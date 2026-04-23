Szirti sassal vadászott macskákra egy férfi Pest Vármegyében – a rendőrök lekapcsolták

Természetkárosítás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Gödöllői Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki több macska pusztulását okozta, továbbá ő és társa engedély nélkül szereztek meg védett és veszélyes állatokat – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a Bács-Kiskun vármegyei férfi 2021 januárja és 2022 októbere között befogott két vörös vércsét, továbbá egy ismeretlen embertől két szalagos álölyvet, míg szintén megvádolt társától egy veszélyesnek minősülő afrikai uhut vásárolt. A vádlott a madarak befogásához, megvásárlásához és tartásához nem rendelkezett a természetvédelmi hatóság engedélyével.