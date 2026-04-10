2. Hónapok óta építik a csalás narratíváját: Magyar Péter már a szilveszteri beszédében is utalt a választási csalás lehetőségére, de azóta rendszeresen beszél orosz beavatkozástól kezdve mindenféle választási csalásról. Ebben partner számára a Tisza-közeli és külföldről finanszírozott propagandasajtó, amely ugyancsak azt sugallja, hogy csak csalással tud nyerni a Fidesz a választáson.

3. Destabilizálni próbálják a rendvédelmet: az elmúlt hetekben a kémkedés miatt feljelentett Panyi Szabolcs lebukásával egy lavina indult meg: a külföldről finanszírozott tiszás propagandasajtóban sorra jelentek meg az olyan álhíreket tartalmazó támadások, amelyek a rendőrséget, a honvédséget és a titkosszolgálatokat érték. Ezeknek világosan az volt a célja, hogy destabilizálják azokat az állami szerveket, melyeknek a rendfenntartás a feladata.