Őszinte számvetés a távozó kancelláriaminiszterrel | REAKCIÓ Gulyás Gergellyel (VIDEÓ)

A Fidesz belső megújulásáról szólva megerősítette, hogy a közeli napokban a frakciót, a mandátumhoz jutók képviselők listáját jelentősen átalakítják. Azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor marad-e a pártelnök, Gulyás Gergely leszögezte: „ahhoz, hogy ezt a tábort egyben tartsuk, ahhoz Orbán Viktorra feltétlenül szükség van.”

A küszöbön álló ellenzéki munkára áttérve azt mondta: a Fidesz álláspontja az, hogy

az ellenzék nem lehet az ország ellenzéke,

vagyis megmutatják, „hogy lehet egy országnak normális ellenzéke is.”

Gulyás Gergely beszélt a kormányzati munka átadásáról is, amely jelenleg is rendben zajlik. „Nem választhatjuk meg az utódunkat, úgyhogy aki érkezik, annak kell átadni a minisztériumunkat” – mondta.