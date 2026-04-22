Szerzőink
04. 22.
tisza párt geszti péter Magyar Péter impex

Sokan ringatják magukat abban a naiv hitben, hogy létezik egy harmadik, „szakértői” réteg

2026. április 22. 07:58

A Tisza Párt kénytelen-kelletlen újrahasznosította az egykori MSZP–SZDSZ-háttérországot, köztük Geszti Pétert.

Kötter Tamás
„Az impexek kora. Sokan ringatják magukat abban a naiv hitben – vagy csupán saját választásukat igazolják –, hogy létezik egy harmadik, »szakértői« réteg. Egy olyan kör, amely független a Fidesz képviselte nemzeti-patrióta oldaltól és az általam csak Gyurcsány–Bajnai-korszakként hivatkozott időszak rémalakjaitól is; s amelynek a keze »tiszta«.

De ilyen réteg nincs. A sértődött ex-fideszes magon, valamint a hirdetések útján, gyorsított castingon kiválasztott országgyűlési képviselőjelölteken túl a Tisza Párt kénytelen-kelletlen újrahasznosította az egykori MSZP–SZDSZ-háttérországot is. Köztük azt a Geszti Pétert, akinek – Mező Gábor kutatásaiból ismert – családi háttere egyenes utat jelölt ki a mindenkori »nemzetközi párt« pincesötétben megbúvó, a hatalom fülébe sugdosó köreibe. (…)

Tudjuk jól: az impexek még mai szemmel nézve is hatalmas, ezermilliárdokban mérhető nemzeti vagyont lapátoltak ki az országból. Ez közvetlenül hozzájárult a Kádár-rendszer által felhalmozott, majd ránk örökített államadóssághoz, végső soron pedig az ország morális és gazdasági kiürüléséhez.”

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Box Hill
2026. április 22. 09:57
Szakértői réteg csak egy létezik. Azokból áll, akik tudnak.
londonbaby
2026. április 22. 09:53
TETVES ÁVH-s unoka ez a balos libsi gané is !!! jött a tokmány orrával a pénz szagra..
masikhozzaszolo
2026. április 22. 09:21
Itt vannak megint a Tölgyesi, a Kis János, meg a már nem itt levők, csak a szellemük, Heller Ágnes, TGM, Konrád, stb. Ezek mindig csak botok voltak, a pedált soha nem hajtották. Semmiféle tisztséget, munkát, választási megmérettetést nem vállaltak. Orbán megfogta a talicskát, takarította az istállót, indult a választáson, sőt nezetközi TIR talicskákat is tolt. És közben ő is használta a fejét. Elvesztett ő már válastást, 2202-ben 2006-ban és most. Most a döntőt vesztette el. A Fradi kiesett a 3. osztályból. Vagy a 8.-ból, nem tudom, én még nyolcról tudok az általánosban. Attól még focizzon. Hogy nem profi, hanem tömegsport? Hát majd szerez tömeget.
nyugalom
2026. április 22. 09:20
Osszejöttek!
