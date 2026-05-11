Kiderült, mit ért „szuperkórházak" alatt az egészségügyi tárca jelöltje

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
Takács Péter szerint nem biztos, hogy a választók „ilyen lovat akartak". Hegedűs Zsolt szakbizottsági meghallgatása személyeskedésbe torkollott.
Nagyon kevés konkrétum hangzott el Hegedűs Zsolt részéről a miniszterjelölti meghallgatáson, az egészségügyi tárca várományosa
inkább személyeskedésbe kezdett
– fogalmazott Takács Péter, leköszönő államtitkár, aki közösségi oldalán foglalta össze, miként is zajlott a tiszás politikus meghallgatása.
A fideszes szakpolitikus úgy fogalmazott,
a Tisza 1213 választási ígéretet tett a kampányban, ami valószínűleg világrekord. Ennek egy jelentős része az egészségügyi területhez kapcsolódik. Ezeknek a részletes kifejtését vártuk (volna) ma a miniszteri meghallgatáson.
Tudatta, a Fidesz-KDNP-s képviselőtársakkal együtt megpróbálták a legjobban kihasználni a mindössze 4-4 perces időkeretet, ami a rendelkezésükre állt, és feltették a legfontosabb kérdéseket, amik a választókat is joggal érdeklik.
Sajnos a válaszban nagyon kevés konkrétum hangzott el, miniszterjelölt úr inkább agresszív személyeskedésbe kezdett
– közölte Takács Péter, hozzátéve, annyi azonban kiderült, hogy mit jelent a „szuperkórház” kifejezés. A kampányban elhangzottakkal ellentétben ezek súlyponti vagy centrumkórházakat jelentenek, amiből a 4 orvosegyetemi klinikai központ már adott, tehát a Tisza szerint ott nincs teendő. 3 további helyszínen pedig – angliai mintára – egy már meglévő kórházhoz építenének hozzá egy 4 műtőből és 20-25 ágyból álló blokkot, ahol kizárólag tervezhető műtéteket végeznének.
Hogy a Tisza szavazói ilyen lovat akartak-e „szuperkórház” címén, nem az én tisztem megítélni...
– írta Takács, aki a bizottsági meghallgatás végén gratulált Hegedűs Zsoltnak és azt kívánta neki, hogy valóban a magyar egészségügy érdekében tudja végezni a munkáját. Hangsúlyozta, a Fidesz és ő is konstruktív ellenzékként készek hozzájárulni a jó kormányzáshoz a magyar emberek javára.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert