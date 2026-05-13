„Az ötvenes évek közepén az új kormánytöbbség által előszeretettel hivatkozott Antall József miniszterelnök az Eötvös József Gimnáziumban tanított történelmet. Egyénisége, megjelenése és mondanivalója egyaránt szemben állt a kommunista diktatúrával.

Az 1956-os forradalom kitörésekor a forradalmi bizottság élére választották. 1956 után a gimnáziumból eltávolították. A valóság meghamisításában odáig mentek, hogy az osztálytablón sem engedték, hogy rajta legyen.