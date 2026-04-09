Takács Péter: Még sok a meló, de készen állunk, meg fogjuk csinálni, és hatalmas győzelmet fogunk aratni!

Ha már az alapellátásról esett szó, fontos kiemelni, hogy tavaly hosszas előkészítés után elkészült az a jogszabály, amely többletjogosítványokat ad a háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak. A krónikus betegeknek sok esetben nem kell évente visszamenniük a szakorvoshoz a javaslat meghosszabbítására, például a 2-es típusú cukor­betegség kezelésére szolgáló készítmények és a véralvadásgátló tabletták esetében. A háziorvos adhat beutalót prosztatadaganat kiszűrésére szolgáló psa-vizsgálatra vagy csontsűrűség-vizsgálatra, illetve D-vitamin-szint mérésére is. Továbbá a szív-ér rendszeri rizikókat már fiatalabb, negyvenéves kortól kezdhetik szűrni. A házi gyermekorvosok jogosulttá váltak beutalót adni inzulinszint mérésére és a gluténérzékenység szűrővizsgálatára, emellett huszonnégy hónapig anyatej-helyettesítő tápszert is felírhatnak.

Elfogadtuk az egészségügyi tevékenység végzéséhez kapcsolódó egészségügyi szak­dolgozói kompetenciák keretrendszeréről szóló kormányrendeletet is. Ennek célja, hogy az egészségügyi szakdolgozói tevékenységekhez – a szakmai végzettségnek megfelelően – társuljon egy egységesen alkalmazott kompetenciacsoport-meghatározás. Ez támogatja a kórházi minőségügyi rendszereket, valamint hozzájárul ahhoz, hogy az egészségügyi szakdolgozók által megszerzett elméleti tudás és gyakorlati tapasztalat a betegellátás érdekében a lehető legjobban hasznosuljon – és a szakképesítésük még inkább elismertté váljon.

Modernizált mri-berendezés a fővárosi Uzsoki utcai kórházban

A felsorolás nem teljes, de a bemutatott intézkedések jól jelzik a kormányzati szándékot: egy szilárd alapokon nyugvó, robusztus, betegközpontú állami egészségügy kialakítását és fenntartását.

Hogy keretes szerkezettel zárjam az írásomat, visszatérnék a kedvenc szófordulatomhoz: tudjuk, hogy még sok a meló, van még tennivalónk bőven.