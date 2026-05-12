„Először Fekete-Győr András kapcsán írtam meg, hogy miként próbálnak úgy tenni a csúnyán leszerepelt bukott balos politikusok, maguknak vindikálva a Tisza Párt sikerét, mintha ők fontos szerepet játszottak volna benne. Szinte egymásra licitálnak az úgymond régi ellenzékiek, ki tud nagyobbat mondani. Majd Tordai Bence került elő, aki szintén folyamatosan gúnyolódik, örömködik a Fidesz vereségén és úgy tesz, mintha neki ehhez az égadta világon, bármi köze lett volna.
Azután a választás elől megfutamodó Momentum egyik szánalmas alakja, Gelencsér Ferenc folytatta a sort és dörgölődzött oda Magyar Péter lábához.
És természetesen a Párbeszéd bukott politikusa, Szabó Tímea is kárörvendett egy sort, majd örömtáncot lejtett azért, mert állítólag a Megafonnál leépítések kezdődtek.
Jakab Péter, jelentem, más tészta. Ő ugyanis a DK színeiben elindult a választáson, de csúfos vereséget szenvedett. Ezért ő más hangnemet ütött meg a Facebook-oldalán, meglepő módon köszönetet mondott a Fidesznek.
»A Fidesz szerint a választás egyetlen pozitívuma, hogy kiesett a parlamentből Hadházy és Jakab. A magam részéről köszönöm az elismerő szavakat!«
Mielőtt többen a szívükhöz kapnának, mindenkit megnyugtatok, nincs szó politikai fordulatról. Természetesen tudjuk, hogy csupán humoros akart lenni.
Egy dologban azonban tévedett a DK-ba ejtőernyőzött ex-Jobbik-elnök. A választásnak az általa említett két politikus kiesésén túl volt még két pozitívuma. Szabó Tímea és Tordai Bence parlamenti búcsúja is örömteli hozadéka az egyébként szomorú eredményt hozó választásnak.
Legalább ennyi sikerült.”
