Orbán Viktor utolsó nagy húzása: a vétója milliárdokat hozna Magyarországnak

Az ő taktikája ugyanis más volt, mert az Európai Bizottság politikai okokból zsarolta őket, és erre kellett megtalálni a helyes választ. Az események szerinte jól mutatják, hogy politikai zsarolásról van szó, amit arra használtak Magyarországon és Lengyelországon is, hogy a kormánypártok elbukják a választást.

Akkor az ő reakciója erre a vétó volt. „Tehát ők megzsaroltak bennünket, mi vétóval válaszoltunk. Az uniós pénzek kapcsán ez azt jelentette, ha nem adják ide, akkor nem lesz meg a következő hétéves költségvetés. Mert az unióban a következő hétéves költségvetést egyhangúan kell elfogadni. És amíg a pénzüket nem kapják meg a magyarok, nem is fogják megszavazni a költségvetést. Én úgy számoltam, hogy legkésőbb az év égén, decemberben az összes pénzt megkapjuk” – fogalmazott Orbán.

Úgy látja, az új kormány a zsarolásra megadással válaszol, teljesíti, amit Brüsszel követel. Ezen a ponton állt elő az újabb vétó ötletével. Emlékeztetett: van ugyanis 2 milliárd euró, amiről Brüsszel azt állítja, hogy már nem elérhető, miután már lejártak a határidők. Orbán Viktor szerint azonban, „ha megvétózzuk év végén a hétéves költségvetést és világossá tesszük, hogy ha nem adják oda azt a 2 milliárd eurót, akkor nincs hétéves költségvetés, akkor azt a 2 milliárd eurót is ide fogják adni”.