Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Véget vetünk a gyűlöletpropagandának és a reklámerdőknek!
„Elfogadta az Országgyűlés a vizuális környezetszennyezés elleni törvényt: véget vetünk a gyűlöletpropagandának és a reklámerdőknek!
Az elmúlt években kénytelenek voltunk hozzászokni ahhoz, hogy bárhova nézünk az országban, gyakran a mi pénzünkből finanszírozott gyűlöletplakát néz vissza ránk. Ahogy az is megszokottá vált, hogy a gyönyörű történelmi belvárosok is mindenhol tele vannak oda nem illő plakáterdőkkel, és a legszebb épületeink egy része évek óta ki sem látszott a hirdetési felületként használt épülethálók alól. Hozzászoktunk, pedig ennek nem kell így lennie: pusztán azért alakult így, mert a Fidesz-kormány ezen a területen is kizárólag a propaganda és a gazdasági hátország szempontjai alapján hozott döntéseket, és elvonta az önkormányzatok hatásköreit.
De ennek most vége: az Országgyűlés most fogadta el Bódis Kriszta, Csontos Bence (Ruff Bálint miniszter parlamenti államtitkára) és Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási tárca parlamenti államtitkára által közösen jegyzett törvényjavaslatot, amely egyszerre vet véget az állami pénzből finanszírozott gyűlöletpropagandának és a városokat elárasztó vizuális környezetszennyezésnek.
Ennek érdekében:
Nem túlzás azt állítani, hogy a most elfogadott törvényjavaslat rendszerváltozáshoz méltó fordulatot hoz a városkép védelmében – most pedig év végéig jön a végrehajtás időszaka.”
A nyitókép illusztráció (Pexels)