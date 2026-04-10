országgyűlési választás 2026 tüntetés Tisza Magyar Péter zavargások csalás parlament

Választási vereség esetén utcai balhéra készülhet Magyar Péter

2026. április 10. 08:40

Ha kikap a Tisza, az ellenzéki szavazók egészen egyszerűen nem fogják elhinni a végeredményt.

Deák Dániel
„Minden jel arra utal, hogy egy választási vereség esetén utcai balhéra készülhet Magyar Péter. Elemzés öt pontban:

1. Kamu kutatások miatt túlzó várakozások: a Medián és a többi Tisza-közeli kutatócég kétharmadot is meghaladó győzelmet vizionál Magyar Péter számára. Maga Magyar Péter is azt kommunikálja, hogy nem tud kikapni a választáson. Ezután, ha mégis kikap a Tisza, az ellenzéki szavazók egészen egyszerűen nem fogják elhinni a végeredményt.

2. Hónapok óta építik a csalás narratíváját: Magyar Péter már a szilveszteri beszédében is utalt a választási csalás lehetőségére, de azóta rendszeresen beszél orosz beavatkozástól kezdve mindenféle választási csalásról. Ebben partner számára a Tisza-közeli és külföldről finanszírozott propagandasajtó, amely ugyancsak azt sugallja, hogy csak csalással tud nyerni a Fidesz a választáson.

3. Destabilizálni próbálják a rendvédelmet: az elmúlt hetekben a kémkedés miatt feljelentett Panyi Szabolcs lebukásával egy lavina indult meg: a külföldről finanszírozott tiszás propagandasajtóban sorra jelentek meg az olyan álhíreket tartalmazó támadások, amelyek a rendőrséget, a honvédséget és a titkosszolgálatokat érték. Ezeknek világosan az volt a célja, hogy destabilizálják azokat az állami szerveket, melyeknek a rendfenntartás a feladata.

4. Beszédes helyszínválasztás: a Parlamenttel szemben, a budai rakparton, a Batthyány téren tartja Magyar Péter az eredményváróját. Ez nagyjából 10 perc sétára van a miniszterelnök rezidenciájától, a Karmelitától. Így ha a Tisza számára előnytelen választási eredmény lesz vasárnap este, akkor könnyen oda tudja csődíteni a támogatóit, ahol balhézni tudnak.

5. Majdan-forgatókönyv – ismert nemzetközi recept: ez a technika jól ismert; legutóbb például a 2024-es grúz választást követően ugyanez a forgatókönyv valósult meg. Orbán Viktor ottani szövetségese 54 százalékos fölénnyel nyert, ennek ellenére az ellenzék az eredményt nem fogadta el, és azt állították, hogy csalás és orosz beavatkozás történt. Ezt követően hatalmas rendbontás, erőszakos utcai tüntetések kezdődtek Tbilisziben, amit csak a rendőrség tudott megfékezni.”

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nyugalom
2026. április 10. 10:15
Es akkor győzni fognak, ha balhéznak?
londonbaby
2026. április 10. 10:08
Utcai balhéra készülneeeeek ?.. . Istenem legszebb álmom válna valóra !!!!! . mi és a három bátyám tuti ott leszünk.. na nem azért csak nézelődni, és a gyengébbeket idősebbeket megvédeni, !!!!! . mé mégis mire gondoltatok rohadt korcs HAZAÁRULÓ tetves buzeráns taknyok ??????
Burg_kastL71-C
•••
2026. április 10. 09:55 Szerkesztve
A fent felvázolt helyzet pontos és mint figyelmeztetés teljesen jogos. Úgy látszik, hogy a kikövetelt párbajt mostmár vállalni kell. P.M.1G, aki nyilvánvalóan egy beteg ember és a torzult lélek teljes hipnózis alá vonta és nyílt párbajba hívta a szektáját. A hipnotizált tömegek a rafinált verekedésre éhes kocsmaforradalmárokkal együtt egy veszélyes massza, akiket békésen érvekkel megszelídíteni már nem lehet. Annak az ideje lejár 04. 13-ára virradóra. Tippeket nem adok, nem adhatok, megvannak erre a megbízható jól kiképzett hozzáértő alakulatok, akiknek a felkészítése már biztos megtörtént és csírájában fogják elfolytani a feltüzelt, jól megfizetett Tanácskommün forradalmi hevületét. Jó munkát kívánok, erőt és kitartást a nehéz pillanatokban is. Az 1000 éves Magyarország megmaradásáért fognak küzdeni.
calidus-2
2026. április 10. 09:48
a Tűzfalcsoport faceoldalán van egy videó ahol a hoholok térképeken magyarázzák , hogy mikor mennyi emberrel milyen eszközökkel kell a rendbontásokat csinálni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!