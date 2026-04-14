Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
04. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
uniós pénzek helyreállítási alap Európai Unió

„A határidő kőbe vésett” – az Unió világosan közölte, mit és pontosan meddig kell tennie Magyarországnak, hogy megkapja a sokmilliárdot

2026. április 14. 16:39

Lesz dolga a Tiszának.

2026. április 14. 16:39
null

Magyarország akkor kaphatja meg végre a neki járó uniós helyreállítási és ellenállóképességi alap (RRF) forrásait, ha teljesíti az úgynevezett szupermérföldköveket – közölte az Európai Bizottság illetékes szóvivője a brüsszeli testület sajtótájékoztatóján. Mint tudjuk, Magyar Péter többek között ezeknek a forrásoknak a hiánytalan hazahozatalára tett ígéretet kampányában.

Ezt is ajánljuk a témában

Maciej Berestecki emlékeztetett: a Magyarországra vonatkozó 27 szupermérföldkő a jogállamisági eljárás keretében azonosított hiányosságokkal összefüggő feltételességi mechanizmushoz kapcsolódik. Leszögezte, a szupermérföldkövekre vonatkozóan Magyarországnak bizonyítania kell, hogy hatékonyan képes védeni az unió pénzügyi érdekeit, és meg kell erősítenie a bírói függetlenséget.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Közölte:

a 27 mérföldkő részben már megvalósult, köztük a Magyarország által 2023-ban végrehajtott igazságügyi reform. Ezek értékelését az Európai Bizottság azonban csak akkor tudja elvégezni, ha Magyarország benyújtja a vonatkozó kifizetési kérelmeit.

„A kifizetéseknek az év végéig be kell fejeződniük, amihez minden mérföldkövet és célt meg kell valósítani

augusztus végéig.

Ez Magyarországra is vonatkozik, akárcsak az összes többi tagállamra” – fogalmazott.

Tájékoztatása szerint Magyarország most kifizetési kérelmet nyújthat be, amely alapján az uniós bizottság megkezdheti az értékelését. Magyarország emellett felülvizsgálhatja gazdaságélénkítési tervét, hogy egyszerűsítse, illetve megőrizze azokat a reformokat és beruházásokat, amelyeket még augusztus végéig meg lehet valósítani.

„Ha Magyarország felül akarja vizsgálni és be kívánja nyújtani nemzeti tervének módosított változatát, akkor azt a lehető leghamarabb meg kell tennie. Az Európai Bizottság támogatja Magyarországot ebben a folyamatban” – fogalmazott.

Hangsúlyozta:

a határidő kőbe vésett.

A programnak az év végéig be kell fejeződnie, amihez minden kifizetési kérelmet szeptemberig be kell nyújtani. A kifizetéseknek pedig 2026 végéig teljesülniük kell – tette hozzá.

(MTI)

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
2026. április 14. 18:53
Na, nesztek! Amit Orbán büntetésből nem kapott meg, azt Magyar dicséretből nem kapja meg. Magyar is a nyakunkon marad, elvonások is lesznek, pénz sem jön, csak megy. Fiatalság, bolondság.
Válasz erre
0
0
fovego
2026. április 14. 18:34
Az a pénz már nincs meg. Az már Ukrajnában van. Már minden mozdítható pénz elment Ukrajnának. Teljesen mindegy mit tesznek meg vagy mit nem. Már csak abban reménykedhetnek, hogy amíg az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitel még a kasszában van, abból még kifizethetik azt a Magyarországnak járó támogatást, ami már eltűnt abból. De az feltételek nélkül jár Magyarországnak, ehhez kell ragaszkodniuk vagy sosem kapják meg. Időhúzó lehetetlen feltételeket és oldalnyi listákat azért támasztanak, mert az a pénz már nincs meg. Nincs miből kifizetniük.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
•••
2026. április 14. 18:32 Szerkesztve
» Magyarország akkor kaphatja meg végre a neki járó uniós helyreállítási és ellenállóképességi alap (RRF) forrásait, ha teljesíti az úgynevezett szupermérföldköveket« A 800 oldalas Fidesz Rezilienciatervből. 🤣🤣🤣🤣 A lengyeleknek 54% lett lehívhatóvá téve eddig. Nem kifizetve! És decemberben bezár a bazár! 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
balbako_
2026. április 14. 18:31
Csakhogy a 90 milliárdban már benne van a magyarok pénze is! A Szaros nincs abban a helyzetben hogy ugráljon, Orbán kiverte volna belőlük így ez a pénz talált pénz az EU-nak is és Zeleszkinek is
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!