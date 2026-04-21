„Szóval a gyászmunka zajlik, és ennek egyik fázisa a harag. Sok különböző célpontja lehet; sokmindent, sokmindenkit okolunk a választási kudarcért. De kit szabad okolni, és mennyire? És milyen körben kell megtartani az önvizsgálatot?

A jobboldalon mindenki a sebeit nyalogatja. Zajlik az ún. »gyászmunka«. Érthetően. A csalódást, veszteséget, fájdalmat az embernek fel kell dolgoznia. A pszichológia ennek a gyászfeldolgozásnak, gyászmunkának – Elizabeth Kübler-Ross munkássága és könyve (»A halál és a hozzá vezető út«) alapján – öt fázisát különbözteti meg: tagadás, harag, alkudozás, depresszió, elfogadás. A folyamat azonban nem lineáris; sokkal inkább hullámvasút-szerű: Az ember egyik nap (vagy akár egyik percben) így érez, a másikban úgy, aztán megint így, majd amúgy... míg végül, X idő után valóban eléri az elfogadás fázisát, és benne is tud maradni.