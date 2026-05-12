Itt a mai menetrend: folytatódnak a leendő miniszterek meghallgatásai, délután leteszik az esküt, éjféltől itt a Tisza-kormány

A Tisza-kormányban 16 miniszter lesz, meghallgatásuk hétfőn kezdődött a feladatkörük szerint hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságokban, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. Az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az Országgyűlés ezt követően délután 4 órakor tartja következő ülését, amelynek kezdetén ismertetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek.

