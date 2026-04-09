Ft
Ft
12°C
2°C
Ft
Ft
12°C
2°C
04. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 09.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
rendszer eeszt egészségablak ügyeleti rendszer zebra Országos Mentőszolgálat

Takács Péter: Még sok a meló, de készen állunk, meg fogjuk csinálni, és hatalmas győzelmet fogunk aratni!

2026. április 09. 09:01

Egyetlen olyan egészségügyi vezetőt sem ismerek, aki nyugodt szívvel ki merné jelenti: nálam az egészségügyben minden készen van.

2026. április 09. 09:01
Takács Péter
Takács Péter

Pontosan tudom, hogy milyen nehéz helyzetben volt a magyar egészségügy. Akárcsak azt, hogy mi az, amit már megvalósítottunk, és hová szeretnénk eljutni. Nem tagadom, hogy a feladat sok, de lépésről lépésre sikerül elérni kitűzött céljainkat. Lássuk az eddigi legfontosabb eredményeket! 

Az EgészségAblak applikációt már több mint négy és fél millióan letöltötték
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Megszűnt a hálapénz, többlépcsős béremelés 

A választási kampány során az ellenfeleink és az őket kiszolgáló – általam csak cselédsajtóként emlegetett – orgánumok előszeretettel hangoztatják, hogy Magyarországon minden rossz, tizenhat évi kétharmados kormányzás alatt nem történt semmi az országban és az egészségügyben. Amikor ezt hallom, sokszor elgondolkodom: bár lenne egy időgépem, hogy vissza­vihessem őket a 2010 előtti időkbe egy kórházba! Elbeszélgethetnének az ápolókkal vagy éppen azokkal a fiatal orvosokkal, akik a hálapénzes rendszer miatt nem igazán jutottak oda a műtőasztalhoz – hiszen ha nem a „professzor úr” műtött valakit, akkor nem járt neki az a bizonyos boríték. A káros gyakorlat lényegében borra­valós szakmának minősítette az orvosi hivatást. 

TAKÁCS Péter; GYŐRFI Pál; CSATÓ Gábor
Takács Péter beszédet mond új mentőautók átadásán az Országos Mentőszolgálat székhelyén
Fotó: MTI/Kovács Márton

Hogy mit tettünk mi ez ellen? Többek között végrehajtottuk a Magyar Orvosi Kamarával közösen azt a történelmi léptékű orvosi béremelési programot, amelynek köszönhetően nemcsak a hálapénzt szüntettük meg, de elértük, hogy az orvosok bruttó átlagkeresete meghaladja a nemzetgazdasági átlag háromszorosát. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) friss Health at a Glance jelentése egy­értelműen mutatja, hogy a tagállamai között 

a nemzetgazdasági átlaghoz mérten Magyarországon a legmagasabbak az orvosi keresetek. 

A jelentés arra is kitér, hogy hazánkban emelkedtek a legnagyobb mértékben az orvosi bérek 2013-tól, ami azért sem meglepő, mert a baloldali kormányokat olyannyira nem érdekelte a kollégák anyagi megbecsülése, hogy nemcsak egyszerűen alacsonyan tartották a bérüket, de el is vettek tőlük egyhavi összeget. 

Figyelembe véve, hogy honnan indultunk, mindez hatalmas eredmény. Eközben a szakdolgozókról sem feledkeztünk meg, a kormány számára kiemelten fontos, hogy az erkölcsi és anyagi meg­becsülésüket minden lehető módon kifejezzük. 2016 óta kilenc alkalommal került sor béremelésre az egészségügyi ágazatban, legutóbb két lépcsőben, 2023-ban és 2024-ben nőtt a szakdolgozók fizetése. Pontosan tudjuk, hogy ennél sokkal többet is megérdemelnek, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy előre tudjunk lépni. Az utóbbi években számos intézményi nővérszálló építését és felújítását is elvégeztük, hogy a szakdolgozók és az orvosok a lehető legmodernebb körülmények között dolgozzanak és lakjanak. Véleményem szerint a bérezés mellett ez is jelentős szempont lehet a hivatásválasztásnál. 

GYŐRFI Pál
Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szó vivője beszél a budapesti új alap ellátási ügyeleti rendszerről 2024-ben
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

E-forradalom zajlik 

Az ágazat nagy súlyt fektet és fektetett az informatikai fejlesztésekre is. Bevezettük az e-tb-kiskönyvet, és megreformáltuk a beutalók rendszerét: az e-beutaló egyszerűbbé és kényelmesebbé teszi az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést és az ellátási folyamatot, mérsékli az adminisztrációs terheket, és minimálisra csökkenti az elveszett vagy hiányos papíralapú beutalók miatti problémákat. 2025 utolsó negyedévében 1 253 550 e-beutalót állítottak ki a kollégáink. Az, hogy az EgészségAblak applikáción vagy a 1812-es hívószámon elérhető egészség­vonalon már nem csak a területileg illetékes szakrendelőbe lehet időpontot foglalni, hatalmas lépés afelé, hogy az ország járóbeteg-szakrendelőinek terhelését jobban elosszuk, ezzel is csökkentve a várakozási időt. Nagy öröm számomra, hogy a rendszer jól működik, számos pozitív visszajelzés érkezik hozzám az intézkedéssel kapcsolatban. Az EgészségAblak applikációt folyamatosan fejlesztjük, az alkalmazásnak köszönhetően az összes egészségügyi adatunk egy kattintással elérhető, nem kell a papíralapú dokumentumokkal bajlódni, minden megtalálható a zsebünkben. Büszkén mondhatom, hogy az applikációt már több mint négy és fél millió honfitársunk letöltötte. Hogy egy másik, a mindennapokat megkönnyítő példát említsek: két nagy állami informatikai rendszer összekötésével már több mint egy éve lehetséges az orvosi igazolásokat az EESZT útján a KRÉTA rendszerbe továbbítani. Ezzel az egyszerű lépéssel – amelynek ötletét egyébként egy lakossági levélből vettük – két és fél millió szülő életét tettük könnyebbé. Négy iskoláskorú gyermek édesapjaként pontosan látom, mekkora szükség volt erre. 

Nagy öröm számomra, hogy elindulhatott az országos diagnosztikai gyorsító program, amelyet én csak gyorsítósávprogramként szoktam emlegetni. A programban 

két ütemben 40 milliárd forintból harmincegy ct- és tizenkét mr-berendezést telepítünk a kórházakba. 

Az új gépek gyorsabban és pontosabban dolgoznak, így ugyanannyi idő alatt lényegesen több vizsgálat végezhető el velük. Ez nemcsak a diagnózis idejét rövidíti le, hanem a kezelések megkezdését is felgyorsítja, ami közvetlenül csökkenti a várakozási időt is. Ezenfelül 7,5 milliárd forintot biztosítunk a képalkotó és ultrahangos vizsgálatok várakozási idejének csökkentésére. A berendezések telepítése folyamatos. 

LUBICS György
Fotó: MTI/Varga György

Reform az alapellátásban 

Ne felejtsük el, hogy ebben a kormányzati ciklusban reformáltuk meg az alapellátási ügyeletet is. A rendszer megújításával 

sikerült kiszorítani a profitorientált magáncégeket az ügyeleti ellátásból, 

amelyek sokszor nem megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtottak. Az új alapellátási ügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatokat 2023. február 1-je óta az Országos Mentőszolgálat látja el. A betegek érdekében az egységes ügyeleti rendszerhez létrehoztuk az 1830-as hívószámú telefonvonalat, amely megkönnyíti és egyszerűbbé teszi az ellátáshoz való hozzáférést. A hívás egyből egy olyan szakemberhez fut be, aki szakszerű tanácsokkal látja el a beteget, és szükség esetén sürgősségi ügyeleti autót, életveszély esetén azonnal mentőt tud küldeni a tartózkodási helyére, bármely településen legyen is az illető. A betegek megfelelőnek tartják az új rendszert, a betegelégedettségi méréseknél jó eredmények születnek. 

Ha már az alapellátásról esett szó, fontos kiemelni, hogy tavaly hosszas előkészítés után elkészült az a jogszabály, amely többletjogosítványokat ad a háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak. A krónikus betegeknek sok esetben nem kell évente visszamenniük a szakorvoshoz a javaslat meghosszabbítására, például a 2-es típusú cukor­betegség kezelésére szolgáló készítmények és a véralvadásgátló tabletták esetében. A háziorvos adhat beutalót prosztatadaganat kiszűrésére szolgáló psa-vizsgálatra vagy csontsűrűség-vizsgálatra, illetve D-vitamin-szint mérésére is. Továbbá a szív-ér rendszeri rizikókat már fiatalabb, negyvenéves kortól kezdhetik szűrni. A házi gyermekorvosok jogosulttá váltak beutalót adni inzulinszint mérésére és a gluténérzékenység szűrővizsgálatára, emellett huszonnégy hónapig anyatej-helyettesítő tápszert is felírhatnak. 

Elfogadtuk az egészségügyi tevékenység végzéséhez kapcsolódó egészségügyi szak­dolgozói kompetenciák keretrendszeréről szóló kormányrendeletet is. Ennek célja, hogy az egészségügyi szakdolgozói tevékenységekhez – a szakmai végzettségnek megfelelően – társuljon egy egységesen alkalmazott kompetenciacsoport-meghatározás. Ez támogatja a kórházi minőségügyi rendszereket, valamint hozzájárul ahhoz, hogy az egészségügyi szakdolgozók által megszerzett elméleti tudás és gyakorlati tapasztalat a betegellátás érdekében a lehető legjobban hasznosuljon – és a szakképesítésük még inkább elismertté váljon. 

Modernizált mri-berendezés a fővárosi Uzsoki utcai kórházban
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A felsorolás nem teljes, de a bemutatott intézkedések jól jelzik a kormányzati szándékot: egy szilárd alapokon nyugvó, robusztus, betegközpontú állami egészségügy kialakítását és fenntartását. Tudjuk jól, hogy a külföldi megrendelők utasításait követő ellenfeleink továbbra is a dezinformálásban és a reménytelenségérzés keltésében érdekeltek, ezen a téren a kampány vége felé sem számíthatunk változásra. Pont emiatt mindent megteszünk azért, hogy valamennyi álhírre gyors és hiteles tájékoztatást adjunk – ez a Zebra digitális polgári kör egyik alapítójaként személyes küldetésem is. 

Hogy keretes szerkezettel zárjam az írásomat, visszatérnék a kedvenc szófordulatomhoz: tudjuk, hogy még sok a meló, van még tennivalónk bőven. De készen állunk, meg fogjuk csinálni, és hatalmas győzelmet fogunk aratni. A mögöttünk hagyott évek, a szakmai tapasztalat, az elvégzett intézkedések ugyanis minket igazolnak. Azt tudom ígérni, hogy a Tisza Párttal ellentétben mi nyílt lapokkal játszunk. Emlékezzünk vissza Tarr Zoltánnak, a párt alelnökének híressé vagy inkább hírhedtté vált mondatára: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. Előbb választást kell nyerni, és utána mindent lehet.” Na pont ezért is mondjuk: a biztos választás a Fidesz–KDNP!

A szerző egészségügyi államtitkár

Nyitókép: Shutterstock

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. április 09. 11:00
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. április 09. 10:33
Nagyon remélem, hogy nagy többséggel fogja legyőzni Pápán a Forsthoffer család csicskását.
Válasz erre
3
0
Picnic Niki
•••
2026. április 09. 10:17 Szerkesztve
16 év alatt mit csináltatok? Az eü-ből kivontátok a pénzt, annyira, h egy főre jutó összeg az EU-n belül csak a románoké kevesebb. Van még perspektíva, h az utolsók legyünk Uniós átlag: 2022-ben az EU-ban egy lakosra átlagosan 3 685 eurónyi Magyarország a rangsor végén foglal helyet; az uniós átlag nagyjából felét költi egészségügyre, és a lakosság is jelentős saját forrást (jövedelme kb. 2,3%-át) kénytelen erre fordítani
Válasz erre
1
3
Vasalo
2026. április 09. 09:20
Ilyet egyetlenegy egészségügyi vezető sem mondhat ki sehol a világon, ugyanis az egészségügy már évtizedek a technika foglya az meg mérföldes lépésekkel halad előre. Nem ritkaság, hogy a ma beszerelt méregdrága berendezésnek már másnak van egy ujabb, jobb és még drágább változata. Ez mindenhol szinte megoldhatatlan problémát jelent mert ezt nem lehet előre tervezni….. ehhez jőn még a cégek konkurrenciája, ma szinte minden berendezést vagy fél tucat cég kinál es mindegyik között van kisebb nagyobb különbség.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.