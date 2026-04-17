Üdvözlet a győzőnek

Hogyan éljük túl a kétharmadot? (Útmutató)
Nagy pozitívuma a tiszás kétharmadnak, hogy most aztán el kell tűnnie a néplelket mérgező mindensz*rizmusnak.
Jó lenne a végeredménytől függetlenül nem inni az ország másik felének könnyeit, elfogadni, hogy másképp látta vagy látja a világ helyzetét, nem gyalázni őt érte, pláne nem a vérét kívánni; hiszen ma sokkal könnyebb embernek maradni, és nem ártani egymásnak, mint akkoriban, amikor mondjuk zsidó, „osztályidegen” vagy „ellenforradalmár” honfitársainkat bújtattuk az egyenruhás csőcselék elől – valami ilyesmit kezdtem el írni még múlt hét vége felé, megcsömörölve attól a rettenetes, lélekölő hergelődéstől, ami az internet minden zugába belopta magát. Végül a turbulens helyzetben, hajnali és éjjeli ügyeletek közepette akkor már nem írtam meg.
Huszonkettőben írtam egy hasonlót egyébként a voksolás után, az akkori győztes kétharmadot ünneplőknek, hasonló üzenettel.
Ilyenek voltak benne:
„emberek vagyunk elsősorban, magyar emberek mind, s a világ tragédiája, hogy holmi felhorgadt hordaként tekintünk néhányan egymásra, végletes ellenségként, legyőzendő gonoszként”;
„jön a következő négy év, és a momentumos meg szoci szomszéd ugyanúgy szomszéd (és ugyanúgy momentumos meg szoci) marad. Nem alázat kell, főhajtás és miegyéb, de ezt a pár nap gyászmunkát érdemes meghagyni nekik”;
illetve:
„Adja a Jóisten, hogy mindezek után képes legyen levonni a tanulságot annak tekintetében, hogy mi is az ő szerepe ebben az egész politikalevesben, és helyet adjon végre egy olyan ellenzéknek, amely kihívásaival valódi versenyre serkenti az ország politikai életét ehelyett a bolhacirkusz helyett, ami a mostani kampány volt”.
Persze, nem tudhattam, hogy a momentumos meg szoci – s nem kevés fideszes – szomszéd négy évre rá tiszás lesz, sem azt, hogy ez lesz az az ellenzék, amelyik tényleg megdolgozza, sőt, megdönti a regnáló kormányt;
ahogy azt sem, hogy az akkori, acsargó gyűlöletkampánynál létezik még rosszabb.
De akármilyen hányingerkeltő is volt ez a kampányidőszak, mindenféle hangfelvételestül, hálószobatitkostul, szeretetlincselésestül, most már véget kellene neki vetni. És szembenézni azzal is, hogy ha a Fidesz-KDNP pártszövetség és holdudvara feddhetetlen lett volna, akkor lepergett volna róla a külföldi titkosszolgálatok nyilvánvaló és immár beismert aknamunkája (lásd: Panyi kapitány megtette kötelességét, a foglalkozás elérte célját), le a Facebook és a Google algoritmus-tekergetése, jakabpéteri kicsinyes károgásnak hatott volna a templom, kórház, városháza előtti hordószónoklatok sora, és buta demagógiának az urizálás éles kritikája.
Nem így történt, és ennek oka van.
A kétharmadhoz kellett persze a Tisza lehajtott fejjel, konokul menetelő, rendíthetetlen és minden tekintetben vérprofi kampánya, és a válságos évek alatt felgyülemlett protesthangulat, amelynek élére állva a kormányt nevezték ki az „arcnak” (the Man), aki ellen rock and roll lett az amúgy politikailag híresen passzív fiataloknak is lázadni. Ernesto Laclau argentin politikai filozófus hajszálpontosan így írta le a populista politikai kommunikáció működését, és biztos vagyok benne, hogy tankönyvi, gyakorlati példa lesz a Tisza kampányából is, bár gyanítom, kevésbé terhelt címkével.
De, meghallva Rivafinoli szavát – pontosabban Placid atyáét –, szeretnék kiemelni pozitív dolgokat is a kampány alatt és után történtekből, olyasmiket, amik egy normális közéletben alapvető dolgok lennének.
Ezt is ajánljuk a témában
Például azt, hogy a réges-rég ellenzéki, most éppen tiszás baráti köröm, rám, ránk való tekintettel csak igen mérsékelten politizált abban a térben, ahol deklaráltan együtt voltunk – egyszerűen fontosabbnak tartották az emberi kapcsolatunkat ennél, és ez nagyon jólesett.
A szomszédot, akiről pontosan tudom, hogy hova voksolt, meg persze ő is rólam, mégsem tudnék hirtelen jobb embert mondani nála a szűkebb pátriámban, remélem, lesz még lehetőségem viszonozni a sok segítséget, amit mint ember adott az embernek.
Azokat a barátokat, ismerősöket, akik értünk személy szerint annak ellenére aggódnak, hogy éppenséggel a mindenáron-változás szellemében voksoltak (némelyikük már bánja is, sárga lapot akart adni ő a kormánynak, nem pirosat).
Vagy, csak hogy két politikus példát említsek, Navracsics Tibor, vagy éppen Őrsi Gergely polgármester, akik a polgári Magyarországhoz méltóan nyilvánultak meg a kampányban.
De nézzük, hogy a Tisza megjelenése és győzelme mit adhat az országnak!
A Tiszának soha korábban nem látott felhatalmazást adtak a választók arra, hogy – sokak szerint jobb – irányba állítsa az országot. Bízzunk benne, hogy a sok, megalapozottnak tűnő aggodalom egy nyugati gyarmati kiszolgáló komprádorkormányról csak a kampány hevében tűnt ennyire fenyegető veszélynek, reménykedjünk, hogy igaz a jobboldaliak felé sugallt kép arról, hogy ők tulajdonképpen nem a balliberális örökséget akarják visszahozni Bokros-csomag 2.0-val, vagy visszakoztak ettől az ötlettől.
És reméljük, hogy ha már folyamatosan a hatalommal való visszaéléssel vádolják a Fideszt, most az új kormánypárt nem készül az ország teljes pályás megszállására;
olyanra, ami után friss szavazóik már hiába verik a fejüket a falba, hogy saját pártjaikat hagyták megbukni vagy ledarálódni a nagy áradásban, mert abba nem gondoltak bele, hogy az is opció, hogy a Tisza csak „átveszi a boltot” a Fidesztől, és meghosszabbítja Bicske helyett a Holdig.
A Fidesz-KDNP-nek lehetőséget adott a megtisztulásra és önmaga újragondolására. Ha potens, kemény, szakmai ellenzék akar lenni, amelyik az immár ellenfélnek lejtő pálya ellenére ott akar lenni első számú váltópártként, ez valószínűleg elkerülhetetlen. A Fidesz a polgári Magyarország pártja volt, ha vissza akar térni ebbe a szerepbe, ahhoz világos jelzést kell adni a választóinak. Szerintem ezt a munkát nekik és belül kell elvégezniük, nem átadni a kezdeményezést ebben másoknak,
mert a brutális leszámolás-sorozat, amit az ellenfél kilátásba helyezett, nem azért vesz majd célba valakit, mert objektíve rossz, hanem mert rá nézve veszélyes.
Ugyanez igaz a jobboldali médiára: a kampányüzemmód örökségét hátrahagyva minőségi, ép ésszel bíráló és számon kérő ellenzéki sajtóvá válni, jelen lenni, kérdezni, párbeszédet kezdeményezni.
A magyar zászló, a magyar jelképek visszatértek az utcákra, és immár nemcsak a Fidesz meg az aktuális radikális jobboldali párt lobogtatja őket, hanem mindenki. Rettenetes volt a tudat, hogy az ország fele nem érzi magáénak a hazáját, mert azt ellenzékiként a kormánnyal azonosítja – szerencsére, akár szívből, akár színből, most ott lobogott a zászló a kormányváltó tömegben, az immár ellenzékké avanzsált Fidesz esetében pedig magyartalankodástól bizton nem kell majd tartani.
Engem húsz évvel ezelőtt náciztak(!) le sima kokárdáért az utcán, szerencsére ilyesmire most valószínűleg nem lesz példa jó ideig.
S ha már itt tartunk: a Gyurcsány-párt utolsó írmagja is eltűnik a Parlamentből, mint ennek a mételynek a legfőbb gazdája.
A folytatást nem ismerjük. Vannak balsejtelmeink – és ezen nem segítenek a vérgőzös iroda- és szerkesztőségfoglalások, sem az, hogy a jelek szerint a győztes oldal benne ragadt a kampányüzemmódban –, de nincs még bizonyosságunk. Nem tudjuk, hogy az óriási mészárlás, amivel Magyar Péter az állami intézmények vezetőitől az utolsó hangtechnikusig megfenyegette a kormánnyal szimpatizáló médiát, mennyire átgondolt, vagy mennyire szól inkább a támogatóknak, esetleg mennyire előremenekülés, hogy legyen bűnbak és téma a hamarosan beköszöntő válságos esztendőkben, hogy a düh ne a Tisza-kormány ellen forduljon. Azt sem tudjuk, mire készülnek például a határon túli politikában, pro és kontra is vannak jelek (a találkozó a pártok vezetőivel rendben van, szemben az elszámoltatás belengetésével az erdélyi magyar projektek kapcsán, aminek egy része arrafelé nem ritkán a helyi magyarság utolsó szalmaszála).
És persze az arányokat sem ismerjük:
mennyire köti majd le a bosszúprojekt a pártot, és mennyire lesz szándéka vagy lehetősége ellentartani például a brüsszeli, kijevi, berlini „kéréseknek”;
vagy hogy vajon a nemzetközi sajtótájékoztatón általa elmondottak írják le jobban, ami következik, mert az még – persze a szokásos leszámolós ígéreteken és keménykedésen túl – nem tűnt akkora tragédiának, vagy mindaz, amit azóta csinál, ami alapján meg Isten irgalmazzon mindenkinek, aki nem együttáradó.
Mindaddig viszont, amíg ez, elsősorban odafent eldől, tartom a ’22-es győzőnek címzett akkori üzenetem: emberek vagyunk elsősorban, magyar emberek mind, és ha nem akarunk permanens polgárháborút, akkor nem lehet elvitatni az ország másik felének az élethez és saját véleményhez való jogát. Ennek tekintetében pedig a nagyobb felelősség mindig a mindenkori győztesé – ha nem akar ő maga is rajtaveszteni.
***
Ezt is ajánljuk a témában
Én ma a vereségét emelt fővel elszenvedő, hazáját szerető magyar jobboldal hangján fogok megszólalni. Kohán Mátyás írása.
Ezt is ajánljuk a témában
A fideszes oldalon valószínűleg szükségszerűen végig fog söpörni egy önvizsgálati folyamat és egy purgálódás – vagy purgálás, nem tudom, magától vagy tudatosan, talán mindkettő. Szilvay Gergely írása.
Ezt is ajánljuk a témában
A lap minden munkatársa nevében szeretném szívből megköszönni az elmúlt hónapok felfokozott közpolitikai időszakában azt az aktív figyelmet, amelyet olvasóinktól kaptunk. Szalai Zoltán írása.
***
Nyitókép: a Tisza Párt demonstrációja az MTVA székháznál (Fotó: Magyar Péter Facebook oldala)