Üdvözlet a győzőnek

A folytatást nem ismerjük. Vannak balsejtelmeink – és ezen nem segítenek a vérgőzös iroda- és szerkesztőségfoglalások, sem az, hogy a jelek szerint a győztes oldal benne ragadt a kampányüzemmódban –, de nincs még bizonyosságunk. Nem tudjuk, hogy az óriási mészárlás, amivel Magyar Péter az állami intézmények vezetőitől az utolsó hangtechnikusig megfenyegette a kormánnyal szimpatizáló médiát, mennyire átgondolt, vagy mennyire szól inkább a támogatóknak, esetleg mennyire előremenekülés, hogy legyen bűnbak és téma a hamarosan beköszöntő válságos esztendőkben, hogy a düh ne a Tisza-kormány ellen forduljon. Azt sem tudjuk, mire készülnek például a határon túli politikában, pro és kontra is vannak jelek (a találkozó a pártok vezetőivel rendben van, szemben az elszámoltatás belengetésével az erdélyi magyar projektek kapcsán, aminek egy része arrafelé nem ritkán a helyi magyarság utolsó szalmaszála).

És persze az arányokat sem ismerjük:

mennyire köti majd le a bosszúprojekt a pártot, és mennyire lesz szándéka vagy lehetősége ellentartani például a brüsszeli, kijevi, berlini „kéréseknek”;

vagy hogy vajon a nemzetközi sajtótájékoztatón általa elmondottak írják le jobban, ami következik, mert az még – persze a szokásos leszámolós ígéreteken és keménykedésen túl – nem tűnt akkora tragédiának, vagy mindaz, amit azóta csinál, ami alapján meg Isten irgalmazzon mindenkinek, aki nem együttáradó.

Mindaddig viszont, amíg ez, elsősorban odafent eldől, tartom a ’22-es győzőnek címzett akkori üzenetem: emberek vagyunk elsősorban, magyar emberek mind, és ha nem akarunk permanens polgárháborút, akkor nem lehet elvitatni az ország másik felének az élethez és saját véleményhez való jogát. Ennek tekintetében pedig a nagyobb felelősség mindig a mindenkori győztesé – ha nem akar ő maga is rajtaveszteni.