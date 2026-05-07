Mutatjuk azt az öt aknát, amin felrobbanhat Magyar Péter szuperkoalíciója
Nagyon súlyos kérdések feszíthetik szét a Tisza Pártot.
Valódi konzervatív forradalomról majd akkor beszélhetünk, ha végre megkérdőjeleződik a neoliberális kapitalizmus alternatívátlansága.
„Tamás Gáspár Miklós a Kádár-rendszer esetében a szocializmust ideológiai »támaszként« azonosítja. A hazai kortárs konzervativizmusnak is van egy ilyen funkciója: hogy »maszk« legyen a rendszer valódi »arcán«. Természetesen a hazai kortárs konzervativizmus több ennél: intézményépítés, magas minőségű folyóiratok, egyre jobb online megjelenés, és persze a kilencvenes évek liberális hegemóniájához viszonyítva a tízes és húszas évek konzervatív »aranykor«, de valódi konzervatív forradalomról majd akkor beszélhetünk, ha végre megkérdőjeleződik a neoliberális kapitalizmus alternatívátlansága.
A konzervativizmus elvesztette a modernitásért vívott háborút, mert nem tudott ideológiát teremteni. Ahhoz, hogy a posztmodernért vívott háborút ne veszítse el, a 21. század valódi, lényegi kérdéseire, problémáira kell válaszokat találnia. Az ideológiahiányt érzékelő korifeusok egy része a baloldali hagyomány egyes elemeinek a jobboldali kánonba átemelésével kívánja orvosolni, ezt a folyamatot pedig legitimálni, de ez nem más, mint a baloldali hagyomány »gyarmatosítása«. Ha győzni akar a posztmodernitásért – és a posztmodern ellen vívott – harcban, akkor először is ki kell lépnie a neoliberális kapitalizmus segéderejének szerepéből, és nem »döglött oroszlánok« rugdosására kell pazarolnia az intellektuális erőforrásait, hanem a valódi ellenség azonosítására, elemzésére, és az ellene való küzdelemre fordíthatja azokat.
Az ellenség a globális kapitalizmus, amely a »kreatív rombolás« mechanizmusának keretében rombolja, feloldja a hagyomány és a kultúra struktúráit, feléli az erőforrásokat, fenntartja, növeli a társadalmi igazságtalanságot, globálisan és nemzeti keretek között is, és totális ökológiai katasztrófával fenyegeti az emberiséget. A kommunizmus »döglött oroszlán«, az antikommunizmus természetesen a jobboldali hagyomány szerves része kell maradjon, amit civilizációs minimummá és kulturális kóddá kell tenni, azért, hogy ha egyszer valóban szükség lesz rá, akkor aktiválni lehessen. A 21. századi küldetés tehát egy jobboldali szellemi alapokon álló szociálkonzervativizmus megteremtése, amely megtalálja a megoldásokat a 21. század kérdéseire és nem a történelem szemétdombján heverő »döglött oroszlán« rugdosására pazarolja idejét.”
