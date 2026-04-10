Orbán Viktor Rónai Egonnál: Győzni fogunk! (VIDEÓ)

Az ATV műsorvezetője arról kérdete a miniszterelnököt, gratulálna-e ellenfelének, ha nem ő nyerné meg a választást. Orbán Viktor ezzel kapcsolatan magabiztosan kijelentette, hogy nem erre készül, hiszen „győzni fogunk!”.

A kormányfő elárulta:

Boldog vagyok a kampányunkkal, mert mindenhova eljutottam és mindenki el tudott jönni, mindenkinek jól el tudtam mondani a dolgokat, a jól végzett munka nyugalmával vagyok itt”.

A miniszterelnök elmondta, vasárnap szokásához híven korán fogj leadni a szavazatát, utána pedig mozgósítani fog.

Orbán Viktor azt is elárulta, az ő méréseik nagyon hasonlót mutatnak, mint az a nemrég kijött amerikai kutatás, amely a kormánypártok magabiztos győzelmét jósolta.