A kormányszóvivők nem tudják, mi a kormány álláspontja a génmódosított élelmiszerekről (VIDEÓ)

Ezt követően Szondi Vanda kormányszóvivő vette át a szót, aki mindössze annyit mondott, hogy érdemes elküldeni egy kérdést az agrártárcának és „biztosan megfogja válaszolni”.

Dömötör Csaba tudja a választ

„Egy dolgot tegyünk egyértelművé, a génszerkesztés a génmódosítás egyik formája, mind jogi, mind tudományos értelemben” – mutatott rá Facebook-videójában Dömötör Csaba, a Fidesz Európai Parlamenti képviselője.