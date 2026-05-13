Hivatalosan is kinevezték a Tisza-kormány első államtitkárát
Ducsay Zsuzsanna Ruff Bálint minisztériumában látja majd el feladatait.
Valóban voltak ilyen rendszerek, de 36 éve azt hittük, hogy ezt végleg magunk mögött hagytuk.
„Az ötvenes évek közepén az új kormánytöbbség által előszeretettel hivatkozott Antall József miniszterelnök az Eötvös József Gimnáziumban tanított történelmet. Egyénisége, megjelenése és mondanivalója egyaránt szemben állt a kommunista diktatúrával.
Az 1956-os forradalom kitörésekor a forradalmi bizottság élére választották. 1956 után a gimnáziumból eltávolították. A valóság meghamisításában odáig mentek, hogy az osztálytablón sem engedték, hogy rajta legyen.
Az új hatalomnak úgy tűnik tetszik ez a gyakorlat.
A rendszerváltoztatás óta példátlan, hogy az új kormányfő igényei előtt meghajolva levágják a köztársasági elnököt az általa frissen kinevezett miniszterrel és miniszterelnökkel közös képről.
A miniszterelnök azt is elmondta, hogy miért várja ezt el: hogy később ne kelljen retusálni a képet. (!!!)
Ez lenne a rendszerváltás?
Valóban voltak ilyen rendszerek, de 36 éve azt hittük, hogy ezt végleg magunk mögött hagytuk.
A köztársasági elnök és más közjogi méltóságok megalázása, fenyegetése, lemondásra kényszerítése ellentétes mindazzal, amit az új kormány és miniszterjelölti meghallgatásán tegnap az új igazságügyi miniszter általánosságban és konkrétan a jogállamról mondott. Megegyezik viszont az Antall József által is elszenvedett idők gyakorlatával.”
Ezt is ajánljuk a témában
Ducsay Zsuzsanna Ruff Bálint minisztériumában látja majd el feladatait.
Nyitókép: Facebook