Svájcból cáfolták a „diktatúrát”, Magyar Péter fordult a veszélyhelyzet ügyében, a Tisza pedig begyűjtötte a „rohadt almákat”

„Danke, Viktor Orbán” – Svájcban megismételték, hogy hazugság volt a Magyarországról terjedő pletyka
Magyar Péter valódi programját is megemlítették.
Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb hírei hétfőn.
Április 20-án az alábbi három hír mozgatta meg leginkább az olvasókat: egy külföldi elemzés, egy hazai politikai pálfordulás és egy belső ellentmondásokat boncolgató Tisza-kritika.
A svájci Die Weltwoche publicistája szerint a választások egyértelműen cáfolták a korábbi vádakat, miszerint Magyarország valamiféle autoriter rendszer lett volna. A lap úgy fogalmaz:
Orbán Viktor választási veresége nem egy »diktátor« bukása, hanem a magyar demokrácia erejének bizonyítéka.”
A cikk kiemeli, hogy a leköszönő miniszterelnök
stílusosan gratulált ellenfelének, Magyar Péternek, és példásan vonult vissza az ellenzékbe”.
Ugyanakkor a szerző szerint az új győztes politikai irányvonala továbbra sem világos, Magyar Pétert inkább „karrierista új szereplőként” írja le, akinek támogatása nagyrészt protestszavazatokból állt össze.
Közben itthon is érdekes fordulat történt: Magyar Péter, kampányígéreteivel ellentétben most éppen nem szüntetné meg a háborús veszélyhelyzetet, hanem azt követelte a leköszönő kormánytól, hogy hosszabbítsa meg az által eddig hevesen ostorozott intézkedést.
A politikus azt akarja, hogy május 31-ig maradjon érvényben a rendkívüli jogrend, mondván: az új kabinetnek idő kell a jogszabályok átalakítására. Indoklása szerint legalább 160 olyan jogszabály van, amely a veszélyhelyzethez kötődik.
A fordulat azért figyelemre méltó, mert korábban még így nyilatkozott a veszélyhelyzetről:
Ezt a Tisza nem támogatja, és el is fogjuk törölni.”
A Tisza Párt korábban még arról beszélt, hogy amennyiben a Tisza Párt kormányra kerül, megszüntetik a háborús veszélyhelyzetet.
Gulyás Virág munkatársnőnk véleménycikkében a Tisza belső ellentmondásaira világított rá. Szerinte a párt saját logikájába ütközött bele az egyik legfontosabb közjogi méltóság betöltése kapcsán:
Tényleg lenyűgöző ez a morális éleslátás: sikerült megtalálni a »NER rohadt almáit«, gyűlölet kampányt húzni rájuk, majd ugyanazzal a lendülettel, széles mellkassal betolni egy országgyűlési elnök-jelöltet, aki marketing- és turisztikai háttérrel érkezik, milliárdos családból, amely már a rendszerváltás utáni privatizáció idején is kiváló érzékkel »pozicionálta magát«.”
Az írás szerint miközben a párt korábban a NER-es kötődéseket bírálta, Forsthoffer Ágnes személyében most egy olyan politikai szereplőt jelöl az Országgyűlés elnökének, akinek hátterében
villák Balatonfüreden, cégháló, állami támogatások”
is megjelennek. A publicisztika szerint a jelenség lényege:
nem az zavar benneteket, hogy valaki a rendszer része volt. Csak az, hogy nem a ti oldalatokon.”
