Ezzel összefüggésben egyetlen magyar sajátosságot érdemes kiemelni. A Tisza a gazdasági nehézségek miatt kialakult protesthangulatban – elvitathatatlan külföldi titkosszolgálati segítséggel és a közösségi médián keresztüli beavatkozással – tudott megerősödni. A sikerhez ugyanakkor hozzájárult az elmúlt 16 év valós hibáinak bemutatása és a jelentős terepmunka is. Ennek eredményeként a politikai spektrum bal oldalától a centrum liberálisokig mindenkit egyesített. Zöldek, liberálisok, szocialisták, EPP – pont így, együtt.

És hogy milyen kormányzás várható tőlük? Az a helyzet, hogy pontosan ilyen. Lesznek kérdések, amelyekben az EU vezetése igazodást vár el tőlük, és ezekben a kérdésekben igazodni is fognak. Gazdasági ígéreteiket nyilvánvalóan nem tudják majd tartani. Emlékszünk még a rendszerváltoztatás éveire: ha a Tisza gazdasági rendszert akar váltani, annak fedezetét elő kell teremteni. Ennek módja vagy az eladósodás, vagy az, hogy többet kell fizetni. A végén mindenképpen a választók fizetik meg az árát.

A brüsszeli forrásokhoz való hozzáférés várhatóan könnyebb lesz, csak »nagyon pici« szuverenitásról kell lemondani hozzá – ezt viszont le tudják vezényelni. A gond az, hogy az uniós források így is, úgy is szűkülni fognak, mert a nagy európai tervek rengeteg forrást emésztenek fel. Az energiaárak magasak maradnak, az euró hazai bevezetése szintén a növekedés ellen hat.