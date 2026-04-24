Ft
Ft
18°C
5°C
Ft
Ft
18°C
5°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
kacsoh dániel gulyás gergely reakció orbán viktor

Őszinte számvetés a távozó kancelláriaminiszterrel | REAKCIÓ Gulyás Gergellyel (VIDEÓ)

2026. április 24. 17:33

„NER-hard”-nak nevezte a Magyar Péter-féle új többséget Gulyás Gergely a Reakció friss részében. A leköszönő kancelláriaminiszterrel Kacsoh Dániel beszélgetett a választási vereség utáni első napokról, a kormányzati átadás-átvétel folyamatáról és a magyar jobboldal jövőjéről.

null

Nem okozott volna nagy meglepetést Gulyás Gergelynek a szoros választási eredmény – a szoros győzelem vagy a szoros vereség sem –, azonban ez a jelentős Tisza-többség nem szerepelt „az elképzelései között” – mondta el a Reakcióban a kancelláriaminiszter. 

Kacsoh Dániel kérdésére elismerte, hogy a Fidesz belső mérései kudarcot vallottak. „Azt hiszem, hiba lenne nem elismerni, hogy a Medián pontos volt” – jelentette ki, hozzátéve: 

nagyon sok olyan szavazó megjelent most az urnáknál, aki korábban nem, és őket nem tudták pontosan bemérni a jobboldalon.

A leköszönő miniszter szerint a Fidesz-KDNP egyik legfontosabb feladata az „ellenzéki létbe” való visszaszokás, ami már nagyban különbözik a 2002-es állapottól, hiszen most nem 4, hanem 16 évnyi kormányzás után következett be. Kifejtette: a Fidesz intézményesült háttere ezzel megszűnik, ezért mozgalmi jellegű politizálásra kell áttérni. Gulyás Gergely elismerte, hogy a

választók jelentős része egyszerűen belefáradt a folytonosságba és 16 év után arra jutottak, hogy „mindegy is, hogy ki jön és milyen formában, de változás kell”.

A Fidesz belső megújulásáról szólva megerősítette, hogy a közeli napokban a frakciót, a mandátumhoz jutók képviselők listáját jelentősen átalakítják. Azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor marad-e a pártelnök, Gulyás Gergely leszögezte: „ahhoz, hogy ezt a tábort egyben tartsuk, ahhoz Orbán Viktorra feltétlenül szükség van.”

A küszöbön álló ellenzéki munkára áttérve azt mondta: a Fidesz álláspontja az, hogy

 az ellenzék nem lehet az ország ellenzéke,

vagyis megmutatják, „hogy lehet egy országnak normális ellenzéke is.”

Gulyás Gergely beszélt a kormányzati munka átadásáról is, amely jelenleg is rendben zajlik. „Nem választhatjuk meg az utódunkat, úgyhogy aki érkezik, annak kell átadni a minisztériumunkat” – mondta. 

A Magyar Péter mögött felsorakozó tisztségviselők személyéből és az eddigiekből Gulyás arra következtet: 

az új tiszás többség „nem egy NER-light, hanem egy NER-hard inkább.”

Az őszinte, számadó hangvételű beszélgetésben a kancelláriaminiszter beszélt utódjáról, Ruff Bálintról, a Fidesz választási vereségének okairól – hogy a gazdasági recesszió, a háborús pszichózis vagy a kormányzati stílus okozhatta-e azt –, de szóba kerül az is, mennyire vehető komolyan a Magyar által meghirdetett „Út a börtönbe”-program.

A teljes beszélgetés a Mandiner YouTube-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Mandiner

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2026. április 24. 18:50
Maradjunk annyiban, hogy ezt jól elcsesztétek, kedves Gergely.
Válasz erre
0
0
gyaloggos
2026. április 24. 18:48
MINT FAGYLALT a TŰZŐ NAPON, úgy elolvad a FIDESZ szavazótábora!
Válasz erre
0
0
monostori
2026. április 24. 18:47
belefáradt a folytonosságba Persze, ahogy azt Móricka elképzeli. Nem hibáztunk mi semmit, csak már túl sokáig voltunk jók.
Válasz erre
0
1
Bi Tang Tomee
•••
2026. április 24. 17:57 Szerkesztve
Nem tudom, hogy mi az a normális ellenzék, de a választás és így egy ország sorsát mindig a tudatlan, befolyásolható alattvalók döntik el. Láttuk, hogy az elit is befolyásolható, de ők kevesebben vannak. Ez azt jelenti, hogy nem elsősőrban normális, hanem hatékony ellenzékre van szükség. A Meta meg a hasonló agymosodák, a zeneipar, meg az inluenszerek elkötelezettsége nyilvánvaló. Az emberek 0-24 ezen lógnak... úgyhogy kérdés, hogy hogyan fog ez működni. De innen lesz szép győzni.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!