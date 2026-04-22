Geszti Péter megint átlépte a határt: a határmenti terrorkísérlet kapcsán is megpróbált „humorizálni”
Nem kizárt, hogy ezúttal csúnyán mellényúlt a kormánykritikus zenész.
Orbán Viktor mellé bűn állni, de ha valaki Magyar Péter mellé áll, az már hiteles.
„A mindig független és mindig objektív Geszti Péter már elkezdte a helyezkedést. Az egykori SZDSZ-es kínrímgyáros úgy érzi, most eljött a szabadság.
A Népszava meglehetősen szervilisre sikerült propagandainterjút készített a saját állítása szerint elnyomott reklámszakember, dalszerzővel, amelyben Geszti kiventillálta magából, hogy micsoda sérelmek érték a NER alatt. De most végre jön a megtisztulás és a szakmai munka fog számítani.
Elmesélte, hogy már kávézni is hívták valakik a kormány környékéről. Ebben nincs is semmi meglepő, azonban az általa használt kioktató, lekezelő stílus már bizony vérlázító volt.
Az interjú legpimaszabb része ugyanis az volt, amikor az Orbán-gyűlölő Geszti rezzenéstelen arccal elmesélte, hogy miként oktatta ki a függetlenség fontosságáról az egykori x-faktoros mentoráltját, Oláh Gergőt, aki kiállt a kormány mellett a kampány során.
»Egykori mentoráltam, Oláh Gergő az utolsó fél évben beleállt a NER-propagandába. Beszéltünk telefonon, leveleztünk, felhívtam a figyelmét, hogy vigyáznia kell a hitelességére, függetlenségére, mert egy művésznek az az egyik legfontosabb értéke.«
Tehát az úgy van akkor Geszti szerint, hogy a függetlenség és a hitelesség nagyon fontos, Orbán Viktor mellé ezért bűn állni, de ha történetesen valaki Magyar Péter mellé áll, az viszont már hiteles.”
Nem kizárt, hogy ezúttal csúnyán mellényúlt a kormánykritikus zenész.
Nyitókép: Geszti Péter Facebook-oldala