeresztúri buszbaleset, ahol több ember, köztük gyerekek is életüket vesztették, valamint a siófoki vonat–autóbusz ütközés és a Hableány hajókatasztrófa is. Ezeket az eseményeket máig nehezen dolgozza fel.

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Nyitókép forrása: Hatházi Tamás / MTI

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
anegy_
2026. június 18. 10:09
tixarosok hitvány kormányának "szeretet"diktatúrája fontos lépései... szivárvány tv hip-hip -hurrá- buzulni, drogozni, ocsmánykodni tanítani a jövő nemzedékét! ..... és leváltani minden pozicióból mindenkit. minden területen.
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0
0
falcatus-2
2026. június 18. 10:09
Az volt a megbocsáthatatlan bűne, hogy nem torolta meg a majom- ducse cirkuszi produkciójának a mentőszolgálat által készített jkv-nek napvilágra kerülését.
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3
0
ekeke1
•••
2026. június 18. 09:50 Szerkesztve
A táncoslábú operettnáci kurafi , Hegedüs megszabadult a nép gyűlölt ellenségétől, a Mentőszolgálat szóvivőjétől, Györffy Páltól. Anno Horváth Mengelica Ágnes legalább kórházi széfeken vezette le forradalmi dühét, Csehák Judit meg Békési Lászlón... Ez itt meg...
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5
0
Reszelő Aladár
2026. június 18. 09:46
Ha jól rémlik azért vágták ki, mert nem volt elég kritikus az általa képviselt szervezet működésével szemben és megnyilatkozásaiban nem kritizálta a mentőszolgálat vezetését. Úgy megnézném, hogy bármely kormányszóvivő hölgy hány másodpercig maradna pozícióban, ha akár egy betűvel is eltérnének a kiadott narratívától.
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4
1
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