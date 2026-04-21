Kezdődik! Brüsszel benyújtotta a 27 pontos listát Magyar Péternek
Mindenki nagyon figyeljen, indul a behajtás.
A nekünk járó, jogtalanul visszatartott uniós forrásokért cserébe Ursula von der Leyen teljes és feltétel nélküli kapitulációt vár el Magyar Pétertől.
„Íme, egy tanmese az uniós forrásokról – Ismerik azt a viccet, amikor Szoboszlai visszaszól az őt kritizáló borízű hangnak, hogy akkor gyere le, és csináld te, az egészből pedig többségi szavazás lesz a stadionban? A Carpathian Brigade kisebbségben marad a családi szektorral szemben, és onnantól a borízű hang a magyar válogatott csapatkapitánya és kijelölt szabadrúgáslövője? Biztos ismerik, mert 12-én a hosszanti lelátó és a VIP megszavazta, hogy Szoboszlainál a borízű hang járókeretes nagymamája is ügyesebb. És, biztos, ami biztos, a CB-nek gyorsan betiltották, hogy Szoboszlait éltető drapikat akasszanak a kerítésre.
De se a borízű hangnak, se a járókeretes nagymamájának nem sikerül gólt szereznie, mert a védelem nem engedi. A lelátó értetlenkedésére válaszul az ellenfél játékosai csak vonogatják a vállukat, mondván, hiába vélte úgy a közönség, hogy korábban csak Szoboszlai iránt érzett ellenszenvük miatt fejelték ki a kapu előterébe ívelt labdákat, nekik továbbra is ez a dolguk.
Na, nem folytatom a béna példabeszédet, jöjjön a rideg és brutális valóság!
Ursula von der Leyen vasárnap a Die Zeit pódiumbeszélgetésén értékelte a magyar választásokat a Magyarországnak járó, jogszerűtlenül visszatartott uniós források kérdéskörében, miután egy németet a győzelemben is csak mások vagyona izgatja. Mint mondta, az idő sürget, a magyar kormánynak mihamarabb el kell fogadni a 27 mérföldkőnek nevezett, a teljes kapitulációt részletesen tárgyaló jegyzéket, különben búcsút inthetünk a Helyreállítási Alap 10,4 milliárd eurójának, aminek majd a fele ugye hitel, amit úgy törlesztünk, hogy nem kaptuk meg.
(...)
Az EU országspecifikus ajánlásai jogilag nem kötelezőek, de Magyarország esetében mégis, hiszen ha Magyar Péter nem teljesíti azokat, nem kapjuk meg az uniós forrásokat. Röviden így lehetne ezt összefoglalni, de a Brüsszel legsötétebb zugaiban tenyésző gyarmati ügyintézők ennél azért szofisztikáltabban gondolkodnak.
Az országspecifikus ajánlások rendszere a puha hatalomgyakorlás módszertanába tartozik. Nemcsak azért, mert elvileg a szerződésekkel és a joggal megy szembe, ha a kifizetéseket azok teljesítéséhez kötik (azért megtették), hanem azért is, mert rengeteg a ködösítés. Nincsenek konkrétumok, hogy pl. azonnal el kell adnotok áron alul a MOL-t és az összes közművet a nyugati cégeknek, csak olyan homályos megfogalmazásokat tartalmaz, hogy a rezsiárak meghatározásánál nagyobb arányban kell érvényesülniük a piaci mechanizmusoknak.”
Kép forrása: Facebook