A történelmi példák esetében a szoborállítás nem aktuálpolitikai gesztus, hanem egy hosszú folyamat lezárása. Az ilyen elismerések mögött évtizedes, sokszor évszázados értékelési folyamat áll, amely során kialakul egy viszonylagos társadalmi egyetértés. Egy kortárs politikus esetében ez a folyamat még nem zajlott le: pályája nyitott, hatásai nem mérhetők teljes körűen, megítélése pedig folyamatosan változik. Az is fontos szempont, hogy bár a mandátumeloszlás alapján kétharmados felhatalmazásról beszélhetünk, ez nem jelenti a társadalom egészének támogatását: az ország jelentős része – 2,5 millió választó – nem Magyar Péterre szavazott. Egy ilyen helyzetben egy szoboravatás aligha fejezné ki a nemzeti egységet, ahogyan 2010 után sem került sor hasonló gesztusra Orbán Viktor esetében.

Az eltelt idő kérdése szintén kulcsfontosságú. A történelmi szereplők jelentősége nem a saját korukban rögzül véglegesen, hanem utólag szilárdul meg. Az idő nemcsak távolságot teremt, hanem egyfajta szűrőként is funkciónál: eltűnnek a mindennapi konfliktusok, és csak a tartós eredmények maradnak meg. Ezzel szemben egy jelenlegi politikai szereplő esetében még nem látható, hogy hosszabb távon milyen következményei lesznek a tevékenységének.

Még élesebb a különbség a történelmi helyzet tekintetében. Kossuth, Petőfi és Nagy Imre olyan korszakokban váltak meghatározóvá, amikor a nemzeti függetlenség volt a tét. Mindhárman egy idegen hatalommal szembeni konfliktusban léptek fel, és szerepük túlmutatott a napi politikán. Tevékenységük nem pusztán politikai siker vagy kudarc kérdése volt, hanem a nemzeti önrendelkezéshez kapcsolódott, gyakran súlyos személyes következményekkel.

Ezzel szemben Magyar Péter politikai pályája demokratikus keretek között zajlik. Választásokon indul, kampányt folytat, és támogatottsága választói döntések eredménye. A két helyzet között nem fokozati, hanem minőségi különbség van: az egyik esetben a nemzeti szuverenitás volt a tét, a másikban a politikai hatalom megszerzése egy működő intézményrendszeren belül.

A jelenlegi politikai környezet tovább árnyalja a képet.