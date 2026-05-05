„Egyelőre nem tudom eldönteni, hogy Balásy Gyula tegnapi produkcióját büntetőjogi, politikai, orvosi vagy színészeti szempontból érdemes-e értékelni.

Az, hogy a pityergős bejelentést Magyar Péter öccsének házi médiájában tette, erősíti a gyanút, hogy egy Tisza által megkomponált akcióról van szó, akiktől amúgy sem áll távol az »abszolút filmszínház«.

Magyarék látványos eredményt akarnak felmutatni a vagyonvisszaszerzésben, ehhez pedig tökéletes trófea egy bűnbánó NER-oligarcha, aki berosált Ruff Bálint szemüvege villanásától és eldadogott fenyegetőzéseiől.

»Gyula, szabad eltávot kapsz, ha x milliárdot visszaszolgáltatsz, énekelsz nekünk Tóniról, meg csinálsz egy kis cirkuszt a népnek az öcsi tévéjében. Különben 6 év böri. Deal?«

Nem kizárt, hogy elhangzott hasonló tartalmú beszélgetés. Az ismeretség megvolt hozzá a régi daliás időkből, amikor Magyar Péter még a Diákhitel vezéreként rendelgette a hirdetéseket Balásytól – összesen 1,1 milliárd forint értékben. (A legnagyobb egyösszegű szerződés 221 milliós, Magyar Péter aláírásával, 2021. áprilisából. Addig állj féllábon, amíg Szabó Bence százados ezeket fogja majd vizsgálni…).”