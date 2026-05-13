05. 13.
szerda
05. 13.
Ez lenne a rendszerváltás?

2026. május 13. 13:05

Valóban voltak ilyen rendszerek, de 36 éve azt hittük, hogy ezt végleg magunk mögött hagytuk.

Gulyás Gergely
„Az ötvenes évek közepén az új kormánytöbbség által előszeretettel hivatkozott Antall József miniszterelnök az Eötvös József Gimnáziumban tanított történelmet. Egyénisége, megjelenése és mondanivalója egyaránt szemben állt a kommunista diktatúrával. 

Az 1956-os forradalom kitörésekor a forradalmi bizottság élére választották. 1956 után a gimnáziumból eltávolították. A valóság meghamisításában odáig mentek, hogy az osztálytablón sem engedték, hogy rajta legyen. 

Az új hatalomnak úgy tűnik tetszik ez a gyakorlat. 

A rendszerváltoztatás óta példátlan, hogy az új kormányfő igényei előtt meghajolva levágják a köztársasági elnököt az általa frissen kinevezett miniszterrel és miniszterelnökkel közös képről. 

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy miért várja ezt el: hogy később ne kelljen retusálni a képet. (!!!) 

Ez lenne a rendszerváltás? 

Valóban voltak ilyen rendszerek, de 36 éve azt hittük, hogy ezt végleg magunk mögött hagytuk. 

A köztársasági elnök és más közjogi méltóságok megalázása, fenyegetése, lemondásra kényszerítése ellentétes mindazzal, amit az új kormány és miniszterjelölti meghallgatásán tegnap az új igazságügyi miniszter általánosságban és konkrétan a jogállamról mondott. Megegyezik viszont az Antall József által is elszenvedett idők gyakorlatával.”

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Levinya
2026. május 13. 16:24
Annyiban más most, hogy én röhögtem az ellenzéken, mert bénák voltak, most lett egy tökös aki megugrotta, de ez meg fenyegetőzik, nem hogy örülne és dolgozna, mert erre hatalmazták fel, peldátlan felhatalmazással, hajrá peti.
chief Bromden
2026. május 13. 16:07
Ha a haveroddal tartottál volna, akkor most nem te lennél az ellenzéki patkó főbohóca. :)
redl1986
2026. május 13. 15:59
Nem, gergő, még nem az. Amikor viszont teljes lesz, fogsz pislogni bőven.
gullwing
2026. május 13. 15:51
Ezeknek ugyanazok a gyökerei, a szavazói mint a rákosi érában...
