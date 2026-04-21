Tisza Párt Forsthoffer Ágnes Magyarország Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor háborús veszélyhelyzet

Svájcból cáfolták a „diktatúrát”, Magyar Péter fordult a veszélyhelyzet ügyében, a Tisza pedig begyűjtötte a „rohadt almákat”

2026. április 21. 05:51

Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb hírei hétfőn.

Április 20-án az alábbi három hír mozgatta meg leginkább az olvasókat: egy külföldi elemzés, egy hazai politikai pálfordulás és egy belső ellentmondásokat boncolgató Tisza-kritika.

Svájcból üzentek: nem volt diktatúra Magyarországon

A svájci Die Weltwoche publicistája szerint a választások egyértelműen cáfolták a korábbi vádakat, miszerint Magyarország valamiféle autoriter rendszer lett volna. A lap úgy fogalmaz:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Orbán Viktor választási veresége nem egy »diktátor« bukása, hanem a magyar demokrácia erejének bizonyítéka.”

A cikk kiemeli, hogy a leköszönő miniszterelnök

stílusosan gratulált ellenfelének, Magyar Péternek, és példásan vonult vissza az ellenzékbe”.

Ugyanakkor a szerző szerint az új győztes politikai irányvonala továbbra sem világos, Magyar Pétert inkább „karrierista új szereplőként” írja le, akinek támogatása nagyrészt protestszavazatokból állt össze.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter már hosszabbítaná a háborús veszélyhelyzetet

Közben itthon is érdekes fordulat történt: Magyar Péter, kampányígéreteivel ellentétben most éppen nem szüntetné meg a háborús veszélyhelyzetet, hanem azt követelte a leköszönő kormánytól, hogy hosszabbítsa meg az által eddig hevesen ostorozott intézkedést.

A politikus azt akarja, hogy május 31-ig maradjon érvényben a rendkívüli jogrend, mondván: az új kabinetnek idő kell a jogszabályok átalakítására. Indoklása szerint legalább 160 olyan jogszabály van, amely a veszélyhelyzethez kötődik.

A fordulat azért figyelemre méltó, mert korábban még így nyilatkozott a veszélyhelyzetről:

Ezt a Tisza nem támogatja, és el is fogjuk törölni.”

Ezt is ajánljuk a témában

„Tankönyvi képmutatás” a Tiszánál

Gulyás Virág munkatársnőnk véleménycikkében a Tisza belső ellentmondásaira világított rá. Szerinte a párt saját logikájába ütközött bele az egyik legfontosabb közjogi méltóság betöltése kapcsán:

Tényleg lenyűgöző ez a morális éleslátás: sikerült megtalálni a »NER rohadt almáit«, gyűlölet kampányt húzni rájuk, majd ugyanazzal a lendülettel, széles mellkassal betolni egy országgyűlési elnök-jelöltet, aki marketing- és turisztikai háttérrel érkezik, milliárdos családból, amely már a rendszerváltás utáni privatizáció idején is kiváló érzékkel »pozicionálta magát«.”

Az írás szerint miközben a párt korábban a NER-es kötődéseket bírálta, Forsthoffer Ágnes személyében most egy olyan politikai szereplőt jelöl az Országgyűlés elnökének, akinek hátterében

villák Balatonfüreden, cégháló, állami támogatások”

is megjelennek. A publicisztika szerint a jelenség lényege:

nem az zavar benneteket, hogy valaki a rendszer része volt. Csak az, hogy nem a ti oldalatokon.”

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Most akkor Forsthoffer Ágnes nem NER-es? Villák Balatonfüreden, cégháló, állami támogatások...

Külön taps a megvezetett tiszásoknak.

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Bogdán
2026. április 21. 10:00
Ki is kell hagyni minket a korrupcióból. Eddig nem voltunk, és bízom benne, hogy nem is leszünk korruptok, mint Ukrajna!
Válasz erre
0
0
morcos
2026. április 21. 09:34
Pontosan hol készült a kép? Ki szereti Bachot, a Johann Sebastiánt? Én szeretem, de sajnos nem játssza a Petőfi. Nekem ezért nehéz ez az időszak. Remélem, sokaknak ragyog már a boldogságkék! A gyerekek is olyat szeretnének! De csak ez a pusztulat van, aszály, invazív emlősök, ízelt lábúak, puhatestűek. Szegény gyerekek! Hiába zöldített az EU, mégis jön a fekete eső.
Válasz erre
0
0
morcos
2026. április 21. 09:28
A svájciak inkább foglalkozzanak Jacques Baud-val! Mi van vele, hol él, Svájcban vagy Franciaoszágban? Felőlem ide is jöhet, segítene megérteni a Kelet-Ukrajnai frontot.
Válasz erre
0
0
morcos
2026. április 21. 09:22
Hogy-hogy stílusosan gratulált? Kinek a stílusában? Youtube-on nincs rajta?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!