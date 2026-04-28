„Itt már mintha jártunk volna. Vessünk egy pillantást az 1994-es országgyűlési választás után megalakult parlament összetételére. Vegyük figyelembe, hogy az országgyűlés létszáma a mainak közel kétszerese, 386 fő volt.

MSZP 209 mandátum, 54 százalék

SZDSZ 69 mandátum, 18 százalék

MDF 38 mandátum, 10 százalék

SZDSZ 69 mandátum, 18 százalék

FKGP 26 mandátum, 7 százalék

KDNP 22 mandátum, 6 százalék

Fidesz 20 mandátum, 5 százalék

A megalakuló MSZP-SZDSZ kormány mögött tehát 72 százalék állt, szemben az ellenzék 28 százalékával.

Most a Tisza mögött 71 százalék áll, szemben az ellenzék 29 százalékával.

A történelem persze nem ismétli önmagát, de azért csigavér. Ebből idővel még bármi lehet.”

