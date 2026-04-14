Sokakat érinthet: fontos határidő jár le pénteken az otthonfelújítási programban

Pénteken felfüggesztik az otthonfelújítási program kérelmeinek befogadását Budapesten és több fejlett régióban, miután a rendelkezésre álló uniós keret a vártnál gyorsabban kimerült. Az érintett térségekben – a főváros mellett Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Zala, Vas, valamint Győr-Moson-Sopron vármegyében – az ingatlantulajdonosok még április 17-én, pénteken a bankfiókok zárásáig nyújthatják be kérelmeiket – írja a Népszava a palyazat.gov.hu oldalon kedd délután közzétett hivatalos tájékoztató alapján.

A program keretében összesen akár 10 millió forint támogatás érhető el: ebből 5 millió forint vissza nem térítendő forrás, további 5 millió forint pedig kamatmentes hitel, amennyiben a beruházás legalább 30 százalékos energiamegtakarítást eredményez. A konstrukció célja az ingatlanok energiahatékonyságának javítása, különösen szigetelési, nyílászáró-csere és fűtéskorszerűsítési beruházások révén.