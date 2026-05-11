Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
A nyugati médiamunkások a Tisza-kormány ellentmondásait megpróbálják a legjobb színben feltüntetni.
„Ha valaki azt gondolná, hogy a nemzeti kormány vereségén tort ülő nyugati sajtómunkások pusztán az elfogultságuk okán bánnak kesztyűs kézzel a megalakuló Tisza-kormánnyal, az téved. Ugyanis az elmúlt évek nemzetközi példái azt mutatják, hogy az efféle, széles összefogásra, de ideológiai és társadalmi értelemben rendkívül töredezettségre épülő választási győzelmek, mint amilyet itthon a Tisza Párt elért, hosszú távon kifejezetten törékeny konstrukciónak számítanak.
Ebből kifolyólag a nyugati médiának kiemelt célja, hogy a lehető legóvatosabb módon bánjon még azokkal a magyarországi fejleményekkel is, amelyekkel szemben egyébként a saját normarendszere alapján is kritikát kellene megfogalmaznia.
A Nyugat ezt a tanulságot elsősorban Szlovákia esete alapján volt kénytelen levonni, amikor 2020-ban az Igor Matovic vezette ellenzéki koalíció – kihasználva az erőteljes elitellenes szlovákiai közhangulatot – győzelmet aratott az addig több kormányzati ciklussal rendelkező Robert Fico pártja, a Smer ellen.
A Matovic-féle többpárti összefogás sikerének receptje nem volt más, mint hogy az addig stabilitást és kiszámíthatóságot ígérő, de az akkori közéleti viszonyok miatt lemondásra kényszerült kormányt megfáradtnak és korruptnak bélyegezte meg, feltüzelve ezáltal egy eleinte szervezettnek tűnő, protestalapon gondolkodó választói összefogást.
Kétségtelen, hogy a kényszerkoalíció győzelmét annak az újságírónak a halálesete is segítette, aki azt vizsgálta, van-e a kapcsolata egyes bűnszervezeteknek a korábbi kormányhoz. Mondani sem kell, az elszámoltatással és a valódi rendszerváltással kampányoló Matovic-féle összefogás le is győzte a legerősebb kormányzópártot, a Smert, és óriási elvárásokat támasztottak felé nemcsak a régióban, hanem Nyugat-Európában is.
Csakhogy a kényszerkoalíciók a természetükből fakadóan képtelenek hosszantartó, szervezett és egy irányba mutató stabilitást garantálni, ennélfogva a szlovák, »valódi rendszerváltásnak« csúfolt politikai folyamat hamar megbukott.”
Nyitókép: AFP / Kisbenedek Attila