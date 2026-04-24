Őszinte számvetés a távozó kancelláriaminiszterrel | REAKCIÓ Gulyás Gergellyel (VIDEÓ)

Így még nem nézett ki magyar kormány – de vajon kié lesz a valódi hatalom?
Rengeteg a kérdés a hamarosan hivatalba lépő kabinet kapcsán. Megnéztük milyen modellek voltak eddig Magyarországon.
„NER-hard”-nak nevezte a Magyar Péter-féle új többséget Gulyás Gergely a Reakció friss részében. A leköszönő kancelláriaminiszterrel Kacsoh Dániel beszélgetett a választási vereség utáni első napokról, a kormányzati átadás-átvétel folyamatáról és a magyar jobboldal jövőjéről.
Nem okozott volna nagy meglepetést Gulyás Gergelynek a szoros választási eredmény – a szoros győzelem vagy a szoros vereség sem –, azonban ez a jelentős Tisza-többség nem szerepelt „az elképzelései között” – mondta el a Reakcióban a kancelláriaminiszter.
Kacsoh Dániel kérdésére elismerte, hogy a Fidesz belső mérései kudarcot vallottak. „Azt hiszem, hiba lenne nem elismerni, hogy a Medián pontos volt” – jelentette ki, hozzátéve:
nagyon sok olyan szavazó megjelent most az urnáknál, aki korábban nem, és őket nem tudták pontosan bemérni a jobboldalon.
A leköszönő miniszter szerint a Fidesz-KDNP egyik legfontosabb feladata az „ellenzéki létbe” való visszaszokás, ami már nagyban különbözik a 2002-es állapottól, hiszen most nem 4, hanem 16 évnyi kormányzás után következett be. Kifejtette: a Fidesz intézményesült háttere ezzel megszűnik, ezért mozgalmi jellegű politizálásra kell áttérni. Gulyás Gergely elismerte, hogy a
választók jelentős része egyszerűen belefáradt a folytonosságba és 16 év után arra jutottak, hogy „mindegy is, hogy ki jön és milyen formában, de változás kell”.
A Fidesz belső megújulásáról szólva megerősítette, hogy a közeli napokban a frakciót, a mandátumhoz jutók képviselők listáját jelentősen átalakítják. Azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor marad-e a pártelnök, Gulyás Gergely leszögezte: „ahhoz, hogy ezt a tábort egyben tartsuk, ahhoz Orbán Viktorra feltétlenül szükség van.”
A küszöbön álló ellenzéki munkára áttérve azt mondta: a Fidesz álláspontja az, hogy
az ellenzék nem lehet az ország ellenzéke,
vagyis megmutatják, „hogy lehet egy országnak normális ellenzéke is.”
Gulyás Gergely beszélt a kormányzati munka átadásáról is, amely jelenleg is rendben zajlik. „Nem választhatjuk meg az utódunkat, úgyhogy aki érkezik, annak kell átadni a minisztériumunkat” – mondta.
A Magyar Péter mögött felsorakozó tisztségviselők személyéből és az eddigiekből Gulyás arra következtet:
az új tiszás többség „nem egy NER-light, hanem egy NER-hard inkább.”
Az őszinte, számadó hangvételű beszélgetésben a kancelláriaminiszter beszélt utódjáról, Ruff Bálintról, a Fidesz választási vereségének okairól – hogy a gazdasági recesszió, a háborús pszichózis vagy a kormányzati stílus okozhatta-e azt –, de szóba kerül az is, mennyire vehető komolyan a Magyar által meghirdetett „Út a börtönbe”-program.
A teljes beszélgetés a Mandiner YouTube-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető:
