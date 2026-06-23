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kapitány istván hatósági ár országgyűlés törvény

Megszületett a döntés: kivezeti a védett üzemanyagárat a kormány

2026. június 23. 12:41

Elfogadta a törvényt kedden az Országgyűlés.

2026. június 23. 12:41
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Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt kedden az Országgyűlés.

A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és öt tartózkodás mellett fogadta el, a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett, az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítást.

Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták.

A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett, az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva, lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.

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(MTI) 

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 56 komment

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Sorrend:
corluc
2026. június 23. 14:52
Patrióta esdig is 100-ast tankolt az összelopott vagyanból. Igaz, tiszarok? Ti meg mehettek a Daciaval most drágáért. Agyhalott zombik, élen egy elmebeteggel.
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Magyarorszag-elveszett
2026. június 23. 14:40
Amúgy az 5%-os beígért áfával mi van? Hallom tuti romokban van a gazdaság, mert a jegybanki alapkamatot is lejjebb vitték. Mi az érdeme ebből a Tiszának?
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bagira004
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2026. június 23. 14:34 Szerkesztve
Karalábnyakú mond már el miért jó ha többet fizetsz. Gáz árát is hamarosan.
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bagira004
•••
2026. június 23. 14:30 Szerkesztve
Ezzel az infláció rohamosan elindul . Szóval ezt se mondhatták el. Kormány a népmek hszudott. Tiszádok örültök ugye.
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