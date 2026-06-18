Győrfi Pál elárulta, mit tervez az elbocsátása után

Győrfi Pál búcsút int a szóvivői posztnak – ő veszi át a helyét (FOTÓ)
Véget ér egy korszak.
A család és a pihenés kerül a középpontba.
Győrfi Pál 22 éven át, 2004-től volt az Országos Mentőszolgálat szóvivője és legismertebb arca. Június elején azonban váratlanul leváltották posztjáról. A Bors azt írja, a kommunikációs szakember jelenleg elsősorban a családjára és a nyári időszakra koncentrál. Győrfi négy gyermek édesapja: legidősebb fia, Dani már önálló életet él, míg Ádám, Alíz és Lilla még otthon lakik. Számára különösen fontos, hogy minél több minőségi időt töltsenek együtt a családdal.
Már a nyarat tervezem, hiszen van négy gyermekem, egy feleségem, egy kutyusunk és három teknősünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy amíg lehet, együtt legyünk és értékes perceket töltsünk el közösen”
– mondta. Hozzátette, hogy egyre gyakrabban gondol arra, a gyerekek hamarosan kirepülnek a családi fészekből, ezért minden együtt töltött pillanatot kincsnek tekint. A család egy hosszabb balatoni pihenést is szervez, de számára ugyanolyan értékesek az otthoni, nyugodt közös programok is.
Az interjúban szóba került Medárd története is, annak a kisfiúnak az esete, aki tavaly cukorbeteg édesanyja segítségére hívta a mentőket. Győrfi szerint ez az eset jól mutatja, mennyire fontos, hogy vészhelyzetben az emberek bátran és tudatosan kérjenek segítséget. „Medárd példája most még inkább rávilágított arra, hogy mennyire fontos tudni és merész segítséget kérni. Bízunk benne, hogy ma már egyre több családban téma, miért lényeges, hogy segítségkéréskor pontosan be tudjuk mondani a címet és el tudjuk mondani, mi a probléma. Ez sok felnőtt számára is óriási kihívást jelent” – fogalmazott a volt szóvivő.
Győrfi Pál összesen 25 évet töltött az Országos Mentőszolgálatnál. Pályafutása során számos tragédiával szembesült, de elmondása szerint a legnehezebb mindig az, amikor gyermekek is érintettek egy balesetben. Különösen mély nyomot hagyott benne a balatonkeresztúri buszbaleset, ahol több ember, köztük gyerekek is életüket vesztették, valamint a siófoki vonat–autóbusz ütközés és a Hableány hajókatasztrófa is. Ezeket az eseményeket máig nehezen dolgozza fel.
Ezt is ajánljuk a témában
Véget ér egy korszak.
Nyitókép forrása: Hatházi Tamás / MTI
***