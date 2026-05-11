„Ha valaki azt gondolná, hogy a nemzeti kormány vereségén tort ülő nyugati sajtómunkások pusztán az elfogultságuk okán bánnak kesztyűs kézzel a megalakuló Tisza-kormánnyal, az téved. Ugyanis az elmúlt évek nemzetközi példái azt mutatják, hogy az efféle, széles összefogásra, de ideológiai és társadalmi értelemben rendkívül töredezettségre épülő választási győzelmek, mint amilyet itthon a Tisza Párt elért, hosszú távon kifejezetten törékeny konstrukciónak számítanak.

Ebből kifolyólag a nyugati médiának kiemelt célja, hogy a lehető legóvatosabb módon bánjon még azokkal a magyarországi fejleményekkel is, amelyekkel szemben egyébként a saját normarendszere alapján is kritikát kellene megfogalmaznia.

A Nyugat ezt a tanulságot elsősorban Szlovákia esete alapján volt kénytelen levonni, amikor 2020-ban az Igor Matovic vezette ellenzéki koalíció – kihasználva az erőteljes elitellenes szlovákiai közhangulatot – győzelmet aratott az addig több kormányzati ciklussal rendelkező Robert Fico pártja, a Smer ellen.