Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt tordai bence párbeszéd jakab péter Magyar Péter momentum

Meglepő fordulat borzolja a kedélyeket, pedig még csak most iktatták be Magyar Pétert

2026. május 12. 05:55

Jakab Péter köszönetet mondott a Fidesznek.

2026. május 12. 05:55
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Először Fekete-Győr András kapcsán írtam meg, hogy miként próbálnak úgy tenni a csúnyán leszerepelt bukott balos politikusok, maguknak vindikálva a Tisza Párt sikerét, mintha ők fontos szerepet játszottak volna benne. Szinte egymásra licitálnak az úgymond régi ellenzékiek, ki tud nagyobbat mondani. Majd Tordai Bence került elő, aki szintén folyamatosan gúnyolódik, örömködik a Fidesz vereségén és úgy tesz, mintha neki ehhez az égadta világon, bármi köze lett volna.

Azután a választás elől megfutamodó Momentum egyik szánalmas alakja, Gelencsér Ferenc folytatta a sort és dörgölődzött oda Magyar Péter lábához.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

És természetesen a Párbeszéd bukott politikusa, Szabó Tímea is kárörvendett egy sort, majd örömtáncot lejtett azért, mert állítólag a Megafonnál leépítések kezdődtek.

Jakab Péter, jelentem, más tészta. Ő ugyanis a DK színeiben elindult a választáson, de csúfos vereséget szenvedett. Ezért ő más hangnemet ütött meg a Facebook-oldalán, meglepő módon köszönetet mondott a Fidesznek.

»A Fidesz szerint a választás egyetlen pozitívuma, hogy kiesett a parlamentből Hadházy és Jakab. A magam részéről köszönöm az elismerő szavakat!«

Mielőtt többen a szívükhöz kapnának, mindenkit megnyugtatok, nincs szó politikai fordulatról. Természetesen tudjuk, hogy csupán humoros akart lenni.

Egy dologban azonban tévedett a DK-ba ejtőernyőzött ex-Jobbik-elnök. A választásnak az általa említett két politikus kiesésén túl volt még két pozitívuma. Szabó Tímea és Tordai Bence parlamenti búcsúja is örömteli hozadéka az egyébként szomorú eredményt hozó választásnak.

Legalább ennyi sikerült.”

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Szabó Tímea örömtáncot lejtett a Facebookon, be akar vágódni Magyar Péternél

Szabó elvtársnőnek és vele együtt a Párbeszédnek nem osztottak lapot.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2026. május 12. 06:57
Most ez a trend! Boldog, boldogtalan tülekedik, fontoskodik, s nyomul, ha pici lehetőséget talál... -próbálkoznak a társadalmi átrendeződésből tőkét kovácsolni, s lesznek bizonyára, akiknek ez sikerül..! Méltatlan leszerepelt szereplők tébolyult próbálkozása..!
Válasz erre
1
0
vezker
2026. május 12. 06:47
Várjuk már ki a végét! Ezek a mondatok még nagyon rosszul is öregedhetnek.
Válasz erre
0
0
Nagyhuba1
2026. május 12. 06:11
A Fidesz a választást valóban elvesztette,de azok a kis nimand pártocskák fő emberekkel együtt megsemmisültek. Borzasztó érzés lehet nekik senkinek lenni.Próbálkoznak de csak kiröhögtetik magukat.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!