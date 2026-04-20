„Danke, Viktor Orbán” – Svájcban megismételték, hogy hazugság volt a Magyarországról terjedő pletyka

Svájcból figyelmeztettek: Nyugat-Európában végig hazudtak Orbán Viktorról
Hiába aggódtak, ő bizonyult demokratikusabbnak.
A Die Weltwoche publicistája szerint a választások megmutatták, hogy Magyarországon erős a demokrácia és nincs diktatúra, Magyar Péter valódi programját viszont még homályosnak tartja.
A Die Weltwoche Danke, Viktor Orbán című véleménycikke szerint Orbán Viktor választási veresége nem egy „diktátor” bukása, hanem a magyar demokrácia erejének bizonyítéka.
A szerző kiemeli, hogy
Orbán stílusosan gratulált ellenfelének, Magyar Péternek, és példásan vonult vissza az ellenzékbe, továbbá méltatja külpolitikai súlyát és elvszerűségét.
Magyar Pétert karrierista új szereplőként mutatja be, akinek sikerét főként az Orbán elleni protestszavazatoknak tulajdonítja; valódi programját még homályosnak tartja.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.