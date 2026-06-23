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Elfogadta az Országgyűlés a vizuális környezetszennyezés elleni törvényt

2026. június 23. 13:55

Véget vetünk a gyűlöletpropagandának és a reklámerdőknek!

2026. június 23. 13:55
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Vitézy Dávid
Vitézy Dávid
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„Elfogadta az Országgyűlés a vizuális környezetszennyezés elleni törvényt: véget vetünk a gyűlöletpropagandának és a reklámerdőknek!

Az elmúlt években kénytelenek voltunk hozzászokni ahhoz, hogy bárhova nézünk az országban, gyakran a mi pénzünkből finanszírozott gyűlöletplakát néz vissza ránk. Ahogy az is megszokottá vált, hogy a gyönyörű történelmi belvárosok is mindenhol tele vannak oda nem illő plakáterdőkkel, és a legszebb épületeink egy része évek óta ki sem látszott a hirdetési felületként használt épülethálók alól. Hozzászoktunk, pedig ennek nem kell így lennie: pusztán azért alakult így, mert a Fidesz-kormány ezen a területen is kizárólag a propaganda és a gazdasági hátország szempontjai alapján hozott döntéseket, és elvonta az önkormányzatok hatásköreit.

De ennek most vége: az Országgyűlés most fogadta el Bódis Kriszta, Csontos Bence (Ruff Bálint miniszter parlamenti államtitkára) és Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási tárca parlamenti államtitkára által közösen jegyzett törvényjavaslatot, amely egyszerre vet véget az állami pénzből finanszírozott gyűlöletpropagandának és a városokat elárasztó vizuális környezetszennyezésnek.

Ennek érdekében:

  • A törvény tiltott politikai reklámnak minősíti azokat a médiatartalmakat, amelyek sértik az emberi méltóságot, kollektív módon megbélyegeznek valamely közösséget, kirekesztő módon mutatnak be személyeket, ellenségképet kreálnak, gyűlöletet keltenek vagy valótlan, megtévesztő módon mutatják be valaki képmását. Az ilyen reklámokról szóló bejelentésekről mostantól a Médiatanács hozhat döntést.
  • Emellett a törvény minden eddiginél határozottabban parancsol megálljt a plakátszennyezésnek azzal, hogy szigorítja a politikai reklámok közterületi elhelyezésének feltételeit a választási kampányok idején. A mai digitális korban ez már nem hatékony kampányeszköz, viszont jelentős vizuális és műanyag alapú környezetszennyezést okoz. A törvény értelmében mostantól nem lehet politikai választási plakátot elhelyezni villanyoszlopokon, közlekedési táblákon vagy fákon. A választási plakátok továbbra is megjelenhetnek majd a direkt hirdetési célt szolgáló eszközökön, de a mindent elborító, a választások után is hetekig ottmaradó plakáterdő megszűnik.
  • De nem csupán a politikai propagandáról van szó: a törvény a reklámszennyezést is visszaszorítja azzal, hogy megszünteti a reklámhálók és városi óriásplakátok kihelyezésének lehetőségét, és általában is lehetőséget ad a közterületi reklámok korlátozására.
  • Az önkormányzatok – Budapest esetében a Fővárosi Közgyűlés – hatásköröket kapnak vissza, jogköreik bővülnek azzal, hogy meghatározhatják, hol nem engedik meg reklámeszközök kihelyezését, ahol pedig lehetővé teszik, ott is településképi bejelentéshez köthetik azok alkalmazását. A települések hatósági jogkört kapnak a jogellenes reklámok eltávolítására, és nem utolsósorban a jogellenes közterületi reklámok miatt kiszabott bírságok az önkormányzatok saját bevételét képezik. Ezzel valóban teljesítjük a Tisza programjának azon vállalását, hogy az önkormányzatok visszakapják építésügyi hatásköreiket és a hozzájuk kapcsolódó bevételek egy részét.

Nem túlzás azt állítani, hogy a most elfogadott törvényjavaslat rendszerváltozáshoz méltó fordulatot hoz a városkép védelmében – most pedig év végéig jön a végrehajtás időszaka.”

A nyitókép illusztráció (Pexels) 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 27 komment

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Sorrend:
Doktor Doktorovics
2026. június 23. 14:52
a gyűlöletpropaganda nonstop ismételgetése a gyűlöletkeltés legújabb formája
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zakar zoltán béla
2026. június 23. 14:41
Gerinctelenek társasága Dávidka orczáinak száma?
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Vasalo
2026. június 23. 14:40
Miköze ehhez ennek a kis buzinak, nincs elég dolga az utakkal a vasutakkal meg a vonatokkal, vagy ő is csak minden szarban kanál akar lenni?
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2
0
salátás
2026. június 23. 14:36
DrPepper 2026. június 23. 14:31 Vagyis kiiktatják a politikai hirdetés egy újabb fórumát, amin mindenkit el lehetne érni. ------ hát igen, a köztéri plakát elérését nem lehet tekergetni...a sok kibaszott birka meg hogy örül,hogy már elég a fészbúkot manipulálni
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