Impexes világból érkezett Magyar Péter új barátja
Kapitány István útja az impexektől vezetett a Shellig. Tavaly tavaszi kiugrása után nem is annyira meglepő, hogy a Tisza-vezér mellett tűnt fel.
A Tisza Párt kénytelen-kelletlen újrahasznosította az egykori MSZP–SZDSZ-háttérországot, köztük Geszti Pétert.
„Az impexek kora. Sokan ringatják magukat abban a naiv hitben – vagy csupán saját választásukat igazolják –, hogy létezik egy harmadik, »szakértői« réteg. Egy olyan kör, amely független a Fidesz képviselte nemzeti-patrióta oldaltól és az általam csak Gyurcsány–Bajnai-korszakként hivatkozott időszak rémalakjaitól is; s amelynek a keze »tiszta«.
De ilyen réteg nincs. A sértődött ex-fideszes magon, valamint a hirdetések útján, gyorsított castingon kiválasztott országgyűlési képviselőjelölteken túl a Tisza Párt kénytelen-kelletlen újrahasznosította az egykori MSZP–SZDSZ-háttérországot is. Köztük azt a Geszti Pétert, akinek – Mező Gábor kutatásaiból ismert – családi háttere egyenes utat jelölt ki a mindenkori »nemzetközi párt« pincesötétben megbúvó, a hatalom fülébe sugdosó köreibe. (…)
Tudjuk jól: az impexek még mai szemmel nézve is hatalmas, ezermilliárdokban mérhető nemzeti vagyont lapátoltak ki az országból. Ez közvetlenül hozzájárult a Kádár-rendszer által felhalmozott, majd ránk örökített államadóssághoz, végső soron pedig az ország morális és gazdasági kiürüléséhez.”
