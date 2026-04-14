Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
04. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
deák dániel tisza párt ursula von der leyen európai unió Magyar Péter

Mi szóltunk előre: kiderült, milyen feltételeket szab Von der Leyen Magyar Péternek az uniós pénzekért cserébe

2026. április 14. 17:43

Szankciók, Ukrajna finanszírozása, migrációs politika megváltoztatása...

2026. április 14. 17:43
Deák Dániel Facebook-bejegyzésében azt hangsúlyozza, hogy a kampány során megfogalmazott állításaik a választás után visszaigazolódni látszanak. Értelmezése szerint az uniós forrásokhoz való hozzáférés nem feltétel nélküli: Európai Unió részéről konkrét elvárások jelennek meg, amelyek a magyar migrációs politika módosítására, valamint az „ultraliberális” LGBTQ- és genderjogi szabályozások elfogadására irányulnak.

A Financial Times értesüléseire hivatkozva kiemeli, hogy Ursula von der Leyen a Tisza Párt választási győzelem után jelezte: a kétharmados felhatalmazás magasabb elvárásokat von maga után. Ennek értelmében Magyar Péteréktől az uniós feltételek teljes körű teljesítését várják el, különösen az úgynevezett reformok gyors és kézzelfogható végrehajtását.

A bejegyzés szerint brüsszeli körök már konkrét lépéseket is meghatároztak, amelyek az új kormány „európai hitelességének” próbáját jelentik. Ezek közé tartozik az 

  • Ukrajnának szánt pénzügyi csomag blokkjának feloldása, 
  • az Oroszországgal szembeni újabb szankciók támogatása, 
  • valamint a magyar–ukrán kapcsolatok rendezése. 

Az egyeztetések állítólag már a választás éjszakáján megkezdődtek, és az Európai Bizottság apparátusa készen áll arra, hogy a kifizetések gyors elindításáról döntsön, amennyiben az elvárt intézkedések megvalósulnak.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Összesen 47 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ed02222
2026. április 14. 18:55
A nyugat-európai országok mind a rómaiak eszméin nőttek fel és nem tudnak arról, hogy történelemszemléletükkel valami baj lenne. Számukra természetes műveltségbeli elsőségük minden téren, természetes számukra mindent elsöprő fölényük Európa és a világ más részeivel szemben. Meg sem fordul a fejükben, hogy az a történelem, amelyet jó száz-kétszáz éve, a nyugati klasszicizmus és romantika korától tanítanak, talán nem teljesen felel meg a valóságnak. Arra végképp nem gondolnak ma, hogy a jó kétezerötszáz évvel ezelőtti Európa a ragozó nyelvűek lakhelye volt. Pedig így van. Ma e ragozó nyelvűek utódai, a magyarok, az első Európa létrehozóinak utódai kérnek bebocsátást az „indoeurópaiak Európájába.”
Válasz erre
0
0
gabcsi-81
2026. április 14. 18:54
SOK A DUMA , A NAGY EMBERI JOGOK MELLETT A JOGÁLLAMISÁG HÁTA MÖGÖTT TI MÉG ABBA IS BELEUGATTATOK, HOGY KI MIT SZÍVJON OTTHON, EGYEDÜL A SÖTÉTBEN! TAKARODJATOK A JÓ KURVA ANYÁTOKBA !
Válasz erre
0
0
edico
2026. április 14. 18:53
Tudja már valaki mikor indulnak a tüntetések elégedettlenség miatt a tisza "kormány" ellen?
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. április 14. 18:52
» tovarisi-konyec 2026. április 14. 18:17 Nektek senki nem szólt, hogy vége van, Mandi? Sauron tornya leomlott, az orkok elmenekültek, a gyűrű megsemmisült a vulkánban, VÉGE!« 4 évig ezt mantrázni meló nélkül kínos lesz, tesa. Erre az EU nem oldja fel a forrásokat, most mondták.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!