04. 30.
csütörtök
egyház Veres András politika

Soha, senki nem gyakorolt rám politikai nyomást

2026. április 30. 18:13

Ez ellen mindig tiltakoztam és most is tiltakozom, mert nem történt így.

2026. április 30. 18:13
null
Veres András
777

„Valamivel több mint két héttel ezelőtt az országgyűlési választásokon rekord részvétel mellett a választók a kormányváltás mellett döntöttek. A témában Székely János, az MKPK elnöke elsőként a 777-en írta le véleményét, többek között önvizsgálatot ajánlva az Egyház számára. De hogyan vélekedik az Egyház és a politika mindenkori és különösen mostani kapcsolatáról az a püspök, aki tíz évig vezette az MKPK-t? A 777 Podcast vendége Veres András győri megyéspüspök, akivel számtalan eddig kibeszéletlen kérdést átbeszéltünk.

(...) Arról, hogy az Egyház és az állam túl közel került volna egymáshoz:

Ez ellen mindig tiltakoztam és most is tiltakozom, mert nem történt így. Ezt a társadalmi véleményt egyes politikai szereplők igyekeztek az Egyházra ráhúzni, azzal a törekvéssel, hogy ha sokszor elmondják, akkor sokan el is fogják hinni, hogy ez így volt. Soha senki tőlem, tőlünk nem várt el semmit azért, hogy milyen módon viszonyuljanak hozzánk. Aki ennek az ellenkezőjét állítja az vagy nem ismeri az események menetét vagy pedig tudatosan torzítani akar a dolgokon és valótlant állít.

Előfordult-e, hogy politikusok egyházi ügyekben nyomást gyakoroltak, szívességet kértek:

Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy sem elnöki minőségemben, sem egyházmegyei kormányzó minőségemben ilyen kísértés nem ért és nem is engedtem volna neki.”

Nyitókép: Youtube / Képernyőfotó

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
google-2
2026. április 30. 19:02
A Válasz Online podcastjében Hodász coach ezen nagyon jól szórakozik. Ő tudja, hogy leszólnak, de ha nem szólnak le, akkor idomulnak a papok amúgy is, és ha ez sem, akkor mindezt Hodász ,megelőzésképpen’ állítja. Jó a műsor, de nem lehetne hagyni az egyházat, hogy Jézus igéjét hirdesse inkább? Most a híveket fidesztelenítenék, de nem tudom, miért. Mindenkinek tiszásnak kellene lennie? Tényleg állampárt épül?!
mihint
2026. április 30. 18:40
Egyáltalán nem gondoltuk, OSB, hogy majd egyházi hatalommal fonódunk össze. Ott, messze oadaát, valami egészen mást képzelnek rólunk. Tehetik, ámde ezáltal ez nem mérvadó. Mondhattam volna egyszerűbben is.
sensuscommunis
2026. április 30. 18:26
Petíciót lehet aláírni a CITIZENGO internetes oldalán,amelyben kérjük SULYOK TAMÁST,Magyarország köztársasági elnökét,hogy tartson ki a hivatalában. Írjuk alá,támogassuk őt ! Védjük az ALKOTMÁNYOS RENDET ! Osszuk meg a hirt !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!