„Összefoglalom a hétvége történéseit. Szerbiában valaki valamilyen okból föl akarta robbantani a Magyarországra tartó gázvezetéket, a mindenoldali propaganda már tudja, hogy svájcinak öltözött ukrán migráncsok követték el hamiszászlós akció keretében. Mindenesetre a magyar védelmi tanácsot összehívták, amelyet megvédtek a tanácstalan Magyartól. Az igazi bomba viszont csak ma robbant, egykori szocialista »erős emberek«, mint például Lamperth Mónika, Lendvai Ildikó, Bárándy Péter, Juhász Ferenc, sőt (!) Gőgös Zoltán és Pál Béla (?) ex-államtitkárok visszalépésre szólították föl a talpon maradt baloldali jelölteket. A névsort látva főleg a kutyák helyében én azonnal visszalépnék. Nem is tudom, hogy lehet elviselni, hogy Csabai Lászlóné expolgármester vagy Szabó Imre (?) exminiszter neheztel valakire.”