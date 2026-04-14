Sokakat érinthet: fontos határidő jár le pénteken az otthonfelújítási programban

A rendelkezésre álló uniós keret a vártnál gyorsabban kimerült.
Pénteken felfüggesztik az otthonfelújítási program kérelmeinek befogadását Budapesten és több fejlett régióban, miután a rendelkezésre álló uniós keret a vártnál gyorsabban kimerült. Az érintett térségekben – a főváros mellett Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Zala, Vas, valamint Győr-Moson-Sopron vármegyében – az ingatlantulajdonosok még április 17-én, pénteken a bankfiókok zárásáig nyújthatják be kérelmeiket – írja a Népszava a palyazat.gov.hu oldalon kedd délután közzétett hivatalos tájékoztató alapján.
A program keretében összesen akár 10 millió forint támogatás érhető el: ebből 5 millió forint vissza nem térítendő forrás, további 5 millió forint pedig kamatmentes hitel, amennyiben a beruházás legalább 30 százalékos energiamegtakarítást eredményez. A konstrukció célja az ingatlanok energiahatékonyságának javítása, különösen szigetelési, nyílászáró-csere és fűtéskorszerűsítési beruházások révén.
A program iránt az utóbbi időszakban látványosan megnőtt az érdeklődés, ami jelentősen felgyorsította a keret felhasználását. Szakértők szerint a fokozott igénylési kedvet részben a szabályozási és politikai bizonytalanságokkal kapcsolatos várakozások is erősítették, így sokan igyekeztek mielőbb benyújtani pályázatukat.
Miközben a fejlettebb régiókban a források kimerülése miatt lezárul a lehetőség, a kevésbé fejlett térségekben – eltérő uniós keretösszegek miatt – a támogatási program továbbra is elérhető marad. A pontos további feltételek és a rendelkezésre álló keret mértéke azonban ezekben az esetekben egyelőre nem ismert.
