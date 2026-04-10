Orbán Viktor Rónai Egonnál: Győzni fogunk! (VIDEÓ)

Ez fájni fog Magyar Péternek: Donald Trump kutatója szerint vezet a Fidesz, a Tiszának semmi esélye
A szakértők egy hárompárti parlament felállásával számolnak.
Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt napokban sorra adta az interjúkat a nagy országos orgánumoknak. A Blikk Talk és az Index után pénteken az ATV-be látogat, ahol ismét Rónai Egon kérdezi majd. Rövid időn belül immár ez a harmadik ATV-s interjúja a kormányfőnek.
A Mérlegen exkluzív adását április 10-én 15 órától tudják majd élőben követni az ATV Youtube-csatornáján. Az interjút alábbi videóra kattintva a cikkünkön belül is megtekintheti:
Az ATV műsorvezetője arról kérdete a miniszterelnököt, gratulálna-e ellenfelének, ha nem ő nyerné meg a választást. Orbán Viktor ezzel kapcsolatan magabiztosan kijelentette, hogy nem erre készül, hiszen „győzni fogunk!”.
A kormányfő elárulta:
Boldog vagyok a kampányunkkal, mert mindenhova eljutottam és mindenki el tudott jönni, mindenkinek jól el tudtam mondani a dolgokat, a jól végzett munka nyugalmával vagyok itt”.
A miniszterelnök elmondta, vasárnap szokásához híven korán fogj leadni a szavazatát, utána pedig mozgósítani fog.
Orbán Viktor azt is elárulta, az ő méréseik nagyon hasonlót mutatnak, mint az a nemrég kijött amerikai kutatás, amely a kormánypártok magabiztos győzelmét jósolta.
A kormányfő kifejtette, annak ellenére, hogy a háború blokkolta a gazdaságot, de a kormány és az ország javára kell írni, hogy egyetlen céljukat sem adták fel.
egyetlen olyan országot sem lehet mondani, ahol bevezettek volna a fiataloknak egy kedvező otthonteremtési rendszert, adócsökkentést hajtottak volna végre az édesanyáknak, és egyszázalékos növekedés mellett 11 százalékos minimálbéremelés történt volna.
Ez lehetett volna több is, ha nem ellenszélben megyünk – tette hozzá.
A miniszterelnök a beszélgetés során többek között elárulta, hogy mit tart az elmúlt 16 év legnagyobb eredményének. De a hiányosságokról is szót ejtett.