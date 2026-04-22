04. 22.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

geszti péter oláh gergő népszava Magyar Péter orbán viktor

Geszti Péter akcióba lendült, már Magyarék kávézni is hívták

2026. április 22. 05:49

Orbán Viktor mellé bűn állni, de ha valaki Magyar Péter mellé áll, az már hiteles.

Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A mindig független és mindig objektív Geszti Péter már elkezdte a helyezkedést. Az egykori SZDSZ-es kínrímgyáros úgy érzi, most eljött a szabadság.

A Népszava meglehetősen szervilisre sikerült propagandainterjút készített a saját állítása szerint elnyomott reklámszakember, dalszerzővel, amelyben Geszti kiventillálta magából, hogy micsoda sérelmek érték a NER alatt. De most végre jön a megtisztulás és a szakmai munka fog számítani.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Elmesélte, hogy már kávézni is hívták valakik a kormány környékéről. Ebben nincs is semmi meglepő, azonban az általa használt kioktató, lekezelő stílus már bizony vérlázító volt.

Az interjú legpimaszabb része ugyanis az volt, amikor az Orbán-gyűlölő Geszti rezzenéstelen arccal elmesélte, hogy miként oktatta ki a függetlenség fontosságáról az egykori x-faktoros mentoráltját, Oláh Gergőt, aki kiállt a kormány mellett a kampány során.

»Egykori mentoráltam, Oláh Gergő az utolsó fél évben beleállt a NER-propagandába. Beszéltünk telefonon, leveleztünk, felhívtam a figyelmét, hogy vigyáznia kell a hitelességére, függetlenségére, mert egy művésznek az az egyik legfontosabb értéke.«

Tehát az úgy van akkor Geszti szerint, hogy a függetlenség és a hitelesség nagyon fontos, Orbán Viktor mellé ezért bűn állni, de ha történetesen valaki Magyar Péter mellé áll, az viszont már hiteles.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Geszti Péter Facebook-oldala

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
catalina11
2026. április 22. 06:57
»Egykori mentoráltam, Oláh Gergő az utolsó fél évben beleállt a NER-propagandába. Beszéltünk telefonon, leveleztünk, felhívtam a figyelmét, hogy vigyáznia kell a hitelességére, függetlenségére, mert egy művésznek az az egyik legfontosabb értéke.« Tehát az úgy van akkor Geszti szerint, hogy a függetlenség és a hitelesség nagyon fontos, Orbán Viktor mellé ezért bűn állni, de ha történetesen valaki Magyar Péter mellé áll, az viszont már hiteles.” Libsi.
Majdmegmondom
2026. április 22. 06:41
Jaja, ilyenkor előkerülnek a partizánok a gyors meggazdagodás reményében, hiszen nem lehetnek biztosak abban, hogy ez a szégyenletes éra meddig tart ki. egy év, vagy négy???
states-2
2026. április 22. 06:36
Nagyon jól megy nekünk itt a jobboldalon, ha már Geszti hova áll-nak is hírértéke van.
londonbaby
2026. április 22. 06:26
rohadt tetves balos zsidó jöttök elő a pénzszagra ??? nyomorult tetves ÁVÓS UNOKA !!!!
