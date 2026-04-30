Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Vajon természetes jelenségről van szó, vagy tudatosan alakított narratíváról?
„Valamivel több mint két héttel ezelőtt az országgyűlési választásokon rekord részvétel mellett a választók a kormányváltás mellett döntöttek. A témában Székely János, az MKPK elnöke elsőként a 777-en írta le véleményét, többek között önvizsgálatot ajánlva az Egyház számára. De hogyan vélekedik az Egyház és a politika mindenkori és különösen mostani kapcsolatáról az a püspök, aki tíz évig vezette az MKPK-t? A 777 Podcast vendége Veres András győri megyéspüspök, akivel számtalan eddig kibeszéletlen kérdést átbeszéltünk.
(...) Arról, hogy az Egyház és az állam túl közel került volna egymáshoz:
Ez ellen mindig tiltakoztam és most is tiltakozom, mert nem történt így. Ezt a társadalmi véleményt egyes politikai szereplők igyekeztek az Egyházra ráhúzni, azzal a törekvéssel, hogy ha sokszor elmondják, akkor sokan el is fogják hinni, hogy ez így volt. Soha senki tőlem, tőlünk nem várt el semmit azért, hogy milyen módon viszonyuljanak hozzánk. Aki ennek az ellenkezőjét állítja az vagy nem ismeri az események menetét vagy pedig tudatosan torzítani akar a dolgokon és valótlant állít.
Előfordult-e, hogy politikusok egyházi ügyekben nyomást gyakoroltak, szívességet kértek:
Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy sem elnöki minőségemben, sem egyházmegyei kormányzó minőségemben ilyen kísértés nem ért és nem is engedtem volna neki.”
