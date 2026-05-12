Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány tisza országgyűlés Magyar Péter

Itt a mai menetrend: folytatódnak a leendő miniszterek meghallgatásai, délután leteszik az esküt, éjféltől itt a Tisza-kormány

2026. május 12. 06:04

Folytatódnak kedd reggel a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza-kormány, majd összeül az Országgyűlés, és esküt tesznek a miniszterek.

2026. május 12. 06:04
null

A parlamenti honlapon olvasható meghívók szerint reggel 8 órakor négy bizottságban folytatódnak a meghallgatások.

Az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság ekkor hallgatja meg Görög Márta igazságügyi miniszterjelöltet. Ebben az időpontban várják a művelődési bizottságba Tarr Zoltánt, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosát, és ugyancsak 8 órától számol be elképzeléseiről a szociális bizottságban Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása szintén 8 órakor kezdődik a parlament vidék- és településfejlesztési bizottságában.

Délelőtt 10 órától a Miniszterelnökség vezetésére jelölt Ruff Bálint az igazságügyi bizottság, Kármán András pénzügyminiszter-jelölt pedig a pénzügyi és költségvetési bizottság tagjait tájékoztatja terveiről. A miniszterjelöltek kinevezés előtti meghallgatása ezzel lezárul.

A Tisza-kormányban 16 miniszter lesz, meghallgatásuk hétfőn kezdődött a feladatkörük szerint hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságokban, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. Az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az Országgyűlés ezt követően délután 4 órakor tartja következő ülését, amelynek kezdetén ismertetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. május 12. 07:33
Eddig három Tisza-kormány volt. Egyet Tisza Kálmán vezetett, kettőt Tisza István. Nincs több, akárminek is nevezi magát.
Válasz erre
0
0
Kormánypárti2
•••
2026. május 12. 07:30 Szerkesztve
Kezdődik a "majd bele feszültünk hogy úgy csináljunk mintha csinálnánk valamit, közben meg nem csináltunk semmit" Aztán majd jön a "csak hazudtunk reggel, éjjel meg este."
Válasz erre
0
0
states-2
2026. május 12. 07:07
Ekkora egy mocskos retardált gazember nemhogy a rendszerváltás óta nem volt a magyar közéletben, de még előtte se nagyon. Amit a köztársasági elnökkel művelt szombaton, arra egyszerűen nincs példa a demokráciák történetében, az még hagyján, hogy elnöki mivoltában sértegette, de emberi méltóságában is, aki amúgy egy idős ember is, nem csak köztársasági elnök. Mi az, hogy addig mondjon le, ameddig még megteheti? Ha nem, akkor főbelöveti, kerékbe töreti, karóba húzatja? Az ész megáll ekkora aljasság láttán, hallatán.
Válasz erre
3
0
Polly_neni
2026. május 12. 06:32
A fotón jól látszik, hogy a bálkirálynő magasabb mint a selyemmajom. Ebből még baj lesz...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!