Megkönnyebbültek Brüsszelben Orbán veresége után – villámtempóban jönnek az új döntések

Kétnapos brüsszeli csúcstalálkozóra gyűlnek össze az Európai Unió vezetői, ahol a tárgyalóasztalnál már Magyar Péter képviseli hazánkat. Az Euractiv hírlevele szerint az uniós fővárosokban megkönnyebbülést hozott Orbán Viktor áprilisi választási veresége: a Tisza-kormány asszisztálásával Brüsszel azonnal megkezdte Ukrajna csatlakozási fejezeteinek megnyitását és az Oroszország elleni újabb szankciók elfogadását. Az uniós bürokrácia ugyanakkor versenyt fut az idővel, hiszen a 2027-re prognosztizált európai jobboldali fordulattól tartva még idén átnyomnák a hosszú távú költségvetést.

„Azonnali változás”

Az Euractiv beszámolója szerint Magyar Péter megjelenése „azonnali változást” hozott az Európai Tanács dinamikájában. Míg korábban a magyar nemzeti érdekeket védő Orbán Viktor határozottan fellépett a háborúpárti és elhibázott szankciós brüsszeli politika ellen, az új kormányfő látványosan idomul az uniós elvárásokhoz.