Schiffer András teljesen kiakadt: a gyurcsányi baloldal állt ki a Tisza Párt és Magyar Péter mellett

Az ügyvéd reagált a régi brancs elvtársainak Magyar Péter melletti hitvallására: szerinte valójában csak a korábbi pozícióikat akarják visszaszerezni.
Hont András után Schiffer András is megnyilvánult azzal a fejleménnyel kapcsolatban, hogy a gyurcsányi baloldal egykori figurái kiálltak Magyar Péter mellett és visszalépésre szólították fel a Demokratikus Koalíciót és Hiller Istvánt.
„Hitelesítsétek saját példátokkal a baloldal rendszerváltó elkötelezettségét!” – üzente Balogh József,
Bárándy Péter, Botka Lajosné, Csabai Lászlóné, Göncz Kinga, Gőgös Zoltán, Juhász Ferenc, Katona Tamás, Lamperth Mónika, Lendvai Ildikó,
Pál Béla, Szabó Imre, Vastagh Pál, Varga Zoltán.
„Akkor ezt most fordítsuk le magyarra! A régi nómenklatúra utóvédjei és egykori társutasai szólítják fel visszalépésre a Demokratikus Koalíciót és Hiller Istvánt. Merthogy
ezek sohasem voltak baloldaliak és ma sem azok. Három megszorító csomagot szabadítottak az országra
és megnyomták a gombot 2007 decemberében a társadalombiztosítás privatizációjára” – írja Schiffer.
Hozzáteszi:
„Az aláírók a hegemón osztálypozícióikat védték a kilencvenes években is és most is a globális nagytőke rezidenseitől várják hegemón osztálypozícióik restaurálását.
Ennek az utódpárti bagázsnak komoly teljesítménye van abban, hogy ma baloldalra csak ott lehet szavazni, ahol versenyben vannak a SZOLIDARITÁS-Munkáspárt jelöltjei.”
