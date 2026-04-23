04. 23.
csütörtök
bűntett engedély vádlott

Szirti sassal vadászott macskákra egy férfi Pest Vármegyében – a rendőrök lekapcsolták

2026. április 23. 10:38

A férfi videófelvételeket is készített az állatkínzásokról.

2026. április 23. 10:38
Természetkárosítás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Gödöllői Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki több macska pusztulását okozta, továbbá ő és társa engedély nélkül szereztek meg védett és veszélyes állatokat – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a Bács-Kiskun vármegyei férfi 2021 januárja és 2022 októbere között befogott két vörös vércsét, továbbá egy ismeretlen embertől két szalagos álölyvet, míg szintén megvádolt társától egy veszélyesnek minősülő afrikai uhut vásárolt. A vádlott a madarak befogásához, megvásárlásához és tartásához nem rendelkezett a természetvédelmi hatóság engedélyével.

Videófelvételeket is készített az állatkínzásokról

Mint írták, 2021 augusztusában a férfi egy csapdával befogott egy házi macskát, majd annak nyakát egy erővágóval elvágta úgy, hogy minderről videófelvételt készített.

Hozzátették, hogy 2021 augusztusa és 2022 októbere között a férfi az engedéllyel tartott madarával, egy szirti sassal négy házi macskát fogatott el, amelyek a madár által okozta sérülések miatt elpusztultak; a macskák haláltusájáról a vádlott videófelvételeket készített.

A vádlott társa szintén a természetvédelmi hatóság engedélye nélkül szerzett be és tartott több madarat, amelyeket Békés vármegyei ingatlanán foglaltak le.

A Gödöllői Járási Ügyészség a két férfit természetkárosítás bűntettével és veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegésének vétségével, továbbá a macskákat elpusztító férfit állatkínzás bűntettével és orvvadászat bűntettének kísérletével is vádolja. Az ügyben a Gödöllői Járásbíróság dönt majd – áll a közleményben.

(MTI)

Nyitókép: Boris Roessler / DPA / AFP

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Intel
2026. április 23. 10:49
Ez tipikus ruszki dezinformáció.
herbert
2026. április 23. 10:47
Hogy lehet valakinek engedéllyel szirti sasa?
namégmitnem
2026. április 23. 10:44
Tiszás. Soha többé nem szabadna visszaengedni a társadalomba, de mától övé itt a tér:(
wadcutter
2026. április 23. 10:43
nálam az erővágó max 1,5cm-re nyílik, és nem kis darab
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!