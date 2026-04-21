04. 21.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
04. 21.
kedd
Orbán Viktor Jeszenszky Zsolt vélemény

Orbánt a busz alá? Hát nem!

2026. április 21. 10:23

Szóval a gyászmunka zajlik, és ennek egyik fázisa a harag.

2026. április 21. 10:23
Jeszenszky Zsolt
Jeszenszky Zsolt
Pesti Srácok

„Szóval a gyászmunka zajlik, és ennek egyik fázisa a harag. Sok különböző célpontja lehet; sokmindent, sokmindenkit okolunk a választási kudarcért. De kit szabad okolni, és mennyire? És milyen körben kell megtartani az önvizsgálatot?

A jobboldalon mindenki a sebeit nyalogatja. Zajlik az ún. »gyászmunka«. Érthetően. A csalódást, veszteséget, fájdalmat az embernek fel kell dolgoznia. A pszichológia ennek a gyászfeldolgozásnak, gyászmunkának – Elizabeth Kübler-Ross munkássága és könyve (»A halál és a hozzá vezető út«) alapján – öt fázisát különbözteti meg: tagadás, harag, alkudozás, depresszió, elfogadás. A folyamat azonban nem lineáris; sokkal inkább hullámvasút-szerű: Az ember egyik nap (vagy akár egyik percben) így érez, a másikban úgy, aztán megint így, majd amúgy... míg végül, X idő után valóban eléri az elfogadás fázisát, és benne is tud maradni.

Zárójeles mellékmondat (bár valójában egyáltalán nem mellékes, sőt...), hogy az elfogadáshoz és megnyugváshoz vezető út jelentősen lerövidíthető Isten segítségével. Ha Krisztusra bízzuk magunkat, ő békességet ad az elfogadáshoz, erőt a változtatáshoz, és bölcsességet, hogy különbséget tudjunk tenni, mi az, amin tudunk változtatni, és mi az, amin nem.”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Összesen 63 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Hangillat
2026. április 21. 13:57
Igazság nem létezhet hazugság nélkül- Másvalóság- valóság közül egy létezik.. Agyhalottii élesztő receptúrája Élet tanítómesternél van, h nem szól a woke-vekker. Ha az élők egymást gyászolják, akkor nem haltak még meg! Másvalóság-tudatú ‚lakosság‘ van, rossz a lét, nem kereshet, kaphat több ’lét‘. Ha az új kormány teljesít OK, ha nem.. (A gyermekvédelmi törvényt ma elkaszálta a világi, polgárri EU Bíróság. Támogatott DQ-ek ovitól fiúcska/ szoknyácska, lányka/antifán fütyülő plasztik kézi angyalát ?
muszlim1970
2026. április 21. 13:54
Inkább bitóra veled együtt.Trump felszopó
herbert
2026. április 21. 13:47
A vén kecskebaszón úgy áll a kereszténység, mint tehénen a gatya.
MaBaker
•••
2026. április 21. 13:43 Szerkesztve
Sokadszorra mondom. A patrióta interjúban vártam mit fog mondani Orbán a korrupció témájára, mint a vereség egyik fő oka. És ekkor jöttem rá, hogy definíció szerint nem tud semit mondani az ügyben, különben a saját vejét vagy Lölőt kéne támadnia, ami vagy rá, vagy a saját családjára hullik vissza. Szóval mit mondott Orbán korrupció ügyben? Semmit! Egy elég kevéssé meggyőzö "Sosem tűrtem el a korrupciót" mondtat jött csak ki. A műsorvezető nő várta a további mondanivalót, de megdöbbenve tapasztalta, hogy riportalanya politikustól szokatlanul egymondatos választ adott. És ennyi.Ebből a csapdából a következő választásra sem fog kijönni, az esetleges tiszás számonkérés eredménye pedig valószínűleg csak ront a helyzetén, örök témát adva az eéllenfeleknek, mint Feri őszödi beszéde. Ha a fidesz a jövőre készül, akkor most legalább 1 lépéssel hátrébb lépteti Orbánt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!