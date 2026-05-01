„Minden tiszteletem mellett Wáberer Györgynek. Azért 5 nappal a választások előtt átutalni 100 millió forintot a Tisza kampányára nem túl racionális. Nyilván egy kampány tervezett költségvetéssel dolgozik, 5 nap alatt egy ilyen összeg hasznosan nehezen fut át a rendszeren. Ez a jó szándék mellett azért kicsit helyezkedésnek is tűnik.

Magyar Péter pedig jól teszi, hogy visszautalja. Sokan egyszerű polgárok dobtuk össze a pénzt erre a kampányra, és pont ez adja ennek a rendszerváltásnak a tisztaságát, hogy a nép gyözött a hatalmasok az oligarchák felett!”