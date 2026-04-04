Rubint Réka elárulta: Orbán Viktort fogja támogatni – azt is megindokolta, miért (VIDEÓ)

Ukrán gabona: megint elárulná az európai gazdákat Brüsszel
Létrejöhetne egy újabb gabonamegállapodás. Az Európai Uniónak úgy tűnik fontosabb az ukrán gabona európai importja, mint a saját gazdái.
Nem lesz kolbászból a kerítés.
„Látom, hogy az elmúlt 16 évben jól élő, biztonságban élő emberek hogyan osztják tovább a miniszterelnök elleni posztokat, hozzászólásokat, mert ők jobbat és többet szeretnének, mint ami most van” – kezdi videóját Rubint Réka.
Az aerobic edző elmondja, ezek az emberek olyan családi támogatásokhoz jutnak hozzá, amik „Európát tekintve páratlanok”, és azt gondolják, hogy ha történik egy váltás, akkor „holnap reggel kolbászból fonják a kerítést is”.
„Abban az esetben, ha történik egy váltás, akkor a külföldről érkező támogatás nem itt fog Magyarországon landolni, hanem megy Ukrajnának, viszont cserébe fogyaszthatjuk a szennyezett ukrán gabonát vagy tankolhatunk ezer forintért.
És akkor mi fog történni? Az influenszerek mutogatják majd a középső ujjukat, hogy hát nem erről volt szó?”
– tette fel a kérdést az edző majd leszögezte, hogy Orbán Viktort fogja támogatni az április 12-ei választáson.
