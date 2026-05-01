„Családi vállalkozás kiépítése” – Pankotai Lili ismét beleszállt Magyar Péterbe

Tiszás nepotizmus: Magyar Péter saját ügyvédjét és sógorát ülteti az igazságügy élére
Magyar Péter saját sógorát és ügyvédjét emelte miniszteri székbe, ezzel már a rajt előtt megjelent a nepotizmus és a korrupciós kockázat a Tiszánál.
Az aktivista több lehetséges forgatókönyvet is felvetett a helyzettel kapcsolatban.
Magyar Péter sógorának, Melléthei-Barna Mártonnak a szakmai múltja megvan ahhoz, hogy jó igazságügyi miniszter legyen, azonban néhány szempontot nem lehet figyelmen kívül hagyni – hangsúlyozta Pankotai Lili aktivista legújabb Facebook-bejegyzésében.
Ismert: Magyar Péter csütörtökön bejelentette, hogy kormánya igazságügyi minisztere Melléthei-Barna Márton ügyvéd, a Tisza Párt jogi vezetője és egyben a sógora lesz.
Magyar Péter saját sógorát és ügyvédjét emelte miniszteri székbe, ezzel már a rajt előtt megjelent a nepotizmus és a korrupciós kockázat a Tiszánál.
„Milyen következményei lehetnek a nepotizmusnak vagy a közeli rokoni szálnak egy intézményen, kormányon és párton belül? Lehetséges-e, hogy a minisztériumi dolgozók nemcsak a szimpla főnöküket látják majd a miniszterben, hanem az is befolyásolja őket, hogy családtagja a miniszterelnöknek? Lehetséges-e, hogy a tárcák vezetői, a párt tagjai, esetleg a képviselők nem »csak« egy minisztert látnak majd benne, hanem a „nagyfőnök” rokonát? Ha mindezek lehetségesek, mi lehet mindennek a következménye?” – tette fel kérdéseit az aktivista, aki ezen a ponton megjegyezte:
„Mivel ez egy kisvállalkozónál vagy egy kávézóban, ahol a tulaj lánya nyáron pultozik, is előfordul, könnyen lehet, hogy te is találkoztál már azokkal a folyamatokkal, amelyek végbe tudnak menni egy ilyen esetben. Ilyen lehet az öncenzúra, a kritikák elhallgatása, ha esetleg nem jeleznek egy-egy problémáról, vagy nem jeleznek feljebb egy-egy kényesebb ügy kapcsán. De működik ez visszafelé is.”
Pankotai Lili szerint az sem kizárt, hogy a szoros rokoni kapcsolat miatt egyesek megkörnyékezhetik Melléthei-Barna Mártont annak reményében, hogy közelebb kerüljenek a hatalomhoz, kedvében járjanak, vagy akár a „kegyeiért” versenyezzenek egy magasabb pozíció megszerzése érdekében.
Felvetette azt is: lehetséges-e, hogy Magyar Péter nem csupán miniszterként tekint majd rá, és ha igen, ennek milyen következményei lehetnek. Mint fogalmazott,
ez kétélű helyzet is lehet.
Egyrészt előfordulhat, hogy elnézőbb lesz vele szemben, sőt az is, hogy a családi kötelék miatt azonosul vele, különösen annak fényében, hogy „bevitte” ezt a támadási felületet. Így aki őt és a munkáját kritizálja, úgy érezheti, valójában magát a miniszterelnököt támadja. Az azonosulás ugyanakkor veszélyes, mert kizárhatja az objektivitást – mondta az aktivista.
Másrészt az sem kizárt, hogy éppen ellenkezőleg: Magyar Péter szigorúbb lesz sógorával, és
170%-ot vár majd el tőle annak érdekében, hogy a döntése bizonyítva legyen a teljesítmény által, hogy az jónak bizonyult.”
Arra is kitért, hogy mindez hogyan csapódhat le a közigazgatásban dolgozókban, a szavazókban vagy akár a fiatalokban: az a kép alakulhat ki, hogy nem a teljesítmény számít, hanem az, hogy ki kinek a kije. Ez pedig szerinte könnyen támadási felületet adhat annak az állításnak, hogy a Magyar Péter által korábban „családi biznisznek” nevezett rendszer csupán „brandet váltott”.
További kérdésként vetette fel:
„De lehetséges-e, hogy hiába a sógor, nem a családi vállalkozás kiépítése vagy annak folytatása miatt történt ez a kinevezés?”
„Természetesen igen. Sőt, sokat agyaltam, mi lehetett vajon a szándék emögött” – fogalmazott.
„És én nem a kifizetőhelyet láttam benne, sokkal inkább azt, hogy erre a pozícióra Magyar Péter minél közelebbi, minél bizalmasabb embert szeretne. Ez egy kevésbé fájdalmas forgatókönyv, de ebben is van némi rossz szájízem” – tette hozzá.
Az aktivista szerint ugyanis az eddigi rendszer személyes lojalitásra és bizalmi kapcsolatokra épült, ezt pedig szerinte le kell bontani. Úgy véli, nem személyekre és személyes bizalomra kell építeni a rendszert, hanem az intézményekbe vetett bizalmat kell helyreállítani, hogy azok működése jelentse a garanciát.
Végül arra is emlékeztetett: Magyar Péter korábban azt mondta, azért nem lépett fel korábban az Orbán-kormánnyal szemben, mert a családi érdek – különösen akkori felesége, az igazságügyi miniszter érdeke – szemben állt a helyes döntéssel. Állítása szerint amikor ez a helyzet megszűnt, már meg tudta hozni a döntést.
Felmerül tehát a kérdés: előállhat-e ismét olyan helyzet, amikor a családi szempont felülírja a politikai döntéseket. Az aktivista szerint ez nem kizárt, de hogy valóban így lesz-e, az a jövőben derül ki.
Az influenszer szerint a leendő kormányfő és az általa kinevezett miniszter rokonsága önmagában még nem jelent semmit.
Nyitókép: Képernyőkép