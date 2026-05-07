tamás gáspár miklós neoliberális kapitalizmus hagyomány konzervatív kapitalizmus

A jobboldalnak ki kell lépnie a neoliberális kapitalizmus segéderejének szerepéből

2026. május 07. 13:07

Valódi konzervatív forradalomról majd akkor beszélhetünk, ha végre megkérdőjeleződik a neoliberális kapitalizmus alternatívátlansága.

Lekvár Zsolt
Metapolitika

„Tamás Gáspár Miklós a Kádár-rendszer esetében a szocializmust ideológiai »támaszként« azonosítja. A hazai kortárs konzervativizmusnak is van egy ilyen funkciója: hogy »maszk« legyen a rendszer valódi »arcán«. Természetesen a hazai kortárs konzervativizmus több ennél: intézményépítés, magas minőségű folyóiratok, egyre jobb online megjelenés, és persze a kilencvenes évek liberális hegemóniájához viszonyítva a tízes és húszas évek konzervatív »aranykor«, de valódi konzervatív forradalomról majd akkor beszélhetünk, ha végre megkérdőjeleződik a neoliberális kapitalizmus alternatívátlansága. 

A konzervativizmus elvesztette a modernitásért vívott háborút, mert nem tudott ideológiát teremteni. Ahhoz, hogy a posztmodernért vívott háborút ne veszítse el, a 21. század valódi, lényegi kérdéseire, problémáira kell válaszokat találnia. Az ideológiahiányt érzékelő korifeusok egy része a baloldali hagyomány egyes elemeinek a jobboldali kánonba átemelésével kívánja orvosolni, ezt a folyamatot pedig legitimálni, de ez nem más, mint a baloldali hagyomány »gyarmatosítása«. Ha győzni akar a posztmodernitásért – és a posztmodern ellen vívott – harcban, akkor először is ki kell lépnie a neoliberális kapitalizmus segéderejének szerepéből, és nem »döglött oroszlánok« rugdosására kell pazarolnia az intellektuális erőforrásait, hanem a valódi ellenség azonosítására, elemzésére, és az ellene való küzdelemre fordíthatja azokat. 

Az ellenség a globális kapitalizmus, amely a »kreatív rombolás« mechanizmusának keretében rombolja, feloldja a hagyomány és a kultúra struktúráit, feléli az erőforrásokat, fenntartja, növeli a társadalmi igazságtalanságot, globálisan és nemzeti keretek között is, és totális ökológiai katasztrófával fenyegeti az emberiséget. A kommunizmus »döglött oroszlán«, az antikommunizmus természetesen a jobboldali hagyomány szerves része kell maradjon, amit civilizációs minimummá és kulturális kóddá kell tenni, azért, hogy ha egyszer valóban szükség lesz rá, akkor aktiválni lehessen. A 21. századi küldetés tehát egy jobboldali szellemi alapokon álló szociálkonzervativizmus megteremtése, amely megtalálja a megoldásokat a 21. század kérdéseire és nem a történelem szemétdombján heverő »döglött oroszlán« rugdosására pazarolja idejét.”

nempolitizalok-0
2026. május 07. 13:38
linkjapan 2026. május 07. 13:34 Egyetértek! Nincs szükség a jobboldalon az elvtelen sikermellényesekre. ..." Valójában már most is oylan szinten gyarmat vagyunk, hogy már nem mi döntjük el. Az EU vezetői által tervezett intézkedések bevezetésével, cenzúra, proxi blokkolása, bevándoroltatás kritikájának büntetése, stb., esetén lényegében ugyanolyan súlyos lesz a véleményszabadság helyzete, mint a szovjet rendszerben.
linkjapan
2026. május 07. 13:34 Szerkesztve
Egyetértek! Nincs szükség a jobboldalon az elvtelen sikermellényesekre. Épp a Tisza sikere mutatja meg, hogy a szerzőnek mennyire igaza van. A realitás az, hogy mindennek, amit mi szeretünk, értékesnek tartunk és megőrizni kívánunk, annak nem a szocializmus, hanem a globális kapitalizmus a legveszélyesebb ellensége jelenleg. Nem piacellenességre van szükség, hanem piaci fundamentalizmus ellenességre és természetes immunrendszerre az azt kiszolgáló elvtelenek ellen!
nempolitizalok-0
2026. május 07. 13:18
Ha a németeknél, franciáknál maradnak a jelenlegi kormánypártok, A 2029-es EU-s szavazás már egyértelműen arról fog szólni, hogy gyarmat leszünk vagy nem. Ekkor én már nem is figyelem a belpolitikát, kizárólag EU kilépést támogató pártra fogok szavazni. Az EU-t csak a patrióták menthetik meg.
