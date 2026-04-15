Többen meghaltak egy iskolai lövöldözésben Törökországban

Lövöldözést jelentettek a délkelet-törökországi Kahramanmaras tartomány egyik iskolájából szerdán, négyen meghaltak, további 20-an megsebesültek – tájékoztatott Mükerrem Ünlüer, a tartomány kormányzója. Két napon belül ez volt a második iskolai lövöldözés az országban.

A sajtónak adott nyilatkozatában a kormányzó elmondta, hogy a lövöldözésben három diák és egy tanár vesztette életét, illetve azt is közölte, hogy az elkövető az iskola egyik tanulója volt, aki szintén a halálos áldozatok között van. Hozzátette, hogy négy sebesült állapota súlyos.