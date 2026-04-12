04. 12.
vasárnap
04. 12.
vasárnap
tisza párt takács péter navracsics tibor országgyűlési választás 2026

Takács Péter vezet, Navracsics Tibor lemaradásban Veszprém vármegyében

2026. április 12. 20:33

Érkeznek az első eredmények a választókerületekből.

2026. április 12. 20:33
Takács Péter egészségügyi államtitkár vezeti saját választókörzetét. 11,72 százalékos feldolgozottságnál a Fidesz-KDNP jelöltje 47 százalékon áll. Kihívója, a tiszás Ujvári Szilvia 45,63 százalékon áll. 

Kiélezett a harc Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter hajszállal áll Balatincz Péter (Tisza) mögött közel 14 százalékos feldolgozottságnál. A tárcavezető 46, a tiszás jelölt 48 százalék körül mozog. 

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
A Tisza Párt ismertebb arcai vezetnek, így például a komárom-esztergomi 2. OEVK-ban Radnai Márk 54 százalékon áll 11 százalékos feldolgozottságnál, Erős Gábor (Fidesz-KDNP) 39 százalékot hoz eddig. 

Fejér vármegyében Nagy Ervin is viszi egyelőre saját körzetét, 60 százalékon áll, fideszes ellenfele, Dr. Mészáros Lajos 31,5 százalékon. Itt 4,41 százalékos a feldolgozottság. 

Forsthoffer Ágnes pedig Veszprém 2-ben vezet, 12,24 százalékos feldolgozottságnál 51,75 százalékon áll, Hegedűs Barbara (Fidesz-KDNP) 40 százalékon. 

Frissítés: 28 százalékos feldolgozottságnál Takács Péter még vezet, de már csak minimális előnnyel. Navracsics Tibor ugyanakkor lemaradt, 25 százalékos feldolgozottságnál 12 százalékponttal maradt le. 

 

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
johannluipigus
2026. április 12. 21:00
Mit lehet erre mondani? A népet nem lehet leváltani.
akitiosz
2026. április 12. 20:53
Ha bukik a kormány ráadásul képviselőnek sem választják meg az nagy cumi lesz Navracsicsnak. Annyira biztos volt a dolgában, hogy a Fidesz listájára fel sem tetette magát. Amilyen öreg már ő a munkaerőpiacon nem él meg. Állami fizetés nélkül megszívja. Ismertség meg beágyazottság mi? S akkor az messze nem valami liberálbolsevista körzet. Volt eddig legalábbis. Ott nyert egyéniben egyedül a Jobbik valaha.
Lisa
2026. április 12. 20:47
franciscofranko Te ennek örülsz, te Isten barma? Brüsszel kedvéért fizetheted a támogatás nélküli benzint, gázt! ( ha lesz) “Vitya” nem fog éhezni, de mi lesz az országgal??
franciscofranco
2026. április 12. 20:36
The end Vitya.
