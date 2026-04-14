„A határidő kőbe vésett” – az Unió világosan közölte, mit és pontosan meddig kell tennie Magyarországnak, hogy megkapja a sokmilliárdot

Financial Times-információ: Magyar Péter nem kapja meg azt Von der Leyentől, amit Tusk igen
Az Európai Bizottság 27 feltétel teljesítését várja el.
Lesz dolga a Tiszának.
Magyarország akkor kaphatja meg végre a neki járó uniós helyreállítási és ellenállóképességi alap (RRF) forrásait, ha teljesíti az úgynevezett szupermérföldköveket – közölte az Európai Bizottság illetékes szóvivője a brüsszeli testület sajtótájékoztatóján. Mint tudjuk, Magyar Péter többek között ezeknek a forrásoknak a hiánytalan hazahozatalára tett ígéretet kampányában.
Az Európai Bizottság 27 feltétel teljesítését várja el.
Maciej Berestecki emlékeztetett: a Magyarországra vonatkozó 27 szupermérföldkő a jogállamisági eljárás keretében azonosított hiányosságokkal összefüggő feltételességi mechanizmushoz kapcsolódik. Leszögezte, a szupermérföldkövekre vonatkozóan Magyarországnak bizonyítania kell, hogy hatékonyan képes védeni az unió pénzügyi érdekeit, és meg kell erősítenie a bírói függetlenséget.
Közölte:
a 27 mérföldkő részben már megvalósult, köztük a Magyarország által 2023-ban végrehajtott igazságügyi reform. Ezek értékelését az Európai Bizottság azonban csak akkor tudja elvégezni, ha Magyarország benyújtja a vonatkozó kifizetési kérelmeit.
„A kifizetéseknek az év végéig be kell fejeződniük, amihez minden mérföldkövet és célt meg kell valósítani
augusztus végéig.
Ez Magyarországra is vonatkozik, akárcsak az összes többi tagállamra” – fogalmazott.
Tájékoztatása szerint Magyarország most kifizetési kérelmet nyújthat be, amely alapján az uniós bizottság megkezdheti az értékelését. Magyarország emellett felülvizsgálhatja gazdaságélénkítési tervét, hogy egyszerűsítse, illetve megőrizze azokat a reformokat és beruházásokat, amelyeket még augusztus végéig meg lehet valósítani.
„Ha Magyarország felül akarja vizsgálni és be kívánja nyújtani nemzeti tervének módosított változatát, akkor azt a lehető leghamarabb meg kell tennie. Az Európai Bizottság támogatja Magyarországot ebben a folyamatban” – fogalmazott.
Hangsúlyozta:
a határidő kőbe vésett.
A programnak az év végéig be kell fejeződnie, amihez minden kifizetési kérelmet szeptemberig be kell nyújtani. A kifizetéseknek pedig 2026 végéig teljesülniük kell – tette hozzá.
(MTI)
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP