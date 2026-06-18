A kormányszóvivők nem tudják, mi a kormány álláspontja a génmódosított élelmiszerekről (VIDEÓ)

Botrányos szavazás Brüsszelben: a Tisza szavazataival nyílhat meg az út a génmódosított élelmiszerek előtt
Magyarországon több mint húsz éve politikai konszenzus van a GMO-mentes mezőgazdaság védelméről.
A Tisza Párt által is megszavazott GMO-párti uniós rendelet is terítékre került a kormányszóvivői tájékoztatón.
Mint írtuk, a Tisza EP-képviselői tegnap olyan szavazatokat adtak le az Európai Parlamentben, amelyekkel hozzájárultak az új génkezelési technikákkal előállított növényekről szóló uniós rendelet elfogadásához.
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Magyarországon több mint húsz éve politikai konszenzus van a GMO-mentes mezőgazdaság védelméről.
Környezetvédelmi szervezetek közös nyilatkozatban ítélték el a kormányzópárt döntését; álláspontjuk szerint a helyzet azért különösen súlyos, mert Magyarországon több mint húsz éve politikai konszenzus van a GMO-mentes mezőgazdaság védelméről. Úgy vélik, ez nemcsak szakpolitikai vállalás: az alkotmány is rögzíti, hogy Magyarország a testi és lelki egészséghez való jog érvényesülését többek között a genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaság biztosításával segíti elő.
A botrányos szavazás terítékre került a kormányszóvivői tájékoztatón is, ahol újságírói kérdésre – azaz hogy mi az álláspontja a Tisza Pártnak a GMO-kkal kapcsolatban – Magyar Éva kormányszóvivő úgy fogalmazott:
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A tájékoztatón Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos és Vitézy Dávid miniszter is részt vett. A tárcavezető állítása szerint az uniós források hazahozatala menetrend szerint halad. Elhangzott, hogy komoly átalakítás jöhet a Hősök tere környékén, kitilthatják a Városligetből az autósokat.
a kormányülés napirendjén nem szerepelt ez a kérdés, így ebben a pillanatban nem tudom megmondani, hogy mi a véleménye a kormánynak az üggyel kapcsolatban.”
Ezt követően Szondi Vanda kormányszóvivő vette át a szót, aki mindössze annyit mondott, hogy érdemes elküldeni egy kérdést az agrártárcának és „biztosan megfogja válaszolni”.
„Egy dolgot tegyünk egyértelművé, a génszerkesztés a génmódosítás egyik formája, mind jogi, mind tudományos értelemben” – mutatott rá Facebook-videójában Dömötör Csaba, a Fidesz Európai Parlamenti képviselője.
A politikus elmondta, az új javaslat szerint a tagállamok a jövőben nem tilthatják meg a génszerkesztett növények termesztését. Mivel a génszerkesztett növényekhez szabadalmi jogok is kapcsolódhatnak, ezért úgy véli, a törvénymódosítással a nagy nemzetközi vállalatokat hozhatják majd versenyelőnybe, ezzel együtt pedig kiszorulhatnak a piacról a hagyományos nemesítési eljárással előállított fajták, ezáltal nehezebb helyzetbe kerülhetnek a biogazdálkodók.
Dömötör Csaba rámutatott:
Még egy olyan ügy, amiről nem beszéltek a kampányban, hogy a választás után mindent lehessen”
Képernyőmentés: Youtube