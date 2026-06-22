Bezárással tiltakoznak a kisbenzinkutak az elmaradt kormányzati támogatások miatt

Egynapos figyelmeztető bezárásra szólítja fel a kisbenzinkutakat a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület (FBSZ), mert a Tisza-kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot – közölte az FBSZ hétfőn az MTI-vel.

A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor, kontroll nélkül újra bevezethetővé tenné a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot.