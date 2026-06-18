Megkönnyebbültek Brüsszelben Orbán veresége után – villámtempóban jönnek az új döntések

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Közben versenyt fut az idővel az EU: még a jobboldali fordulat előtt lezárnák a legfontosabb ügyeket.
Kétnapos brüsszeli csúcstalálkozóra gyűlnek össze az Európai Unió vezetői, ahol a tárgyalóasztalnál már Magyar Péter képviseli hazánkat. Az Euractiv hírlevele szerint az uniós fővárosokban megkönnyebbülést hozott Orbán Viktor áprilisi választási veresége: a Tisza-kormány asszisztálásával Brüsszel azonnal megkezdte Ukrajna csatlakozási fejezeteinek megnyitását és az Oroszország elleni újabb szankciók elfogadását. Az uniós bürokrácia ugyanakkor versenyt fut az idővel, hiszen a 2027-re prognosztizált európai jobboldali fordulattól tartva még idén átnyomnák a hosszú távú költségvetést.
Az Euractiv beszámolója szerint Magyar Péter megjelenése „azonnali változást” hozott az Európai Tanács dinamikájában. Míg korábban a magyar nemzeti érdekeket védő Orbán Viktor határozottan fellépett a háborúpárti és elhibázott szankciós brüsszeli politika ellen, az új kormányfő látványosan idomul az uniós elvárásokhoz.
Ennek eredményeként az elmúlt egy hónapban az EU akadálytalanul megnyithatta Ukrajna első csatlakozási tárgyalási fejezetét, és jóváhagyta az Oroszország elleni huszadik szankciós csomagot is.
A hírlevél rámutat: évek óta először fordul elő, hogy a 27-ek várhatóan teljes egyetértésben fogadják el a csúcstalálkozó záródokumentumait.
A brüsszeli fősodor teljes egyetértését ugyanakkor nehezítheti, hogy az asztalhoz olyan ismert szuverenista és patrióta vezetők is visszatérnek, mint Janez Janša volt szlovén kormányfő vagy Rumen Radev bolgár elnök. Bár ők nem a legnagyobb tagállamokat képviselik, jelenlétük továbbra is komoly egyensúlyt képezhet a brüsszeli föderalista törekvésekkel szemben.
A mostani csúcstalálkozó legfeszültebb vitái a hosszú távú költségvetés körül zajlanak, ahol Brüsszelt a jövő évi sűrű választási naptár szorítja: Franciaország, Lengyelország, Olaszország és Spanyolország is választásokra készül. Az uniós intézmények éppen ezért kétségbeesetten próbálják még az év vége előtt tető alá hozni a költségvetési megállapodást.
Brüsszelben ugyanis tartanak a 2027-es európai parlamenti és nemzeti választások után várható markáns jobboldali, patrióta fordulattól. Különösen a francia nemzeti-jobboldal erősödése okoz fejfájást a brüsszelieknek, attól tartanak, hogy 2027 után a szuverenista erők végképp ellehetetlenítik a föderális pénzügyi terveket.
Noha az uniós bürokrácia siettetné az egyezséget a jobboldali fordulat előtt, több tagállam vezetése egyelőre nem lát okot a kapkodásra. Egy névtelenséget kérő diplomata az Euractivnak úgy fogalmazott: tisztában vannak a választások súlyával, de „senki sem fogja feláldozni a saját érdekeit csak azért, hogy gyorsabban szülessen meg a megállapodás.”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala