Bloomberg: Amint legyőzték Orbánt, azonnal új követője támadt az Európai Unióban

Ezúttal Magyarország szólította fel Von der Leyent: tűkön ülve várjuk a válaszát
„Elég a magyar emberek politikai okokból történő, hazugságokra alapozott büntetéséből” – jelentették ki.
Az új bolgár miniszterelnök többször méltatta a volt magyar kormányfőt.
A Bloomberg elemzése szerint Bulgáriában Rumen Radev, aki korábban többször méltatta Orbán Viktor EU-val szembeni álláspontját és Oroszországhoz fűződő kapcsolatait, új miniszterelnökként lépett hivatalba.
Bár retorikájában hasonlít Orbánhoz – például bírálja az EU oroszellenes szankcióit –, ígérete szerint nem blokkolná az uniós döntéshozatalt, ha Bulgária nem kötelezett Ukrajna támogatására.
A cikk kiemeli: amennyiben Radev sikeresen fellép a korrupció ellen, jelentős uniós forrásokat nyithat meg Bulgária számára.
Ezt is ajánljuk a témában
„Elég a magyar emberek politikai okokból történő, hazugságokra alapozott büntetéséből” – jelentették ki.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.