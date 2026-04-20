demokrácia die weltwoche magyarország svájc Magyar Péter orbán viktor

„Danke, Viktor Orbán” – Svájcban megismételték, hogy hazugság volt a Magyarországról terjedő pletyka

2026. április 20. 10:27

A Die Weltwoche publicistája szerint a választások megmutatták, hogy Magyarországon erős a demokrácia és nincs diktatúra, Magyar Péter valódi programját viszont még homályosnak tartja.

null

A Die Weltwoche Danke, Viktor Orbán című véleménycikke szerint Orbán Viktor választási veresége nem egy „diktátor” bukása, hanem a magyar demokrácia erejének bizonyítéka.

A szerző kiemeli, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Orbán stílusosan gratulált ellenfelének, Magyar Péternek, és példásan vonult vissza az ellenzékbe, továbbá méltatja külpolitikai súlyát és elvszerűségét.

Magyar Pétert karrierista új szereplőként mutatja be, akinek sikerét főként az Orbán elleni protestszavazatoknak tulajdonítja; valódi programját még homályosnak tartja.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2026. április 20. 11:46
Ezekkől az UTÓLAGOS felismerésekkel, rádöbbenésekkel (bruhahaha), kivagyunk az összes vizekből. Mindenki kenheti a hajára, mint a bocskoros román az avas vajat...
szim-patikus
2026. április 20. 11:15
Még nála is hízottabb svájci bankbetétje miatt lehet. (érdemse volna orbán csülkeire nézni)
akitiosz
2026. április 20. 11:14
Valahogyan előre sejtettem, hogy ez nem a svájciak véleménye lesz, hanem csak "die Weltwoche publicistája szerint".
csalodtamafideszben
2026. április 20. 10:47
A svájci bankároknak és spekulánsoknak hiányozni fog Luxus Viktor. A magyar embereknek nem. Vigyétek.
