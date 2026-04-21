04. 21.
kedd
Magyar Kétfarkú Kutyapárt Kutyapárt

Terjengett a fűszag a Kutyapárt drogháború-ellenes rendezvényén, miközben egy lépésre vannak a megszűnéstől

2026. április 21. 14:57

„A szorult anyagi helyzetet mi sem bizonyítja jobban, minthogy a Kutyapárt egyik csalogató kampányfogása, az ingyen sör immáron támogatói sörré avanzsált” – nyilatkozta Döme Zsuzsanna a Népszavának.

A Népszava egy hosszabb írást közölt a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) drogháború-ellenes gyűléséről, melyet április 20-án, a fű világnapján. Ebben többek között kiemelték, hogy 

a rendezvényen áradt a fűszag, és a párt adománygyűjtése is központi szerepbe került.

Az eseményre kilátogató pár száz embernél a párt jövőjéről is érdeklődtek. Mint a ismert, a politikai formáció most rendkívül nehéz helyzetbe került, mivel nem sikerült elérniük az egy százalékos eredményhez szükséges szavazatmennyiséget a 2026-os parlamenti választáson. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Így mintegy 686 millió forintos kampánytámogatást kell visszafizetniük az államkasszába. A politikai közösség ezért adománygyűjtést indított.

Megy a „kalapozás”

Felidézték, hogy Nagy Dávid, a párt korábbi listavezetője a lapnak elárulta, hogy 50 millió forintot sikerült visszaszerezniük különböző szervezetektől, akiket a kampánypénzükből támogattak. A hétfői rendezvényen pedig Döme Zsuzsanna (Suzi) arról tájékoztta őket, hogy 

adományokból eddig körülbelül 100 millió forintot gyűjtöttek össze.

„A szorult anyagi helyzetet mi sem bizonyítja jobban, minthogy a Kutyapárt egyik csalogató kampányfogása, az ingyen sör immáron támogatói sörré avanzsált” – nyilatkozta a politikus, aki hozzátette, hogy a jövőben még segélykoncertet és segélyjógát is szerveznek.

Döme hozzáfűzte, „nem ítéltük meg jól, hogy nem arra kíváncsiak most az emberek, ki mit tett eddig”. Ugyanakkor úgy véli, hogy 

ezek ismeretében sokan inkább a Kutyapártra szavaztak volna.

Több, a Népszava által megkérdezett demonstráló egyébként lehetetlennek tartja, hogy a Kutyapárt összegyűjtsön ennyi pénzt. A párt anyagi forrásainak hiányában viszont a pénzügyi teher könnyen a jelöltekre hárulhat.

A lap munkatársai több olyan demonstrálóval is találkoztak, akik a Tisza Pártra szavaztak, de támogatják az okos drogpolitikát, és a marihuána legalizálását, ezért kilátogattak a rendezvényre. 

Egyik másik résztvevő pedig úgy fogalmazott, hogy „most valószínűleg lesz egy nagy lejtmenet, de utána felállnak, és folytatják tovább” – olvasható a Népszava riportjában.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

 

Rodolfo
2026. április 21. 17:13
Meg is érdemlik a sorsuk ezek a haszontalan drogfüggő majmok. Ekkora égést!! Majd lejmoljanak a Blahán, ott Belpesten ez a menő. Vagy kérjenek kölcsön Sz@rházytól, vagy a másik bukott IT szakembertől.
wadcutter
2026. április 21. 16:55
tegyenek a fűre a dílerek extra adót, és abból támogathatják a füves pártot
balatontihany-25
2026. április 21. 16:38
Sokáig nehezen hittem el, hogy vannak akkora hülyék, hogy ilyen néven alapítanak pártot. És tessék! Abban viszont hittem, hogy ennek az elmebajnak azért sok követője nem lesz és kimúlik. És lám..!
VeressZoltán
2026. április 21. 15:49
Akkor álltok ti újra fel, amikor...
