Orbán Viktor utolsó nagy húzása: a vétója milliárdokat hozna Magyarországnak

„Azt tettük világossá, hogyha a következő hétéves költségvetés tartalmaz kondicionalitást, azt meg fogjuk vétózni. Úgy látom, hogy ebből is visszakozott az új kormány. Mindenki próbálja hazahozni a neki járó pénzeket, de most taktikaváltás van: másik módszerrel próbálkozik az új magyar kormány”.
Hozzátette: reméli, hogy a teljes összeg megérkezik majd és sikerül megakadályozni, hogy a tagállamok pénzügyileg zsarolhatók legyenek. Szerinte ezt csak úgy lehet megakadályozni, ha a következő büdzsé nem tartalmaz kondicinalitási elemeket – zárta le ezt a blokkot Orbán.
Kérdés azonban, Magyar Péter és a Tisza-kormány megfontolja-e a tanácsot? – teszi fel a kérdést a Világgazdaság. Az új kabinet javában dolgozik azon, hogy átültesse a magyar jogrendbe a brüsszeli követeléseket, amelyért cserébe végül 16,2 milliárd eurót kaphat. Eddigi nyilatkozataikból úgy tűnt, elkönyvelték, hogy a szóban forgó 2 milliárd eurót elbukja Magyarország. Magyar Péternek az év végéig van reális esélye, hogy ezen változtasson. Addig akarják ugyanis nyélbe ütni az EU-ban a 2028–2034-es költségvetés politikai megállapodását – emlékeztet a lap.