Kiderült, mit ért „szuperkórházak" alatt az egészségügyi tárca jelöltje

a Tisza 1213 választási ígéretet tett a kampányban, ami valószínűleg világrekord. Ennek egy jelentős része az egészségügyi területhez kapcsolódik. Ezeknek a részletes kifejtését vártuk (volna) ma a miniszteri meghallgatáson.

Tudatta, a Fidesz-KDNP-s képviselőtársakkal együtt megpróbálták a legjobban kihasználni a mindössze 4-4 perces időkeretet, ami a rendelkezésükre állt, és feltették a legfontosabb kérdéseket, amik a választókat is joggal érdeklik.

1. Hol lesznek a beharangozott „szuperkórházak”? Hogyan fognak ezek kinézni? Régieket bővítenek vagy újak építésér tervezik? Mi lesz a kis kórházak sorsa?

2. Tervezik-e megnyitni a TB-kasszát a magánellátók előtt? (Különös tekintettel arra, hogy a miniszterjelölt korábbi foglalkoztatója, Wáberer úr a TISZA egyik leglelkesebb támogatója.)

3. A Tisza azzal kampányolt, hogy minden évben (!) 500 milliárd forint többletforrást biztosítanak az állami egészségügy számára. Kértem miniszterjelölt urat, hogy ismertesse: mi lesz ennek a növekménynek a fedezete? TB-járulék-emelés? Egyéb adókból származó bevétel-növekmény? Kiegészítő biztosítások bevezetéséből? Más területről csoportosítanak át (ha igen, honnan)?

4. A kampányban megígérték: 2027 végéig 6 hónap alá szorítják valamennyi műtét esetében a várólisták hosszát. Tud-e arra garanciát vállalni a leendő miniszter, hogy 2028. január elsején nem lesz olyan magyar beteg, aki 2028. július 1. utánra kap majd műtéti előjegyzést?

Sajnos a válaszban nagyon kevés konkrétum hangzott el, miniszterjelölt úr inkább agresszív személyeskedésbe kezdett

– közölte Takács Péter, hozzátéve, annyi azonban kiderült, hogy mit jelent a „szuperkórház” kifejezés. A kampányban elhangzottakkal ellentétben ezek súlyponti vagy centrumkórházakat jelentenek, amiből a 4 orvosegyetemi klinikai központ már adott, tehát a Tisza szerint ott nincs teendő. 3 további helyszínen pedig – angliai mintára – egy már meglévő kórházhoz építenének hozzá egy 4 műtőből és 20-25 ágyból álló blokkot, ahol kizárólag tervezhető műtéteket végeznének.