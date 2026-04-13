Rendkívüli pillanatok: életet mentettek egy budapesti szavazókörben

A helyszínen tartózkodók összefogása mentette meg egy idős férfi életét egy fővárosi szavazókörben – számolt be róla közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.

A bejegyzés szerint a mintegy 70 év körüli férfi, aki a választási bizottság tagjaként tartózkodott a helyszínen, vasárnap minden előzmény nélkül eszméletét vesztette. A teremben tartózkodók azonnal a segítségére siettek, mentőt hívtak, majd a mentésirányító telefonos utasításai alapján megvizsgálták a légzését.