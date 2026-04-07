schiffer andrás Demokratikus Koalíció (DK) lamperth mónika Tisza Párt bárándy péter Lendvai Ildikó Magyar Péter hont andrás

Schiffer András teljesen kiakadt: a gyurcsányi baloldal állt ki a Tisza Párt és Magyar Péter mellett

2026. április 07. 09:00

Az ügyvéd reagált a régi brancs elvtársainak Magyar Péter melletti hitvallására: szerinte valójában csak a korábbi pozícióikat akarják visszaszerezni.

Hont András után Schiffer András is megnyilvánult azzal a fejleménnyel kapcsolatban, hogy a gyurcsányi baloldal egykori figurái kiálltak Magyar Péter mellett és visszalépésre szólították fel a Demokratikus Koalíciót és Hiller Istvánt.

„Hitelesítsétek saját példátokkal a baloldal rendszerváltó elkötelezettségét!” – üzente Balogh József, 

Bárándy Péter, Botka Lajosné, Csabai Lászlóné, Göncz Kinga, Gőgös Zoltán, Juhász Ferenc, Katona Tamás, Lamperth Mónika, Lendvai Ildikó, 

Pál Béla, Szabó Imre, Vastagh Pál, Varga Zoltán.

„Akkor ezt most fordítsuk le magyarra! A régi nómenklatúra utóvédjei és egykori társutasai szólítják fel visszalépésre a Demokratikus Koalíciót és Hiller Istvánt. Merthogy

 ezek sohasem voltak baloldaliak és ma sem azok. Három megszorító csomagot szabadítottak az országra

 és megnyomták a gombot 2007 decemberében a társadalombiztosítás privatizációjára” – írja Schiffer.

Hozzáteszi: 

„Az aláírók a hegemón osztálypozícióikat védték a kilencvenes években is és most is a globális nagytőke rezidenseitől várják hegemón osztálypozícióik restaurálását.

Ennek az utódpárti bagázsnak komoly teljesítménye van abban, hogy ma baloldalra csak ott lehet szavazni, ahol versenyben vannak a SZOLIDARITÁS-Munkáspárt jelöltjei.”

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Az igazi bomba viszont csak ma robbant

Nem is tudom, hogy lehet elviselni, hogy Csabai Lászlóné expolgármester vagy Szabó Imre (?) exminiszter neheztel valakire.

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

 

Összesen 47 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Galsó Atya
2026. április 07. 17:39
Mondjuk a Schiffer baloldalisaga is akkor lenne leginkább hiteles, ha mindazt amit mond hegesztő pisztollyal a kezében és hegesztő szemüveggel a fején mondaná...
patikus-3
2026. április 07. 11:54 Szerkesztve
Sifi jólmegaszondja. De mire föl? Mi lett a meseszerű csodával, az LMP-vel, amit ő álmodott meg? Lehet más a politika, valóban? Indulásul kitermelte az ál-baloldali széltolókat, Karácsony Gergelyt, Jávort Benedeket magából, akik az első adandó alkalommal le is léptek. De jött Szabó Timi, a drága, szintén az LMP-ből. Mindez semmi, mert következett Hadházy Ákos és Szél Berni pártelnöksége. Micsoda erős alakulat! Sifi, pancser voltál, ezek meg kicsináltak. Aztán mint egy sértődött gróf, vetted a kalapod. Abszolút csőd a politikai pályafutásod, de Orbán Viktor napernyője alá bújva még mindig a baloldalról osztogatod az észt. Hol vagytok ti attol? Gyurcsány Ferkó nem mástól, mint Tony Blair-től, a baloldal renegátjától, tanulta az „igazi baloldaliságot”, hehehe. De hol van a magyar Jeremy Corbin, Sifi? A tényleges kékgalléros politikus Magyarországról? Sehol! A Munkáspártot emlegeted, Sifi, az őskövületet? Az az igazság, hogy megfutottál a föladattól, mert te lehettél volna az.
ben2
2026. április 07. 11:28
@Picnic Niki 2026. április 07. 10:17 "Oroszország-kutató nyíltan bírálta a Fidesz-kormány oroszbarátságát" Ebből lehet tudni, hogy nem kutató, hanem csak a szokásos tisza aktivista. Egy kutató -aki tiszteli a tényeket - ugyanis pontosan tudja, hogy a Fidesz-kormány nem oroszbarát, hanem semleges. Magyarország kapcsolata Oroszországgal nem ideológiai, hanem üzleti. Értsd: a ruszkikkal ugyanúgy bizniszel, mint az EU-val, USA-val, Kínával és mindenkivel, akivel lehet.
Bastyaelvtars
2026. április 07. 11:11
google-2 A kommunisták szeressék?:)) A tavaszi szél doku filmet magyar peterrol 2 nap alatt 3,3 millióan nézték meg a youtube on, 130 ezren moziban. Egy dokumentumfilmet ! Ma Ráckevén tart orszagjarast. Ráckeve nem éppen egy metropolis de hogy hétköznap reggel 7kor tömegek mentek ki meghallgatni az vmi elkepesztő. Gondolom mindenki kommunista volt, ugye?:))
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!