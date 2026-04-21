Ambrózy ursula von der leyen Magyar Péter magyar

Ursula közölte Magyarral, hogy a 27 pont nem ajánlat, hanem Vix-jegyzék

2026. április 21. 06:23

A nekünk járó, jogtalanul visszatartott uniós forrásokért cserébe Ursula von der Leyen teljes és feltétel nélküli kapitulációt vár el Magyar Pétertől.

null
Ambrózy Áron
Pesti Srácok

„Íme, egy tanmese az uniós forrásokról – Ismerik azt a viccet, amikor Szoboszlai visszaszól az őt kritizáló borízű hangnak, hogy akkor gyere le, és csináld te, az egészből pedig többségi szavazás lesz a stadionban? A Carpathian Brigade kisebbségben marad a családi szektorral szemben, és onnantól a borízű hang a magyar válogatott csapatkapitánya és kijelölt szabadrúgáslövője? Biztos ismerik, mert 12-én a hosszanti lelátó és a VIP megszavazta, hogy Szoboszlainál a borízű hang járókeretes nagymamája is ügyesebb. És, biztos, ami biztos, a CB-nek gyorsan betiltották, hogy Szoboszlait éltető drapikat akasszanak a kerítésre. 

De se a borízű hangnak, se a járókeretes nagymamájának nem sikerül gólt szereznie, mert a védelem nem engedi. A lelátó értetlenkedésére válaszul az ellenfél játékosai csak vonogatják a vállukat, mondván, hiába vélte úgy a közönség, hogy korábban csak Szoboszlai iránt érzett ellenszenvük miatt fejelték ki a kapu előterébe ívelt labdákat, nekik továbbra is ez a dolguk.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Na, nem folytatom a béna példabeszédet, jöjjön a rideg és brutális valóság!

Ursula von der Leyen vasárnap a Die Zeit pódiumbeszélgetésén értékelte a magyar választásokat a Magyarországnak járó, jogszerűtlenül visszatartott uniós források kérdéskörében, miután egy németet a győzelemben is csak mások vagyona izgatja. Mint mondta, az idő sürget, a magyar kormánynak mihamarabb el kell fogadni a 27 mérföldkőnek nevezett, a teljes kapitulációt részletesen tárgyaló jegyzéket, különben búcsút inthetünk a Helyreállítási Alap 10,4 milliárd eurójának, aminek majd a fele ugye hitel, amit úgy törlesztünk, hogy nem kaptuk meg. 

Ezt is ajánljuk a témában

(...)

Az EU országspecifikus ajánlásai jogilag nem kötelezőek, de Magyarország esetében mégis, hiszen ha Magyar Péter nem teljesíti azokat, nem kapjuk meg az uniós forrásokat. Röviden így lehetne ezt összefoglalni, de a Brüsszel legsötétebb zugaiban tenyésző gyarmati ügyintézők ennél azért szofisztikáltabban gondolkodnak. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az országspecifikus ajánlások rendszere a puha hatalomgyakorlás módszertanába tartozik. Nemcsak azért, mert elvileg a szerződésekkel és a joggal megy szembe, ha a kifizetéseket azok teljesítéséhez kötik (azért megtették), hanem azért is, mert rengeteg a ködösítés. Nincsenek konkrétumok, hogy pl. azonnal el kell adnotok áron alul a MOL-t és az összes közművet a nyugati cégeknek, csak olyan homályos megfogalmazásokat tartalmaz, hogy a rezsiárak meghatározásánál nagyobb arányban kell érvényesülniük a piaci mechanizmusoknak.”

Összesen 67 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2026. április 21. 09:22
Orbannak ezt nem hittek el itthon. Mar keső, lehet örvendezni a spiclinek.
néhai Ch.Pilot
2026. április 21. 09:11 Szerkesztve
Ja? És pénz akkor se lesz, ha a Korcs (Peter Madzsjar) teljesíti a 27 pontot. Ez lesz a legjobb része! Az EU mindent megkap és a végén beint. jaj a legyőzötteknek! Magyar Európai Protektorátus. Rabszolgaság. Migránsparadicsom. Buzi-kánaán. Ingyen!
Kecskejus
2026. április 21. 09:09
Csak egy picit kell feladni a szuverenitásunkból, ugye?
néhai Ch.Pilot
2026. április 21. 09:02
Nemcsak átadta a 27 pontos követeléseket, hanem küldött is egy bizottságot Magyarországra, amely majd ellenőrzi ezek betűről betűre történő megvalósítását. Vagyis az ország államformája a Korcs (Peter Madzsjar) kormányának hivatalba lépésétől: protektorátus. Magyar Európai Protektorátus. Olvassátok el a "protektorátus" szó jelentését. Egy az egyben illik erre a helyzetre. Minden más (pl. köztársaság) hazugság. A minisztereknek semmi dolga nem lesz, mint aláírni a Brüsszeltől kapott parancsokat, és mosolyogva elhazudni a sajtónak, hogy ez miért is jó (egyébként nem lesz az) a magyar népnek. Kínos kérdésektől sem kell majd tartaniuk, mert az ellenzéki sajtót vagy be se engedik ezekre a sajtótájékoztatókra, vagy betiltják. Viszont ettől a pillanattól kezdve, hogy a mi sajtónkat nem engedik be, mint hétfőn is, ez a kormány NEM A MI KORMÁNYUNK! Nyíltan lemondott a 2 és fél millió Fidesz szavazóról, tehát még csak nem is mi kezdeményeztük ezt a helyzetet. Reagálni viszont fogunk rá.
