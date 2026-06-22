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kormány független benzinkutak szövetsége egyesület támogatási program

Bezárással tiltakoznak a kisbenzinkutak az elmaradt kormányzati támogatások miatt

2026. június 22. 18:54

„Nem erre adtunk felhatalmazást!” – írta közleményben a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület.

2026. június 22. 18:54
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Egynapos figyelmeztető bezárásra szólítja fel a kisbenzinkutakat a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület (FBSZ), mert a Tisza-kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot – közölte az FBSZ hétfőn az MTI-vel.

A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor, kontroll nélkül újra bevezethetővé tenné a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot.

Rámutattak, hogy a Fidesz-kormány által bevezetett és a Tisza-kormány által meghosszabbított védett ár/hatósági ár rendszer a magyar családi tulajdonban álló, benzinkutakat üzemeltető kis- és középvállalkozásoknak március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. 

A kár enyhítésére a Fidesz-kormány támogatási programot hozott létre, amit a jogutód Tisza-kormány most nem akar végrehajtani.

Az FBSZ tiltakozásul június 26-ra egynapos figyelmeztető bezárásra hív fel minden károsult kisbenzinkutat. „Nem tűrhetjük tétlenül, hogy rendszeresen kisemmizzenek, veszteséges működésre kényszerítsenek, semmibe véve alkotmányos jogainkat tulajdonunkhoz, és a szabad vállalkozáshoz” – fogalmazott közleményében az egyesület.

Hozzátették, hogy a Tisza legújabb törvényjavaslata minden kontroll nélkül, azonnal újra bevezethetővé kívánja tenni ezt „a mérhetetlenül káros” rendszert, nem törődve az alapvető jogbiztonsággal sem, egy ember szubjektív döntésére akarják bízni több ezer magyar család megélhetését.

„Ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, ez FIDESZ 2.0! Nem erre adtunk felhatalmazást!” – olvasható az FBSZ közleményében.

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(MTI) 

A nyitókép illusztráció (Pexels)  

Összesen 29 komment

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Sorrend:
Hotten Totta
2026. június 22. 20:13
Még ebben is köpködik a Fideszt, pedig tőlük kaptak volna kompenzációt. Tiszától nem kapnak, tehát nem a Fidesz 2.0
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Atti bá
2026. június 22. 20:06
Remélem az összes szenvedőalanya ennek a szenvedésnek tisza szavazó. Áradjanak és lehet ugatni a Fideszre.
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cutcopy
2026. június 22. 20:06
Kit érdekelnek a kis kutak amikor a Shell van kormányon..
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birono70
2026. június 22. 20:01
DE!!! Erre adtatok felhatalmazást..Pont erre. Mondtuk. Szóltunk! Kiröhögtetek. Pedifudeszeztetek. Zsoltibácsiztatok. Azt kapjátok jutalmul, amit mi büntetésül.
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