04. 10.
péntek
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
országgyűlési választás 2026 terv atv Rónai Egon interjú Orbán Viktor

Orbán Viktor Rónai Egonnál: Győzni fogunk! (VIDEÓ)

2026. április 10. 15:22

Kövesse élőben az interjút a Mandineren!

2026. április 10. 15:22
Cikkünk frissül!

Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt napokban sorra adta az interjúkat a nagy országos orgánumoknak. A Blikk Talk és az Index után pénteken az ATV-be látogat, ahol ismét Rónai Egon kérdezi majd. Rövid időn belül immár ez a harmadik ATV-s interjúja a kormányfőnek. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A Mérlegen exkluzív adását április 10-én 15 órától tudják majd élőben követni az ATV Youtube-csatornáján. Az interjút alábbi videóra kattintva a cikkünkön belül is megtekintheti:

Orbán Viktor: Győzni fogunk!

Az ATV műsorvezetője arról kérdete a miniszterelnököt, gratulálna-e ellenfelének, ha nem ő nyerné meg a választást. Orbán Viktor ezzel kapcsolatan magabiztosan kijelentette, hogy nem erre készül, hiszen „győzni fogunk!”.

A kormányfő elárulta: 

Boldog vagyok a kampányunkkal, mert mindenhova eljutottam és mindenki el tudott jönni, mindenkinek jól el tudtam mondani a dolgokat, a jól végzett munka nyugalmával vagyok itt”.

A miniszterelnök elmondta, vasárnap szokásához híven korán fogj leadni a szavazatát, utána pedig mozgósítani fog. 

Orbán Viktor azt is elárulta, az ő méréseik nagyon hasonlót mutatnak, mint az a nemrég kijött amerikai kutatás, amely a kormánypártok magabiztos győzelmét jósolta.

A kormányfő kifejtette, annak ellenére, hogy a háború blokkolta a gazdaságot, de a kormány és az ország javára kell írni, hogy egyetlen céljukat sem adták fel.

egyetlen olyan országot sem lehet mondani, ahol bevezettek volna a fiataloknak egy kedvező otthonteremtési rendszert, adócsökkentést hajtottak volna végre az édesanyáknak, és egyszázalékos növekedés mellett 11 százalékos minimálbéremelés történt volna.

Ez lehetett volna több is, ha nem ellenszélben megyünk – tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
lofejazagyban-2
2026. április 10. 15:40
tovarisit darabbérben fizetik. Diplomás segédmunkás. Sok van még belőlük, és mind fostospárti.
zozo1971
2026. április 10. 15:36
Horst_Tappert
2026. április 10. 15:32
Továrisi... 4 perc alatt 3 komment. Nagyon vergődsz... Vége van, tiszafos.
tovarisi-konyec
•••
2026. április 10. 15:30 Szerkesztve
Meglepetés vendég, Magyar Péter.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!