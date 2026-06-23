„Elfogadta az Országgyűlés a vizuális környezetszennyezés elleni törvényt: véget vetünk a gyűlöletpropagandának és a reklámerdőknek!

Az elmúlt években kénytelenek voltunk hozzászokni ahhoz, hogy bárhova nézünk az országban, gyakran a mi pénzünkből finanszírozott gyűlöletplakát néz vissza ránk. Ahogy az is megszokottá vált, hogy a gyönyörű történelmi belvárosok is mindenhol tele vannak oda nem illő plakáterdőkkel, és a legszebb épületeink egy része évek óta ki sem látszott a hirdetési felületként használt épülethálók alól. Hozzászoktunk, pedig ennek nem kell így lennie: pusztán azért alakult így, mert a Fidesz-kormány ezen a területen is kizárólag a propaganda és a gazdasági hátország szempontjai alapján hozott döntéseket, és elvonta az önkormányzatok hatásköreit.