ktm nemzeti választási iroda választás

Rendkívüli nyitvatartásokra számíthatunk a vasárnapi választások miatt

2026. április 07. 17:49

Mutatjuk a részleteket!

null

Nyitva tart a legtöbb kormányablak az országgyűlési választás hétvégéjén, április 11-én szombaton, valamint 12-én vasárnap. Ezeken a napokon kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre és lakcímkártya pótlására lesz lehetőség, fontos, hogy az érintett napokon kizárólag bankkártyával lehet a felmerülő díjakat megfizetni – közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a rendkívüli hétvégi nyitvatartás célja, hogy minél többen élhessenek szavazati jogukkal, így azok se maradjanak ki a voksolásból, akik csak az utolsó pillanatban, akár a szavazás napján eszmélnek rá, hogy kulcsfontosságú okmányaik lejártak vagy elvesztek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

A kormányablakok – néhány kivétellel – országszerte április 11-én, szombaton 8 és 16, a választás napján, vasárnap pedig 7 és 19 óra között tartanak nyitva – jelezték.

Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a bejelentést

Felhívták a figyelmet arra, hogy aki még a választás előtt változtatna lakócímet, nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a bejelentést, akinek az új lakcímét április 10-én, pénteken 9 óra előtt rögzíti a kormányablak a nyilvántartásban, már az új lakóhelyén veszi nyilvántartásba a Nemzeti Választási Iroda, így ott tud majd szavazni.

Hozzátették, hogy péntek 9 óra után történő lakcímváltozás esetén a korábbi cím szerinti szavazókörben lehet voksolni. Közölték azt is, hogy a szavazáshoz érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú jogosítvány szükséges, a lakcímkártya nem feltétele a szavazásnak.

Ha a választás hétvégéjén valakinek semmilyen érvényes személyazonosító igazolványa sincs, a kormányablakban ideiglenes személyi igazolványt kérhet, amivel lehetséges a szavazás – hangsúlyozták. A hétvégi nyitvatartás ideje alatt az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésére kizárólag bankkártyával lesz lehetőség – emelték ki. Azt kérték, hogy az ügyintézés előtt mindenki tájékozódjon a kormanyhivatalok.hu honlapon a nyitva tartó kormányablakokról.

Nyitókép (illusztráció): MTI/Szigetváry Zsolt

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

