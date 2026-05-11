tisza takács péter hegedűs zsolt kórház bizottság egészségügy

Kiderült, mit ért „szuperkórházak" alatt az egészségügyi tárca jelöltje

2026. május 11. 14:22

Takács Péter szerint nem biztos, hogy a választók „ilyen lovat akartak". Hegedűs Zsolt szakbizottsági meghallgatása személyeskedésbe torkollott.

Nagyon kevés konkrétum hangzott el Hegedűs Zsolt részéről a miniszterjelölti meghallgatáson, az egészségügyi tárca várományosa 

 inkább személyeskedésbe kezdett 

– fogalmazott Takács Péter, leköszönő államtitkár, aki közösségi oldalán foglalta össze, miként is zajlott a tiszás politikus meghallgatása.

HEGEDÛS Zsolt
Hegedűs Zsolt az egészségügyi bizottság meghallgatásán (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A fideszes szakpolitikus úgy fogalmazott,

 a Tisza 1213 választási ígéretet tett a kampányban, ami valószínűleg világrekord. Ennek egy jelentős része az egészségügyi területhez kapcsolódik. Ezeknek a részletes kifejtését vártuk (volna) ma a miniszteri meghallgatáson.

Tudatta, a Fidesz-KDNP-s képviselőtársakkal együtt megpróbálták a legjobban kihasználni a mindössze 4-4 perces időkeretet, ami a rendelkezésükre állt, és feltették a legfontosabb kérdéseket, amik a választókat is joggal érdeklik.

  • 1. Hol lesznek a beharangozott „szuperkórházak”? Hogyan fognak ezek kinézni? Régieket bővítenek vagy újak építésér tervezik? Mi lesz a kis kórházak sorsa?
  • 2. Tervezik-e megnyitni a TB-kasszát a magánellátók előtt? (Különös tekintettel arra, hogy a miniszterjelölt korábbi foglalkoztatója, Wáberer úr a TISZA egyik leglelkesebb támogatója.) 
  • 3. A Tisza azzal kampányolt, hogy minden évben (!) 500 milliárd forint többletforrást biztosítanak az állami egészségügy számára. Kértem miniszterjelölt urat, hogy ismertesse: mi lesz ennek a növekménynek a fedezete? TB-járulék-emelés? Egyéb adókból származó bevétel-növekmény? Kiegészítő biztosítások bevezetéséből? Más területről csoportosítanak át (ha igen, honnan)?
  • 4. A kampányban megígérték: 2027 végéig 6 hónap alá szorítják valamennyi műtét esetében a várólisták hosszát. Tud-e arra garanciát vállalni a leendő miniszter, hogy 2028. január elsején nem lesz olyan magyar beteg, aki 2028. július 1. utánra kap majd műtéti előjegyzést?

Sajnos a válaszban nagyon kevés konkrétum hangzott el, miniszterjelölt úr inkább agresszív személyeskedésbe kezdett

 – közölte Takács Péter, hozzátéve, annyi azonban kiderült, hogy mit jelent a „szuperkórház” kifejezés. A kampányban elhangzottakkal ellentétben ezek súlyponti vagy centrumkórházakat jelentenek, amiből a 4 orvosegyetemi klinikai központ már adott, tehát a Tisza szerint ott nincs teendő. 3 további helyszínen pedig – angliai mintára – egy már meglévő kórházhoz építenének hozzá egy 4 műtőből és 20-25 ágyból álló blokkot, ahol kizárólag tervezhető műtéteket végeznének. 

Hogy a Tisza szavazói ilyen lovat akartak-e „szuperkórház” címén, nem az én tisztem megítélni...

– írta Takács, aki a bizottsági meghallgatás végén gratulált Hegedűs Zsoltnak és azt kívánta neki, hogy valóban a magyar egészségügy érdekében tudja végezni a munkáját. Hangsúlyozta, a Fidesz és ő is konstruktív ellenzékként készek hozzájárulni a jó kormányzáshoz a magyar emberek javára.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

