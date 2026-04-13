választási bizottság mentő szavazókör Budapest újraélesztés

Rendkívüli pillanatok: életet mentettek egy budapesti szavazókörben

2026. április 13. 21:23

Sikeres újraélesztés történt.

2026. április 13. 21:23
A helyszínen tartózkodók összefogása mentette meg egy idős férfi életét egy fővárosi szavazókörben – számolt be róla közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.

A bejegyzés szerint a mintegy 70 év körüli férfi, aki a választási bizottság tagjaként tartózkodott a helyszínen, vasárnap minden előzmény nélkül eszméletét vesztette. A teremben tartózkodók azonnal a segítségére siettek, mentőt hívtak, majd a mentésirányító telefonos utasításai alapján megvizsgálták a légzését. 

Mivel nem tapasztaltak életjeleket, két jelenlévő haladéktalanul megkezdte az újraélesztést, miközben a mentésirányítás folyamatosan segítette őket.

A mentőszolgálat értesítését követően, rövid időn belül két, a közelben szolgálatot teljesítő rendőr érkezett a helyszínre, akik átvették az újraélesztés folyamatát. Mindössze nyolc perccel később egy mentőegység is a helyszínre érkezett, amelynek szakértő tagjai azonnal kezükbe vették az újraélesztést.

A gyors és összehangolt beavatkozásnak köszönhetően az életmentés sikerrel járt: a férfit végül stabil állapotban szállították kórházba.

Nyitókép: Facebook / Országos mentőszolgalát

