Mi szóltunk előre: kiderült, milyen feltételeket szab Von der Leyen Magyar Péternek az uniós pénzekért cserébe

Deák Dániel Facebook-bejegyzésében azt hangsúlyozza, hogy a kampány során megfogalmazott állításaik a választás után visszaigazolódni látszanak. Értelmezése szerint az uniós forrásokhoz való hozzáférés nem feltétel nélküli: Európai Unió részéről konkrét elvárások jelennek meg, amelyek a magyar migrációs politika módosítására, valamint az „ultraliberális” LGBTQ- és genderjogi szabályozások elfogadására irányulnak.

A Financial Times értesüléseire hivatkozva kiemeli, hogy Ursula von der Leyen a Tisza Párt választási győzelem után jelezte: a kétharmados felhatalmazás magasabb elvárásokat von maga után. Ennek értelmében Magyar Péteréktől az uniós feltételek teljes körű teljesítését várják el, különösen az úgynevezett reformok gyors és kézzelfogható végrehajtását.