„Tamás Gáspár Miklós a Kádár-rendszer esetében a szocializmust ideológiai »támaszként« azonosítja. A hazai kortárs konzervativizmusnak is van egy ilyen funkciója: hogy »maszk« legyen a rendszer valódi »arcán«. Természetesen a hazai kortárs konzervativizmus több ennél: intézményépítés, magas minőségű folyóiratok, egyre jobb online megjelenés, és persze a kilencvenes évek liberális hegemóniájához viszonyítva a tízes és húszas évek konzervatív »aranykor«, de valódi konzervatív forradalomról majd akkor beszélhetünk, ha végre megkérdőjeleződik a neoliberális kapitalizmus alternatívátlansága.

A konzervativizmus elvesztette a modernitásért vívott háborút, mert nem tudott ideológiát teremteni. Ahhoz, hogy a posztmodernért vívott háborút ne veszítse el, a 21. század valódi, lényegi kérdéseire, problémáira kell válaszokat találnia. Az ideológiahiányt érzékelő korifeusok egy része a baloldali hagyomány egyes elemeinek a jobboldali kánonba átemelésével kívánja orvosolni, ezt a folyamatot pedig legitimálni, de ez nem más, mint a baloldali hagyomány »gyarmatosítása«. Ha győzni akar a posztmodernitásért – és a posztmodern ellen vívott – harcban, akkor először is ki kell lépnie a neoliberális kapitalizmus segéderejének szerepéből, és nem »döglött oroszlánok« rugdosására kell pazarolnia az intellektuális erőforrásait, hanem a valódi ellenség azonosítására, elemzésére, és az ellene való küzdelemre fordíthatja azokat.