Nem lehet távozásra felszólítani, mert az sérti a szintén az Alaptörvényben rögzített hatalommegosztás elvét.

Magyar ugyanis miniszterelnökként a végrehajtó hatalom első embere lesz. Ugyanakkor a köztársasági elnök nem része egyik klasszikus hatalmi ágnak sem (törvényhozó, végrehajtó, igazságszolgáltató), hanem azok fölött álló semleges hatalomként működik. Feladata nem a napi politikai kormányzás, hanem az államszervezet demokratikus működése feletti őrködés és a nemzet egységének kifejezése.

Ebből következően a hatalommegosztás szerint neki „alárendelt” Magyar Péter viszont többször is távozásra szólította fel az államfőt, ami jogi szempontból komolytalan. Ezzel mintegy esküképtelenné is vált.

Pokol kérte az államfőt, hogy a mindenki által belátható alkotmánysértéseire tekintettel az államfő vonja vissza Magyar Péterrel kapcsolatos kinevezési szándéknyilatkozatát, és a Tisza nevezzen meg egy új jelöltet.

Emlékezetes, Magyar Péter Sulyok Tamást már januárban sértegette, amikor egyenesen „Fidesz-bábnak” nevezte az államfőt, kétségbe vonta az alkalmasságát, és azt állította, hogy nem a nemzet egységét képviseli. Az elnök határozottan válaszolt. Korábban azt ígérte, köztársasági elnökként nem kíván pártpolitikai csatározásokba bocsátkozni. Magyar a választások után is folytatta a provokációit. Felszólította Sulyokot a lemondásra, ám az elnök reakciójában egyértelművé tette, hogy nem tervez lemondani. Szigorúan az Alaptörvény előírásait követi és hivatali kötelezettségeit tartja szem előtt.