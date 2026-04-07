Valamire nagyon készülnek a németek: a férfiak csak a hadsereg engedélyével hagyhatják el az országot (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
G. Fodor Gábor a Mesterterv legutóbbi adásában rámutatott, hogy mi lett napjaink legfontosabb kérdése.
Az európai elit – köztük Manfred Weber – egyértelműen eldöntötte, hogy Ukrajna érdekében háborúzni akar.
Bohár Dániel Facebook-videóban reagált egy Németországgal kapcsolatos hírre, miszerint a jövőben a fiatal férfiak csak a hadsereg engedélyével hagyhatnák el az országot.
A videóban úgy fogalmazott:
a német politikai elit attól tart, hogy a férfiak tömegesen elhagynák az országot egy esetleges sorozás elől.
Bohár világossá tette, hogy az európai elit – köztük Manfred Weber – egyértelműen eldöntötte, hogy Ukrajna érdekében háborúzni akar. A videóban azt is elmondta: miközben Európa háborús helyzet felé halad, addig a Tisza Párt ezt továbbra is tagadja és ukrán zászlós pólóban tapsolnak Zelenszkijnek.
A videó végén a riporter így fogalmazott:
Ekkora tétje még sosem volt annak, hogy át akarják verni a magyarokat. Ekkora veszély nem volt még soha.”
Nyitókép forrása: Tobias SCHWARZ / AFP