Rendkívüli pillanatok: életet mentettek egy budapesti szavazókörben

Sikeres újraélesztés történt.
A helyszínen tartózkodók összefogása mentette meg egy idős férfi életét egy fővárosi szavazókörben – számolt be róla közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.
A bejegyzés szerint a mintegy 70 év körüli férfi, aki a választási bizottság tagjaként tartózkodott a helyszínen, vasárnap minden előzmény nélkül eszméletét vesztette. A teremben tartózkodók azonnal a segítségére siettek, mentőt hívtak, majd a mentésirányító telefonos utasításai alapján megvizsgálták a légzését.
Mivel nem tapasztaltak életjeleket, két jelenlévő haladéktalanul megkezdte az újraélesztést, miközben a mentésirányítás folyamatosan segítette őket.
A mentőszolgálat értesítését követően, rövid időn belül két, a közelben szolgálatot teljesítő rendőr érkezett a helyszínre, akik átvették az újraélesztés folyamatát. Mindössze nyolc perccel később egy mentőegység is a helyszínre érkezett, amelynek szakértő tagjai azonnal kezükbe vették az újraélesztést.
A gyors és összehangolt beavatkozásnak köszönhetően az életmentés sikerrel járt: a férfit végül stabil állapotban szállították kórházba.
Öttől tíz évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik.
Nyitókép: Facebook / Országos mentőszolgalát
***