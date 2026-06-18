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brüsszel Magyar Péter Orbán Viktor uniós források európai bizottság

Orbán Viktor utolsó nagy húzása: a vétója milliárdokat hozna Magyarországnak

2026. június 18. 05:50

A volt miniszterelnöknek kész terve van arra vonatkozóan, hogyan lehet megszerezni a Magyarországnak járó összes uniós forrást.

2026. június 18. 05:50
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Orbán Viktor brüsszeli nemzetközi sajtótájékoztatóján elhangzottakból kiderült, a volt miniszterelnöknek kész terve van arra vonatkozóan, hogyan lehet megszerezni az összes uniós pénzt – írja a Világgazdaság.  

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Amikor újságírók arról kérdezték az egykori kormányfőt, Magyarország milyen árat fizet az uniós források hazahozataláért, Orbán Viktor azzal kezdte, hogy az új kabinet taktikát váltott. 

Az ő taktikája ugyanis más volt, mert az Európai Bizottság politikai okokból zsarolta őket, és erre kellett megtalálni a helyes választ. Az események szerinte jól mutatják, hogy politikai zsarolásról van szó, amit arra használtak Magyarországon és Lengyelországon is, hogy a kormánypártok elbukják a választást.

Akkor az ő reakciója erre a vétó volt. „Tehát ők megzsaroltak bennünket, mi vétóval válaszoltunk. Az uniós pénzek kapcsán ez azt jelentette, ha nem adják ide, akkor nem lesz meg a következő hétéves költségvetés. Mert az unióban a következő hétéves költségvetést egyhangúan kell elfogadni. És amíg a pénzüket nem kapják meg a magyarok, nem is fogják megszavazni a költségvetést. Én úgy számoltam, hogy legkésőbb az év égén, decemberben az összes pénzt megkapjuk” – fogalmazott Orbán.

Úgy látja, az új kormány a zsarolásra megadással válaszol, teljesíti, amit Brüsszel követel. Ezen a ponton állt elő az újabb vétó ötletével. Emlékeztetett: van ugyanis 2 milliárd euró, amiről Brüsszel azt állítja, hogy már nem elérhető, miután már lejártak a határidők. Orbán Viktor szerint azonban, „ha megvétózzuk év végén a hétéves költségvetést és világossá tesszük, hogy ha nem adják oda azt a 2 milliárd eurót, akkor nincs hétéves költségvetés, akkor azt a 2 milliárd eurót is ide fogják adni”.

Mi azt várjuk el a mostani magyar kormánytól, hogy egyetlen fillért se hagyjon itt, ezt a 2 milliárdot se hagyja itt

– szögezte le.

Azt is elmondta, hogy hazánknak volt még egy követelése, mégpedig az, hogy ne lehessen feltételekhez kötni a kifizetéseket, mert szerinte az csak táptalaja a következő zsarolásoknak.

„Azt tettük világossá, hogyha a következő hétéves költségvetés tartalmaz kondicionalitást, azt meg fogjuk vétózni. Úgy látom, hogy ebből is visszakozott az új kormány. Mindenki próbálja hazahozni a neki járó pénzeket, de most taktikaváltás van: másik módszerrel próbálkozik az új magyar kormány”. 

Hozzátette: reméli, hogy a teljes összeg megérkezik majd és sikerül megakadályozni, hogy a tagállamok pénzügyileg zsarolhatók legyenek. Szerinte ezt csak úgy lehet megakadályozni, ha a következő büdzsé nem tartalmaz kondicinalitási elemeket – zárta le ezt a blokkot Orbán.

Kérdés azonban, Magyar Péter és a Tisza-kormány megfontolja-e a tanácsot? – teszi fel a kérdést a Világgazdaság. Az új kabinet javában dolgozik azon, hogy átültesse a magyar jogrendbe a brüsszeli követeléseket, amelyért cserébe végül 16,2 milliárd eurót kaphat. Eddigi nyilatkozataikból úgy tűnt, elkönyvelték, hogy a szóban forgó 2 milliárd eurót elbukja Magyarország. Magyar Péternek az év végéig van reális esélye, hogy ezen változtasson. Addig akarják ugyanis nyélbe ütni az EU-ban a 2028–2034-es költségvetés politikai megállapodását – emlékeztet a lap. 

A teljes sajtótájékoztatót itt lehet megnézni: 

Képernyőmentés: Youtube 

Összesen 18 komment

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buktoragyufaarus
2026. június 18. 07:28
Mi azt várjuk el a mostani magyar kormánytól, hogy egyetlen fillért se hagyjon itt, ezt a 2 milliárdot se hagyja itt” – szögezte le." Mit vár el ez a tirpák paraszt?🤦‍♂️😁Elvárásai vannak ennek a hullajelöltnek?🤣😁😁
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Dixtroy
2026. június 18. 07:24
"ne lehessen feltételekhez kötni a kifizetéseket, mert szerinte az csak táptalaja a következő zsarolásoknak" Vagy egye bassza, legyen feltétel, de akkor az vonatkozzon ugyanúgy mindenkire!
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radler
2026. június 18. 07:17
Mellesleg tetszik a cím. "Orbán Viktor utolsó nagy húzása." Mindössze annyit tennék hozzá, hogy kis húzása sem lesz több.
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antoniosalazar
2026. június 18. 07:16
ördöngös pepecselésradler 2026. június 18. 06:37 A tiszát még többen fogják mert amellett hogy senkit nem fognak tudni lecsukni Hankó Balázs kezdi a sort. Tiltott kampánypénz pártnak. Mága pályázatában leírta hogy azért kér pénzt hogy a fidesznek kampányoljon.
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