„Íme, egy tanmese az uniós forrásokról – Ismerik azt a viccet, amikor Szoboszlai visszaszól az őt kritizáló borízű hangnak, hogy akkor gyere le, és csináld te, az egészből pedig többségi szavazás lesz a stadionban? A Carpathian Brigade kisebbségben marad a családi szektorral szemben, és onnantól a borízű hang a magyar válogatott csapatkapitánya és kijelölt szabadrúgáslövője? Biztos ismerik, mert 12-én a hosszanti lelátó és a VIP megszavazta, hogy Szoboszlainál a borízű hang járókeretes nagymamája is ügyesebb. És, biztos, ami biztos, a CB-nek gyorsan betiltották, hogy Szoboszlait éltető drapikat akasszanak a kerítésre.

De se a borízű hangnak, se a járókeretes nagymamájának nem sikerül gólt szereznie, mert a védelem nem engedi. A lelátó értetlenkedésére válaszul az ellenfél játékosai csak vonogatják a vállukat, mondván, hiába vélte úgy a közönség, hogy korábban csak Szoboszlai iránt érzett ellenszenvük miatt fejelték ki a kapu előterébe ívelt labdákat, nekik továbbra is ez a dolguk.